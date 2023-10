Kritisk til ny storbank

Sparebank 1 SR-Bank og Sparebank 1 Sørøst-Norge slår seg sammen til én bank. Det opplyser bankene i en pressemelding.



Kunder helt fra Drammen til Stavanger blir dermed samlet til det som blir Norges klart største sparebank. De kan også måle krefter med storbankene DNB og Nordea.

Professor i innovasjon ved NHH. Tor W. Andreassen er begeistret for nyheten.

– Dette blir en konsultasjon som kan være et reelt alternativ til DNB.

POSITIV: Tor W. Andreassen mener den nye banken er godt nytt. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Den nye banken, som får navnet «Sparebank1 Sør-Norge», skal ha hovedkontor i Stavanger.

– Både DNB og Nordea ligger i Oslogryta. Denne banken kan bygge et sterkt miljø i Stavanger, sier Andreassen.

– Går utover boligeiere

Det blir Benedicte Schilbred Fasmer, nå sjef i Sparebank 1 SR-Bank, som skal lede den nye banken.

– Vi er klare for å bli en kraftfull aktør, med hovedkontoret vårt utenfor hovedstaden. Kundene vil få et oppgradert tilbud og få tilgang til sterke kompetansesentre, sier hun i pressemeldingen.

BLIR SJEF: Benedicte Schilbred Fasmer skal lede den nye storbanken fra Stavanger. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB.

Huseierne mener det ikke er tilfelle. De er kritiske til sammenslåingen.



– Vi liker ikke store fusjoner i bankmarkedet. Det går alltid utover forbrukerne, sier kommunikasjonssjef Carsten Pihl til TV 2.

Bankene opplyser i pressemeldingen at de skal beholde dagens lokale bankkontorer, selv om de slås sammen til én bank.

KRITISK: Carsten Henrik Pihl i Huseierne ønsker ikke den nye banken velkommen. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Huseierne mener det likevel betyr at det nok en gang blir færre banker i Norge. De mener det ødelegger konkurransen.

– Til syvende og sist vil det føre til høyere renter. Det går ikke bare utover våre medlemmer, men alle boligeiere i hele Norge, sier Pihl.



– Liten betydning

Førsteamanuensis i finans ved NHH, Aksel Mjøs, tror derimot at sammenslåingen vil ha liten betydning i det store bildet.

– Dette er ikke veldig alvorlig. Jeg tror ikke risikoen for at dette reduserer konkurransen er så stor, sier han.

EKSPERT: Aksel Mjøs ved Norges Handelshøyskole tror ikke den nye banken vil true markedet. Foto: NHH.

Han mener, som NHH-kollega Andreassen, at den nye sparebanken heller kan bli en sterkere konkurrent til DNB og Nordea.



– De to er store på storkunder. De har internasjonale nettverk og kapasitet til å møte de aller største kundene. Sannsynligvis vil den nye sparebanken få større kapasitet til å møte enkeltkunder, og bli mer konkurransedyktig i dette segmentet, sier Mjøs.

Andreassen mener framtidens bankmarkedet vil være drevet av hvem som har de beste digitale kundeløsningene, og ikke av geografisk tilhørighet.

En større bank er bedre rustet til å klare det, mener han.

– Å bygge opp et miljø som har gode rådgivere og løsninger rundt for eksempel finansplassering eller pensjonssparing. Dette kan man for eksempel gjøre med gode algoritmer, sier innovasjonsprofessoren.



Må godkjennes

Sparebank 1 Sør-Norge vil bestå av 2300 ansatte og ha rundt 500 milliarder kroner i forvaltningskapital. Banken vil ha 375 milliarder kroner i utlån til folk og bedrifter, skriver E24.



Men fusjonen kan bli et faktum, må bankene søke om lov hos Konkurransetilsynet.

– Dette er en sammenslåing som meldes til oss, og godkjennes av oss, før den kan gjennomføres, sier Gjermund Nese, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.

SKAL VURDERE: Gjermund Nese i Konkurransetilsynet sier de skal vurdere om den nye banken ødelegger konkurransen i markedet. Foto: Anna Walderhaug / TV 2

Da TV 2 ringer har ikke en slik melding kommet.

– Vi skal vurdere hvorvidt sammenslåingen vil føre til at konkurransen i bankmarkedet vil reduseres, til skade for forbrukerne. Hvis den gjør det, har vi muligheten til å stoppe den, sier Nese.

– Bretter opp ermene

Nordea ønsker den nye konkurrenten velkommen.

– Dette er spennende nyheter og vi gratulerer med sammenslåingen. Vi opplever sparebankene som tøffe konkurrenter hver eneste dag rundt om i landet, og vi bretter opp ermene for å kjempe om kundene også fremover, sier pressesjef Cathrine Graff.