Kritisk til fastprisforslaget: – Kan få store strømregninger

Et forslag om fastprisavtale skal sikre forbrukerne mer forutsigbare strømregninger, og regjeringen har lagt frem to avtaletyper.

Direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket, sier hun er glad for initiativet, men mener forslagene må utbedres.

– Sånn det er foreslått er vi engstelige for at det blir for utrygt for forbrukerne, sier hun.

Avtalene som er foreslått har en fastpris med tre, fem eller sju års bindingstid. Blyverket mener det i utgangspunktet er fornuftig, fordi strøm er en tjeneste man har varig behov for.

– Men samtidig, hvis vi får store bruddgebyr dersom vi må gå ut av avtalen, så vil forbrukerne komme dårlig ut, sier forbrukerdirektøren.

Hun nevner dødsfall, samlivsbrudd og flytting som vanlige årsaker til at man kan måtte bryte ut av avtalen før planlagt.

– Det er et av de vanskelige spørsmålene her, mener hun.

UFORUTSIGBART: En fastprisavtale kan, ironisk nok, gi uforutsigbare strømregninger, mener direktøren i Forbrukerrådet. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Store, uforutsigbare strømregninger

Regjeringen har foreslått to typer avtaler. Den ene med fast forbruk, og den andre med variabelt forbruk i den forstand at hvis du bruker mer strøm enn en viss grense, vil spotprisen slå inn.

– Det vil være vanskelig for mange av oss å følge med på det, og da kan vi tro vi har forsikret oss gjennom en god fastprisavtale, og samtidig ende opp med store, uforutsigbare strømregninger, sier Blyverket.

BEKYMRET: Direktør Inger Lise Blyverket frykter avtaleforslaget kan bli dyrt for forbrukerne. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Hun er bekymret for at forbrukerne vil inngå fastprisavtaler i tro om at det sikrer forutsigbarhet og trygghet, men som ender med å bli veldig dyre.

– Veldig viktig

Direktøren sier at med påtenkt påslag på 0,5 øre, vil mange selskaper la være å tilby avtalen – som Forbrukerrådet mener må være en plikt.

– Eller så tilbyr de avtalen med forbrukstak, som gjør at man lett kan selge oss veldig dyr strøm oppå fastprisen.

Blyverket sier nordmenn må venne seg til større svingninger og høyere priser, og at det er behov for avtaler som balanserer ut risikoen mellom kunder og selskaper på en god måte.

– Jeg mener det er veldig viktig at vi i Norge ser for oss at vi får etablert et varig og troverdig fastprisregime, sier Blyverket.

– Fastprisavtaler er ment for oss som trenger en trygg forutsigbarhet og å vite hva vi skal budsjettere med.