Kritisk til episode om Charter-Svein: «Journalistisk havari»

Søndag publiserte TV 2 en episode av programmet «Norge bak fasaden», som handlet om kritikk mot myndighetenes tiltak under koronapandemien.

I episoden, med navnet «Hadde Svein rett?», blir flere personer som protesterte mot koronatiltakene intervjuet, blant dem Svein Østvik.

Det kommer også fram at Østvik i etterkant av koronaprotestene mistet alle oppdrag i underholdningsbransjen.

I ettertid har flere vært kritiske til episoden.

Blant kritikerne er Aftenposten-kommentator Joacim Lund, som i en kommentar kaller episoden et «journalistisk havari».

– Her tegnes det opp en historie om at Charter-Svein brente et munnbind, og så mistet han alt. Men jeg regner med at journalistene har vært inne på Facebook-siden hans, og sett hva han skriver der. Han er langt ute i konspi-land, og mener mange drøye ting, sier han til TV 2.

– Blir ikke sant

Kommentatoren mener flere ting som kan føre til at Østvik får færre oppdrag er utelatt fra episoden.

– Det blir en effektiv offerhistorie, men det blir ikke sant, sier han.

– Journalistene burde stilt kritiske spørsmål, og tatt med den bakenforliggende informasjonen som lar seerne danne seg et bilde av det som har skjedd.

BRANT MUNNBIND: Joacim Lund mener flere andre ting enn munnbindbrenning som kan føre til at Østvik mister underholdningsoppdrag. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

I kommentaren sammenligner Lund også episoden med NRKs dokumentar om «Bamsegutt», som i november ble avpublisert etter det kom frem at hovedpersonen tidligere var dømt for overgrep.

– Alvorlighetsgraden er ikke sammenlignbar, for Svein Østvik har ikke gjort noe straffbart. Men begge tilfeller handler om å utelate noe for å kunne fortelle en effektiv offerhistorie.

– Ikke løst på en god måte

Til Journalisten sier programredaktør Trygve Rønningen i TV 2 at Lunds kommentar er «lite respektfull mot en hardtarbeidende reaksjon».

Lund viser på sin side til punkt 1.4 i Vær varsom-plakaten, der det heter at «det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle».

– Dette er midt i pressens oppdrag. Det handler ikke om respekt for en hardtarbeidende redaksjon, men om at saken ikke er løst på en god måte, sier han.

– Hvis mediene ikke kritiserer hverandre, svikter man samfunnsoppdraget.

Rønningen mener også Lund tillegger Østvik andres meninger når han viser til at Østvik poserer på bilder sammen med blant andre Alliansen-leder Hans Lysglimt Johansen.

– Det har jeg aldri gjort. Jeg påpeker bare at brenningen av munnbindet ikke er det eneste potensielle oppdragsgivere ser når de går inn på siden hans, sier Lund.

Uenig i kritikken

Til TV 2 sier Rønningen at han er uenig i at episoden utelater bakenforliggende informasjon om Østvik.

– Vi sier at han har mange meninger som kan oppfattes som kontroversielle, sier han.

Kommentaren til Lund handler om et annet program enn det TV 2 har laget, mener Rønningen.

UENIG: Programredaktør Trygve Rønningen mener TV 2 ikke har utelatt bakenforliggende informasjon. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Vi har prøvd å svare på hva som skjedde med de som protesterte mot koronatiltakene, og hva de opplevde både da og i ettertid, sier han.

– Jeg mener programmets styrke er at vi prøver å avgrense problemstillingen til å besvare dette spørsmålet.

– Kan alltid diskuteres

Rønningen avviser også Lunds sammenligning med «Bamsegutt».

– «Bamsegutt» og denne episoden ligner ikke hverandre i det hele tatt, sier han.

– Lund etterlyser blant annet kritiske spørsmål i episoden. Kunne det blitt stilt flere?

– Jeg mener programmet står seg godt, men det kan alltid diskuteres om det burde bli stilt flere kritiske spørsmål. Slike diskusjoner har vi hele tiden i TV 2.

Rønningen lurer også på om Lund har forstått formålet med «Norge bak fasaden».

– Dette programmet handler om to journalister som går inn i saker med åpne sinn, og stiller åpne spørsmål for å få stemmer til ting folk lurer på. Lund etterlyser at programmet skulle vært mer undersøkende i sin stil, men vi prøver å besvare spørsmål på en annen måte.