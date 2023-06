Kritisk før rettssaken: – Vi er bekymret

Da Riksadvokaten så på bevisene i straffesaken mot den voldstiltalte politimannen, reagerte de på at Spesialenheten ikke hadde beskrevet hele hendelsesforløpet i tiltalen.

30. oktober i fjor var Kevin Simensen (27) og kameratene på byen i Kongsberg og feiret en bursdag.

Omtrent da klokken var blitt kvart på to om natten, da de var på vei hjem, møtte de på politiet utenfor en bensinstasjon.

Det endte med at Simensen og kameraten fikk juling, før de ble kjørt i arresten.

Simensen ble først anmeldt for vold mot politiet, men saken ble snudd på hodet da Spesialenheten for politisaker så overvåkingsvideoen fra bensinstasjonen.

Onsdag begynner rettssaken mot politibetjenten i 30-årene. Han står tiltalt for grov kroppskrenkelse mot de to mennene, samt grovt brudd på sin tjenesteplikt.

Politimannen nekter straffskyld.

– Veldig ensidig fremstilt

Saken ble kjent i slutten av april i år, da Dagbladet først kunne publisere overvåkingsvideoen fra parkeringsplassen utenfor Esso i Kongsberg.

Videoen viser at politimannen slår Simensen minst 16 ganger, blant annet mot hodet, før han trekker batong og fortsetter å slå.

Den tiltalte politimannen i 30-årene forsvares av advokatene John Christian Elden og Heidi Reisvang.



BATONGSLAG: Slik så hofta til Kevin Simensen ut etter møtet med politiet. Foto: Privat

– Denne saken har vært veldig ensidig fremstilt i media, og vår klient ser fram til å legge fram sin side av saken i retten, sier Reisvang til TV 2.

Politimannen har vært suspendert fra stillingen sin som politibetjent i påvente av hovedforhandlingen.

– Han erkjenner ikke å rettsstridig ha forholdt seg slik som beskrevet i tiltalen.

– Hvorfor ikke?

– Jeg ønsker ikke å forhåndsprosedere saken i media, sier Reisvang.

Ba Spesialenheten skrive mer

I Riksadvokatens begrunnelse for hvorfor tiltalen ble skjerpet står det at det er «særlig lagt vekt på omfanget og karakteren av voldsutøvelsen».



Ifølge TV 2s opplysninger påpeker Riksadvokaten blant annet at Spesialenheten i den opprinnelige tiltalen ikke nevnte at Simensen ble slått med batong.

«Tiltalen må utvides slik at hele hendelsesforløpet tas med i det faktiske grunnlaget», heter det i begrunnelsen.



I den første tiltalen, som kun gjaldt ordinær kroppskrenkelse, var volden beskrevet slik:



« … slo ham gjentatte ganger i hodet og på kroppen med knyttet neve.»

I den nye tiltalen er hendelsen beskrevet slik:

«slo ham gjentatte ganger i hodet og på kroppen med knyttet neve, sprayet ham med pepperspray og slo ham i hodet og på kroppen med teleskopbatong.»

Foreslo bot

Da Spesialenheten innledet etterforskning av saken i fjor høst, ville aktor Marit Oliver Storeng først reagere med et forelegg mot den nå tiltalte politimannen.



Dette forslaget ble omgjort av sjefen for Spesialenheten, Terje Nybøe, som mente at det skulle tas ut en tiltale for kroppskrenkelse.

Deretter klagde de fornærmede på dette til Riksadvokaten, fordi de mente at politimannen burde straffes enda strengere. Det var Riksadvokaten enig i.

Etter å ha sett på saken, beordret embetet å skjerpe tiltalen ytterligere, til å gjelde grov kroppsskade.

Det er påtalefaglig etterforskningsleder i Spesialenheten, Marit Oliver Storeng, som skal føre saken for retten.



– Ikke grunn til å beskrive saken

Fordi Storeng er opptatt med å forberede seg til rettssaken, har sjefen for Spesialenheten, Terje Nybøe, besvart TV 2s spørsmål til aktor.



– Spesialenheten finner ikke grunn til å beskrive saken utover at vi mener det er grunnlag for straffansvar for grov kroppskrenkelse. Vårt nærmere syn vil fremkomme ved den forestående hovedforhandling, skriver Nybøe i en e-post til TV 2.

TV 2 har blant annet spurt Spesialenheten om hva de tenker om Riksadvokatens skjerpelse av tiltalen, og om alvoret i saken gradvis har gått opp for dem.

– Ulikt syn på bevisene, subsumsjon (hvordan loven anvendes, journ.anm.) og valg av reaksjonsform er for øvrig ikke uvanlig verken i påtalemyndigheten eller i domstolene, skriver Nybøe.

Advokatene Sidra Bhatti og Morten Kjensli representerer de fornærmede mennene i saken. I en e-post til TV 2 skriver Bhatti at det var helt naturlig at Riksadvokaten skjerpet tiltalen.

– Det stiller den opprinnelige påtaleavgjørelsen i et merkelig lys, skriver hun og fortsetter:

– Vi forutsetter at aktor forholder seg til den jobb hun er satt til å gjennomføre etter ordre fra sin øverste overordnede.



Bekymret for tidsplanen



Buskerud tingrett har satt av tre dager til rettssaken, som begynner i Kongsberg på onsdag.

På vitnelisten står det totalt 17 navn, og tingretten kommer til å få knapt med tid dersom de skal rekke gjennom hele tidsplanen før prosedyrene på fredag.

– Vi er bekymret for tiden som er satt av, men forholder oss til rettens beslutning om berammelse, skriver bistandsadvokat Bhatti til TV 2.

Blant de som skal forklare seg for retten, er vekteren som hadde kontakt med de fornærmede før politivolden fant sted.

SKADENE: Simensen tok disse bildene av seg selv etter at han hadde sluppet ut fra arresten. Foto: Privat

Ifølge TV 2s opplysninger sa han til politiet den aktuelle kvelden at de fornærmede hadde truet ham da de ble nektet inngang på et utested. Dette mener de fornærmede at ikke stemmer.

Både venner av de fornærmede og en rekke politifolk er kalt inn som vitner i saken. Blant vitnene er det både vitner til selve hendelsen og personer som ikke var til stede da volden fant sted.

Førstelektor ved Politihøgskolen, Anders Lohne Lie, som har forsket på politiets bruk av fysisk makt, skal også avgi vitnemål.



– Vi legger opp til å gjennomføre hovedforhandlingen innen den tid som er avsatt, skriver Terje Nybøe.