Kritiserer ny serie: – Blankpolert og overfladisk

Tirsdag har serien «Powerwomen Norge» premiere på Viaplay. I serien får man et innblikk i livene til «fem driftige foregangskvinner», ifølge Viaplay selv.

Leah Behn, Isabelle Ringnes, Ingeborg Heldal, Iman Meskini og Anita Krohn Traaseth er deltakerne som inviterer seerne inn i sin hverdag.

Innholdet blir imidlertid hult og overfladisk, og bryter med egen lovnad, mener Aftenpostens anmelder Ingrid Åbergsjord etter å ha sett de to første episodene.

– Programskaperne virker aktivt uinteressert i å vise hvordan deltakerne faktisk er foregangskvinner, sier Åbergsjord til TV 2.

TERNINGKAST TO: Aftenposten-anmelder Ingrid Åbergsjord mener Viaplays nye serie er hul, og gir den en toer på terningen. Foto: Aftenposten

– Minner om dokusåpe

Åbergsjord trekker blant annet frem at man får se næringslivsleder Anita Krohn Traaseth ordne klart til et videomøte med EU på et hotellrom i Venezia, uten at man får høre hva hun faktisk sier til EU.

– Det minner litt om en dokusåpe. Innsalget om at deltakerne er foregangskvinner gjorde at i hvert fall jeg forventet litt mer, sier hun.

«POWERWOMEN»: Isabelle Ringnes (f.v.), Iman Meskini, Anita Krohn Traaseth, Leah Behn og Ingeborg Heldal deltar i Viaplays nye serie. Foto: Viaplay

Åbergsjord mener man kan være godt fornøyd med det man får se i serien, dersom man bare forventer et hyggelig og jovialt innblikk i deltakernes liv.

Leah Behn hadde med hele familien på premieren mandag, se intervjuet her:

I tittelen og innsalget fra Viaplay mener hun imidlertid at det legges opp til noe mer.

– Man vet det kan være vanskelig for kvinner i maktposisjoner. Det er en del strukturelle hinder, så jeg har i hvert fall en forventning om at det skal tas opp i senere episoder, sier hun.

Paradoksalt nok har deltagerne i «Powerwomen Norge» innflytelse på sin arena. Men serieskaperne virker helt uinteresserte i å dokumentere det. I stedet har vi fått en hul TV-serie som minner om det verste av blankpolert og overfladisk influencerkultur Ingrid Åbergsjord, film- og TV-anmelder for Aftenposten

Anmelderen mener serien minner mye om «Bloggerne» i innhold og redigering, men likevel faller gjennom to stoler.

– Jeg synes det er kjedeligere enn «Bloggerne», som er mer kaotisk og ustriglet, sier hun.

Serien har også fått lunken mottakelse av Dagens Næringsliv sin anmelder.

– Dårlig TV

Næringslivsleder Anita Krohn Traaseth er blant deltakerne i serien.

Hun sier hun er overrasket over at Aftenposten og DN er blant de første som anmelder serien, som hun omtaler som en ren underholdningsserie.

– Det eneste jeg kan si er tusen takk for at dere bryr dere, og synes det er verdt å anmelde. Hva de synes er hult og hva jeg synes er hult, har vi sikkert forskjellige meninger om, sier Traaseth til TV 2.

UNDERHOLDNINGSSERIE: Anita Krohn Traaseth mener serien bør ses på som en ren underholdningsserie. Foto: Berit Roald / NTB

Hun forteller at produksjonsteamet har vært med henne i mange styrerom rundt omkring, men at ikke alt derfra nødvendigvis egner seg i en underholdningsserie.

– Å vise en 50 minutters tale om patentrettigheter i Europa er ikke god TV, sier hun og sikter til EU-møtet fra hotellrommet.

Selv er Traaseth fornøyd med de to første episodene.

– Så håper jeg at serien i tillegg til å irritere, også bidrar til å mobilisere unge kvinner til å gjør som de vil, uavhengig av hva alle andre sier.

– Baksiden ved privilegiet

Teknologigründer og millardær-arving Isabelle Ringnes er blant deltakerne i serien. Hun mener de lunkne anmeldelsene og kritikken er som forventet.

– Ofte er det sånn at når damer tar plass i mediene, så blir det litt debatt. Å stå i kritikk er litt av baksiden ved privilegiet det er å få plattformer til å snakke om det man brenner for, sier Ringnes til TV 2.

Hun mener det er sunt med debatt om serien, så lenge den holder seg saklig.

Foreløpig er bare to episoder av serien publisert, og Ringens mener de ikke nødvendigvis er representative for hele serien.

– De er klippet ganske smekkfulle av ulike ting, så man skal få et mer helhetlig inntrykk av oss som er med. Mitt håp er at det skal bli mer fokus på våre yrker og hva vi gjør i hverdagen fremover, sier Ringnes.

FORVENTET: Isabelle Ringnes sier hun forventet blandet mottakelse for serien. Foto: Erik Edland / TV 2

Fornøyd med episoden

Selv har Ringnes bare sett den første episoden tirsdag ettermiddag.

– Innfrir den første episoden dine forventninger til serien?

– Jeg synes at med den hensikten programskaperne har med å forsøke å vise et helhetlig bilde av hvem vi er privat og profesjonelt, så fungerer det fint i første episode. Og så er det viktig å huske på at dette er mange, mange timer med opptak. Så jeg kan sitte og tenke at jeg håpet de tok med mer fra teknologileiren jeg var på, men så er det opp til dem til slutt.

Ringnes sier hun forstår at ordet «powerwomen» gir forventninger til hva serien skal inneholde.

– Jeg tror mange, meg selv inkludert, synes navnet er litt kleint. Men når det først heter det, så er det viktig å definere hva det betyr for meg, sier hun.

– For meg betyr det en kvinne som står trygt i seg selv og tør å ta de valgene som er riktig for henne. Hun er også ambisiøs og klok på sine arenaer, tør å stå opp for det hun tror på, og er god mot andre og seg selv.

– Serie om kvinner skaper debatt

Serien produseres av Fremantle media for Viaplay. Viaplay opplyser at de ikke vil kommentere anmelderes uttalelser.

– Vi ser at en serie om kvinner skaper debatt i 2022. Hva anmelderne måtte mene om «Powerwomen Norge» får stå for deres regning, og er ikke noe vi ønsker å kommentere, sier programredaktør i Viaplay, Jonas Møller.

– Seerne vil helt sikkert gjøre seg opp sin egen mening om serien, fortsetter han.

På spørsmål om hvorvidt resten av episodene er lagt opp på samme måte som de to første, svarer Møller at de ikke ønsker å avsløre dette.

– «Powerwomen» skal gi seerne et innblikk i livene til noen av Norges mest innflytelsesrike kvinner. Vi vil vise hvordan de organiserer livene sine og hvordan hverdagen kan fortone seg for en sterk kvinne som stikker hodet sitt fram, sier Møller.

TV 2 har vært i kontakt med Fremantle media, som sier de stiller seg bak Viaplays uttalelse.