Kritikkstorm mot NRK: – Hårreisende

Kritikken har stormet mot NRK etter at de tidligere i desember skrev en sak om at mange unge jenter dropper hormonell prevensjon.

Artikkelen får Martine Pedersen (25) til å rase.

Det var Dagbladet som omtalte saken først.

Mye kritikkverdig

– Jeg mener det er problematisk at man nok en gang presterer å legge skylden på kvinner. Kvinner som slutter på hormonell prevensjon fordi de opplever redusert livskvalitet, forteller Pedersen.

Hun mener i stedet at skylden ligger hos et system som ikke tar kvinner på alvor.

LITE FORSKNING: Martine Pedersen mener det blir gjort for lite forskning på kvinnehelse sammenlignet med forskning på menn. Foto: Privat

I den opprinnelige NRK-saken blir redusert sexlyst, kviser og vektoppgang pekt på som bivirkningene ved hormonell prevensjon.

NRK har etter kritikken lagt til depresjon som en av bivirkningene, og gjort noen endringer.

– Jeg mener at i det hele tatt å bagatellisere de bivirkningene som blir nevnt, er ytterst kritikkverdig. Manglende sexlyst, kviser og vektoppgang kan også redusere livskvaliteten til en kvinne i stor grad.

Likevel mener Pedersen at det finnes andre vanlige plager som artikkelen ikke nevner. For eksempel nedstemthet, hodepine, kvalme, redusert næringsopptak, tarmproblemer og underlivsplager.

Pedersen er selv kjent for å dele matoppskrifter, og informasjon og tips om kvinnehelse i sosiale medier.



Antall aborter øker



Ifølge Ullevål sykehus øker abortene i tråd med at salget av prevensjon minker.



Seksjonsleder for gynekologisk poliklinikk ved sykehuset, Tine Sande, forteller at de ansatte har sett en markant økning det siste halve året.

I 2022 har 2201 kvinner fremmet ønske om abort, altså tatt kontakt og prøvd å få behandling. 1879 aborter ble gjennomført.

I 2023 frem til 30. november har 2338 fremmet ønske om abort, og 1995 gjennomført utenom desember. Sande anslår at med tallene for desember blir totalen for 2023 ligge på litt over 2000

– Vi begynte å lure på hvorfor aborttallene plutselig var høyere, og prøvde å finne en rød tråd, sier hun til TV 2.

Årsaken til abortøkningen viste seg å være at flere unge kvinner slutter på prevensjon.

PREVENSJON: Stadig flere norske jenter slutter på hormonell prevensjon. Det er ikke alle like fornøyde med. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Sykepleieren understreker at de som publiserer videoer der de fraråder hormonprevensjon i sosiale medier, kun forteller sine historier, som ikke nødvendigvis er basert på fagkunnskap.

– Det som fungerer for vennene dine eller andre jenter, fungerer ikke nødvendigvis for deg, sier hun.

Sande understreker viktigheten av ytringsfrihet, men påpeker at man som influenser har stor makt, og at man må være bevisst på at andre tar valg basert på det man legger ut i sosiale medier.



Martine Pedersen mener det er viktig å legge til at hun ikke unner noen kvinner å måtte gå gjennom abort. Hun mener at det derfor er ytterst viktig å bruke andre alternativer om man slutter på hormonell prevensjon, for å unngå uønsket graviditet.

– Hårreisende

I videoen på TikTok sier Pedersen at det NRK skriver bidrar til å latterliggjøre en allerede sårbar gruppe.

Med det mener hun at kvinner som sliter med helsen, er en gruppe som allerede føler seg sviktet av både samfunnet og helsetjenesten.

– Disse kvinnene blir fremstilt som dumme for å ha tatt et valg som bidro til at de fikk det bedre.

HORMON-SPIRAL: På TikTok har mange jenter snakket om endringene de merker på kroppen etter å ha sluttet på hormonell prevensjon. Mange forteller også om smertene fra hormon-spiralen. Foto: Fride Sorensen / TV2

Pedersen mener en slik retorikk bidrar til at kvinner blir tatt mindre på alvor enn de allerede blir.

– Det er jo i tillegg hårreisende i seg selv at vi har så mange kvinnelige politikere og helsepersonell som bidrar til å bagatellisere kvinners helse ytterligere.

Tar selvkritikk

Redaktør i NRK Oslo og Viken, Chris Carlsen, sier til TV 2 at saken kunne vært løst annerledes.

– Vi tar selvkritikk på at vi kunne nevnt flere og mer alvorlige bivirkninger.

Han legger til at de la til depresjon som bivirkning etter ønske fra Tine Sande.

– Hvor er stemmene som taler de unge jentenes som velger å droppe prevensjon av andre grunner sin sak?

– I akkurat denne saken var fokuset på økende aborttall og helsepersonell som er bekymret for en spesifikk trend på TikTok. Vi har hentet inn to kilder som begge er helsepersonell og som begge forteller at de er bekymret for feilinformasjon som spres.

I tillegg sier han at kun to av rundt ti influensere NRK tok kontakt med svarte.

SELVKRITIKK: Chris Carlsen sier til TV 2 at NRK tar selvkritikk og at de kommer til å arrangere en «NRK Svarer» onsdag 20. desember om prevensjon. Foto: Caroline Utti/NRK

Ny kvinnekamp

I NRK-saken sier sykepleier Tine Sande at unge jenter ikke har fått med seg kampen kvinner vant på 60-tallet, som førte til at kvinner fikk bruke prevensjon.

Til TV 2 sier hun at hun synes man i dag har kommet i en uheldig situasjon, der gutter og jenter peker på hverandre, og der ingen vil ha ansvaret for å bruke prevensjon.

– Vi er i 2023, og jeg synes det er på tide å være åpen for at også gutter kan gå på prevensjon, men til slutt er det de med livmor som blir gravide.

Hun skulle ønske at man fremdeles kunne være fornøyd med at prevensjon finnes, og se på det som en seier at kvinner kan styre graviditet for egen kropp.

– Som helsepersonell forstår jeg at hormonprevensjon ikke passer for alle. Uansett er hormonprevensjon en tilvenningsprosess for kroppen. Er man villig til å tåle de bivirkningene mot at man har garanti for å ikke å bli gravid?



SYKEPLEIER: Tine Sande er seksjonsleder for gynekologisk poliklinikk ved Ullevål Sykehus. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Som selvstendig kvinne vil jeg være ansvarlig for egen prevensjon, sier hun.

Hun legger til at det aldri var meningen å beskylde noen, men at ønsket hennes var å formidle bekymring for hormonell prevensjonsskepsis.



Martine Pedersen mener at å droppe hormonell prevensjon i seg selv er kvinnekamp. Hun forteller at om forbrukere slutter å bruke det, vil produsentene tvinges til å komme med bedre løsninger.

– Jeg ser ingen annen utvei om kvinnen skal bli likestilt i helsesektoren.

Pedersen sier seg likevel enig i at p-pillen har vært avgjørende for kvinnefrigjøringen, men at det har skjedd mye siden 60-tallet.

– Vi er fortsatt ikke i mål. At så mange mister sexlysten bidrar til å holde liv i gammeldagse holdninger om at mannen er mer seksuell enn kvinnen, forteller Pedersen.