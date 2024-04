Kritikken hagler: – Terrorisering av valper

– Valpeyoga regnes som midlertidig fremvisning av dyr, og dette finnes det et eget regelverk for. Slik fremvisning må meldes til Mattilsynet, og det stilles en rekke krav til den/de som er ansvarlig for aktiviteten. Dyrene skal blant annet håndteres på en skånsom måte og ikke påføres unødig påkjenning og stress. Nyfødte dyr har ytterligere vern, og generelt gjelder det at hundene skal kunne holde bekvem avstand til publikum og trekke seg unna uønsket oppmerksomhet, om nødvendig ved å søke skjul. Det er også krav til særskilt kompetanse hos den/de ansvarlige for fremvisningen, slik at de ivaretar hundenes fysiologiske og atferdsmessige behov i forbindelse med fremvisningen.

– Har dere mottatt varsel, og skal dere undersøke saken?

– Vi har mottatt flere titalls bekymringsmeldinger de siste ukene.

– Kritikken har haglet mot spesielt to aktører som bedriver valpeyoga i Oslo. Kritikken går på at valpene ikke får nok mat, vann og tid med mor, blir plukket opp mens de sover, ikke får nok søvn og blir håndtert av uerfarne som lett kan skade valpene. Er det aktuelt at dere sjekker ut disse stedene?

– Vi kommenterer generelt ikke hvordan vi kommer til å følge opp enkeltsaker.

– Vet dere noe om hvordan andre land har håndtert dette?

– Vi kjenner ikke til hvordan andre land har håndtert denne aktiviteten.