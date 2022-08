Kritikken hagler: – Mange får livet ødelagt

I fjor høst kunngjorde regjeringen at de skal se på muligheten for å straffeforfølge sex uten samtykke. Nå kommer det sterke reaksjoner på at en lov ikke er på plass.

I Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil «Greie ut korleis det kan innførast ei endring i straffelova slik at ordlyden speglar at seksuell omgang utan samtykke er forbydd og definert som valdtekt, og leggje fram forslag om det», men foreløpig har løftet latt vente på seg.

Mener ting kunne skjedd raskere

Andreas Sjalg Unneland (SV) mener regjeringen kunne gjort mer for å få på plass en lov raskere.

– Vi leverte et forslag om å få på plass et samtykkelov i løpet av våren 2022, uten å vente på Straffelovrådet sin anbefaling. Det stemte Arbeiderpartiet imot. Regjeringen har ventet på prosessen, og jeg synes det er illustrerende at justisministeren nekter å stille til debatt om dette.

TV 2 har siden januar invitert justisminister Emilie Enger Mehl til å debattere samtykkeloven hos TV 2 Nyhetskanalen, men hun har takket nei i påvente av Straffelovrådets anbefaling. Hun ønsker heller ikke å kommentere denne saken.

Gir store lovnader

Justispolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Maria Svensrud-Aasen er strekt uenig i kritikken fra SV og mener de har gjort mye på kort tid.

– Nå endrer vi hele synet på hvordan vi ser på voldtekt. Vi ser alt i en sammenheng hvor vi får en helhetlig opptrappingsplan på vold i nære relasjoner og psykisk helsevern, det vil komme en voldtektskommisjon og vi ser på hele dette kapittelet i straffeloven. Da vil vi sørge for at vi får et helhetlig lovverk som faktisk setter kvinner og ofre for voldtekt først, sier Svensrud-Aasen.

Til TV 2 lover hun at en samtykkelov skal komme på plass så raskt som mulig.

– Her har du min lovnad: Idet Straffelovrådet har lagt frem sin anbefalingen, som ligger hos departementet, så skal Arbeiderpartiet stå tydelig på kravene og sørge for at den loven kommer raskest mulig til Stortinget. Det er Aps ønske for dette, sier Svensrud-Aasen.

– Lite har skjedd

I dag er det 13 europeiske land som har innført denne loven. Blant annet Tyskland, Hellas, Sverige, Danmark og England.

Christina Fraas startet instagramkontoen @1000historier i fjor høst. Der samler hun inn og deler historier fra kvinner som har opplevd å bli utsatt for vold eller overgrep.

Hun mener regjeringen jobber for tregt.

– Vi vil ha færre henleggelser. Vi ser at så mange saker er urettferdig henlagt. Det er helt logisk at det er vanskelig å finne bevis, men jeg leser så mange personlige historier hvor bevisbyrden er så åpenbar, men saken blir likevel henlagt, sier Fraas.

Samtykkelov * 13 land i EØS har samtykkelov, blant dem: Tyskland, Sverige, Nederland, Danmark, Storbritannia. Spania, Slovenia, Malta, Island, Hellas og Kroatia. * Disse partiene har vedtatt en samtykkelov i partiprogrammet: MDG, Venstre, Ap, SV, Rødt og Krf * Disse partiene har ikke vedtatt: Frp, Høyre og Senterpartiet * Straffelovrådet skal i desember 2022 legge fram sin gjennomgang av Straffelovens kapittel om seksuallovbrudd. På bakgrunn av denne skal Justis- og beredskapsdepartementet utarbeide et konkret forslag til samtykkelov. Kilde: samtykkelov.no og regjeringen.no

Målet er å samle inn 1000 historier, som skal overleveres til justisminister Emilie Enger Mehl.

– Vi trenger mer ressurser hos politiet og lovgivning som også hjelper ofrene. Vi trenger rettssikkerhet for kvinner og andre utsatte nå. Det haster fordi det er enormt mange mennesker som får livet sitt ødelagt, sier Fraas.

Ser effekt i Sverige

Tidligere denne uken kom det frem at én av ti kvinner i videregående skole har blitt presset eller tvunget til seksuelle handlinger eller sameleie.

13 andre land i Europa har innført samtykkelov de siste årene. I Sverige har de sett at denne loven har gitt positive resultater.

Loven har gitt 75 prosent flere voldtektsdommer fra 2017 til 2019, ifølge Brottsförebyggande rådet (Brå).

– Man møter en større rettssikkerhet og jeg tenker at en samtykkelov gir en hjemmel for å dømme voldtektsmenn. Det gir også en ringvirkning og holdningsendring som vi trenger i samfunnet vårt, sier Fraas.

Straffelovrådet legger frem sin anbefalingen innen 15.desember 2022.