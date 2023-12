Kritikken hagler etter innstramminger: – Naivt

Regjeringen strammer inn for ukrainske flyktninger for å få ned presset på kommunene. – Holder ikke, er budskapet fra bekymret ordfører, som får støtte fra flere hold.

Norge strammer inn for ukrainske flyktninger. Onsdag ble det presentert en rekke grep for å få ned presset på de kommunale tjenestene.

– I dag kommer det veldig mange flere til Norge enn mange andre land. Derfor tar vi disse grepene, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) til TV 2.

Så langt har norske kommuner bosatt rundt 60.000 ukrainske flyktninger, og den siste tida har Norge tatt imot langt flere enn våre naboland. Flere har etterlyst innstramminger.

Dette er flyktninggrepene: I en pressemelding melder regjeringen om følgende tiltak: Regjeringen vil kutte ordningen med etterbetaling av barnetrygd for flyktninger som har fått midlertidig kollektiv beskyttelse.

Det strammes inn på anledningen til å reise frem og tilbake mellom Ukraina og Norge for personer med midlertidig kollektiv beskyttelse i Norge.

Det vil ikke lenger tilbys innkvartering eller transport til fordrevne ukrainere som har reist til andre deler av landet. Personer med behov for innkvartering i asylmottak må henvende seg til politiet og UDI ved Nasjonalt ankomstsenter i Råde kommune.

Det vil ikke lenger bli tilrettelagt for innkvartering i hoteller og liknende for personer som velger å reise til et annet sted enn Nasjonalt ankomstsenter. I tillegg strammes det inn på bruken av hoteller og liknende som asylmottak. Regjeringen vil også informere aktivt om at det er krav om botid i Norge for flyktninger for å kunne få tilgang til en rekke ytelser gjennom folketrygden.

– Tallene er ikke normale

TV 2 har tidligere omtalt at flere ordførere slår alarm om situasjonen i norske kommuner, som opplever et kraftig press på tjenestene sine.

– Derfor tar vi noen grep nå, både når det kommer til innkvartering og registrering og regler for inn- og utreise. Og noen grep knyttet til ytelser som vi mener er helt nødvendige for å holde ankomstene på et bærekraftig nivå over tid, sier Brenna.

– Så dere vil ned på det nivået som er normalt i resten av Norden?

– Ingen av de tallene vi ser nå er normale. Det er veldig, veldig mange mennesker på flukt, sier Brenna.

BÆREKRAFTIG: Tonje Brenna (Ap) ønsker at antallet flyktninger som kommer til Norge skal være på et mer bærekraftig nivå framover. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Vil forhindre at solidariteten slår sprekker

Justis og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier at regjeringen ikke har satt et tak på hvor mange Norge kan ta imot.

– Vi har tatt imot nesten 70.000. Det er veldig mange med tanke på hvor kort den perioden har vært. Kommunene er bedt om å bosette 37.000 neste år, og allerede nå er det mange som melder tilbake at det blir veldig, veldig krevende, sier Mehl til TV 2.

Innstrammingene skyldes ikke at solidariteten slår sprekker, mener justisministeren. Snarere er det for å forhindre nettopp det:

– I mange andre land ser vi at det er en økende grad av konflikt rundt ukrainske flyktninger fordi det belaster systemene stort, sier Mehl.

Skeptisk ordfører

Flere TV 2 har snakket med mener samtidig at onsdagens grep ikke holder, verken for å redusere tilstrømmingen eller presset på kommunene.

– Jeg opplever at store deler av årsaken til at det kommer så mange flere til Norge enn resten av de nordiske landene, er ytelsesnivåene. Derfor kan jeg ikke skjønne at disse grepene skal sørge for at vi harmoniserer med resten av Norden, sier Skien-ordfører Marius Roheim Aarvold (H), som tidligere har ropt varsku om situasjonen.

MAKSGRENSE: Ordfører i Skien, Marius Roheim Aarvold, sier det ikke blir mulig å ta i mot like mange som før. Foto: Skjermdump/Intervju

Han mener samtidig at regjeringen ikke svarer på utfordringene knyttet til hvor få ukrainere som kommer raskt ut i arbeid. Her ligger Norge langt bak våre naboer.

– Regjeringen må åpne for midlertidige ansettelser, i hvert fall for ukrainere, som skal være her midlertidig.

– Tror ikke det holder

Høyre-politikeren etterlyser også mer finansiering til kommunene, for eksempel tilskudd til å bygge boligene de trenger for å kunne bosette ukrainerne.

– Hvordan har de tenkt at kommunene skal finansiere dette?, spør han.

Skien-ordføreren har tidligere uttalt at han ser mørkt på framtiden, med tanke på situasjonen i kommunen. Det gjør han fortsatt.

– Jeg tror dessverre ikke det holder, det regjeringen kommer med nå, sier han.

Frp: – Puslete

Også Frp på Stortinget har etterlyst tiltak.

– Regjeringen har ikke forstått noe, sier innvandringspolitisk talsperson i Frp, Erlend Wiborg, til TV 2.

– Dette var puslete, legger han til.

Stortingspolitikeren mener forslagene er fornuftige, men at regjeringen ikke tar tak i hovedpoenget, som han mener nettopp er nivået på ytelsene. De er betydelig høyere her enn i for eksempel Sverige.

PUSLETE: Erlend Wiborg (Frp) hadde håpet på kraftigere tiltak. Foto: Erik Edland / TV 2

Wiborg har derfor fremmet et forslag i Stortinget om å redusere ytelsene, slik at de er på nivå med våre naboer.

– Regjeringen framstår ganske naive, om de tror disse grepene vil få den generelle tilstrømmingen til Norge.

KS etterlyser mer

Kommunesektorens organisasjon (KS) har også etterlyst tiltak. Det gjør de fortsatt.

– Det er bra at regjeringen iverksetter tiltak nå. Så må vi følge med å se hvilken effekt dette får. Det er fortsatt behov for å støtte kommunene i sitt arbeid, skriver styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, i en epost på TV 2.

Det er fortsatt stor vilje blant kommunene, mener KS-lederen, men mange sliter. Spesielt gjelder dette bolig. Det er mye som fortsatt må på plass:

ETTERLYSER MER: Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. Foto: Aage Aune / TV 2

– Det er også en utfordring å få folk raskt ut i jobb da de ikke har krav på samme norskopplæring som andre. KS har tidligere påpekt at de viktigste tiltak for å lette kommunenes arbeid er boligtiltak, herunder videreføre tilskudd til utleieboliger. I tillegg må tilskuddet til språkopplæring økes, flere tiltak gjennom NAV for blant annet arbeidspraksis, støtteordninger for å motivere arbeidsgivere til å ta inn arbeidspraksis og raskere godkjenning av utdanning fra utlandet

Fafo: – Ikke avskrekkende

Guri Tyldum er migrasjonsforsker ved Fafo. Heller ikke hun mener tiltakene vil ha en avskrekkende effekt for flyktninger som vurderer Norge.



– Nei, heldigvis ikke, sier Fafo-forskeren.

– Forskjellen på våre naboland og Norge, er at de insisterer på å behandle dette som et midlertidig system, og derfor ikke investerer ressurser i flyktningene. Heldigvis har ikke vi tenkt å behandle det på samme måte, sier Tyldum.

Tyldum viser også til debatten om ytelsesnivåene, og påpeker at det i Danmark både er gode integreringstilbud og ytelsesnivåer like bak Norge.

– En viktig grunn til at folk ikke drar dit, er retorikken. Der er man veldig tydelige på at beskyttelsen er midlertidig. Den retorikken er vel så viktig som ytelsene, mener forskeren.

– Tvinges til å bryte med hjemlandet

Fafo-forskeren understreker at hun ikke kritiserer regjeringens tiltak, men synes det er problematisk at regjeringen nå strammer inn for muligheten til å reise inn og ut av Ukraina.

– Jeg forstår veldig godt hvorfor, fra kommunenes perspektiv, men som migrasjonsforsker så synes jeg at det er problematisk.

Hun viser til at mange ukrainere har gode grunner til å reise mellom Norge og Ukraina, for eksempel for å besøke eldre slektninger eller mannlige familiemedlemmer som ikke kommer seg ut av landet.

– Dette grepet gjør at flere vil tvinges til å bryte med hjemlandet, og brenne flere broer om man ønsker å reise tilbake.

Tanken bak den midlertidige, kollektive beskyttelsen, er nettopp at ukrainerne skal returnere til landet etter at krigen er over.