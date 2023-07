Kristjánsson: – Regjeringen må avbryte ferien

Mandag fortalte TV 2 om alenemoren Linda Berntzen. Hun har måttet hentet matkasse hos den frivillige organisasjonen KIL Fond hver uke det siste halve året.

– Det er veldig viktig. I april, for eksempel, hadde jeg to og et halvt tusen utbetalt. Uten matkassene, hadde jeg ikke overlevd, sier hun til TV 2.



I en ny rapport anslo Sifo at nesten to av ti husholdninger har økonomiske utfordringer.

– Matkøene vi ser nå, er absolutt krise. Vi bor i et av verdens rikeste land. Det mangler ikke mat, og det mangler ikke penger, men likevel er det over 100.000 familier som står i matkø, sier Mimir Kristjánsson (R) til TV 2.



BEKYMRET: Stortingsrepresentant Mimir Kristjánsson er fortvilt over de voksende matkøene i landet. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Kom med strakstiltak



Stortingsrepresentanten forteller at han er bekymret over situasjonen. Når matkøene i Norge vokser, så er vi på et veldig alvorlig sted, mener han.

– Nå må regjeringen avbryte det de har av ferie og komme med noen strakstiltak. Det aller første er å øke ytelsene til de som allerede er i NAV-systemet, øke ytelsene for minstepensjonister og uføretrygda, sier Kristjánsson.

– Nå er det «kode rød» for veldig mange vanlige folk, og da går det ikke an å bare si at det skal fikses i statsbudsjettet om 4-5 måneder.



KODE RØD: Kristjánsson slår alarm om situasjonen til helt vanlige folk. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Frps nestleder Hans Andreas Limi sier at de økte matkøene bekrefter en utvikling man har sett over lang tid: At det er flere og flere som ikke klarer å dekke løpende utgiftene på grunn av den høye prisstigningen.

– Og så har vi en regjering som ikke er villig til å ta dette innover seg, og iverksette tiltak. Det er veldig trist, men slik er altså situasjonen i dag, sier Limi til TV 2.



BEKREFTELSE: Nestleder i Frp Hans Andreas Limi mener de økte matkøene er en bekreftelse på en utvikling man har sett over lang tid. Foto: Kristin Grønning / TV 2



– Vi har råd til det

Frp har blant annet foreslått å halvere matmomsen.

– I tillegg vil vi fjerne avgifter på drivstoff og få en bedre strømstøtteordning. Det er kostbart, men vi har råd til det. Norge får enorme inntekter som følge av høye energipriser. Vi kan gi noe av de pengene tilbake til de som nå virkelig trenger det.



Også Høyre ser på situasjonen med bekymring.

– Jeg mener regjeringen kunne gjort flere grep. De kunne støttet flere av forslagene som Høyre har lagt frem på Stortinget. Blant annet å øke og videreføre barnetrygden og ha mer skattelette for de med lavest inntekt, sier stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe.



KUNNE GJORT MER: Stortingsrepresentant Erlend Svartdal Bøe synes det er trist at det er en sånn pågang på å få mathjelp, og mener regjeringen kunne tatt flere grep. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Jobber hver dag

Statssekretær i arbeids- og inkluderingsdepartementet Maria Schumacher Walberg (Ap) forsikrer om at regjeringen er på jobb hver eneste dag, og at de økende matkøene er en av de viktigste oppgavene på bordet.



VIKTIG PRIORITERING: Statssekretær i arbeids- og inkluderingsdepartementet Maria Schumacher Walberg sier de økte matkøene er en viktig oppgave hos departementet. Foto: Per Haugen / TV 2

– Økende økonomiske forskjeller er gift i samfunnet vårt, så det å gjøre noe med det er av veldig høy prioritet hos regjeringen, sier Schumacher Walberg til TV 2.

Hun sier at de aller fleste nå merker den høye prisveksten, men at det er noen som ikke har det samme rommet til å justere i budsjettet.

– Det aller viktigste vi gjør nå er å hjelpe flere i jobb. Men vi har også hatt en ekstraordinær justering av alle satsene i stønader og tilskudd i folketrygden. Det er også vedtatt en økning i de veiledende satsene for sosialhjelp, og barnetrygden har økt.