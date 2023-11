Kristjánsson om «Ingen elsker Bamsegutt»: – Dette gikk på trynet

Mímir Kristjánsson omtaler oppstyret rundt serien som «surrealistisk og vondt». NRK varsler at det kan komme flere endringer før den publiseres på nytt.

Det har stormet rundt NRK-dokumentaren «Ingen elsker Bamsegutt», etter at det ble kjent at norske Jan-Egil Granfoss hadde en sedelighetsdom mot seg fra 1991, som statskanalen unnlot å ta med i serien.

Det har fått flere til å reagere kraftig.

Stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson (R) er intervjuet i dokumentaren, og bekrefter til TV 2 mandag at NRK ikke opplyste om dommen i forkant av innspillingen eller underveis.

– Jeg visste ikke om noe dom, eller noe sånn. Jeg tok egentlig stilling til noe som jeg fortsatt mener er et viktig samfunnsproblem. Folk skal få hjelp hvis de havner i uføre i utlandet og må komme seg hjem, sier Kristjánsson.

«BAMSEGUTT»: Det er Tore Strømøy som har laget den omdiskuterte serien om Jan Egil Granfoss. Foto: NRK

En hjelp som Rødt-politikeren også mener gjelder for «Bamsegutt», selv om han har vært overgrepsdømt.

– De tingene som jeg var kritisk til med NAV og den norske velferdsstaten, de er jeg fortsatt kritisk til. Og dommen forandrer ikke på det, selv om jeg skjønner at mange ser annerledes på det programmet, sier han.

«Surrealistisk og vondt»



Selv om Kristjánsson ikke visste om dommen da han ble intervjuet til serien, understreker han at han ikke føler seg lurt av NRK.

– Men jeg skjønner veldig godt at de som har gitt penger til Spleis føler seg lurt. For det jeg ble spurt om – og som jeg har tatt tak i – det står jeg 100 prosent inne for enda, svarer Kristjánsson.

Stortingsrepresentanten er derfor tydelig på at han fortsatt ville stilt opp i dokumentaren selv om han hadde fått vite om premissene i forkant.

Kristjánsson beskriver hele situasjonen - og oppstyret rundt - som «surrealistisk og vondt å se på».

– Jeg tror NRK har gjort noe feil her i alle fall, og så er det vanskelig for oss som ikke har vært en del av de greiene å vite hva de har gjort feil, men dette gikk på trynet, ja. Det tror jeg at jeg kan si, sier han.

– En stor feil

Stortingsrepresentanten sier det «ikke er vanskelig å være enig i» at NRK burde omtalt dommen i serien.

– I hvert fall nå, når de dommene ble kjent uansett, så er det ingen måte å forstå at de ikke tok det med på. Det var en stor feil, ja, sier han.

Søndag ble serien midlertidig fjernet fra NRKs nettsider.

– Vi så at det var en feilvurdering at vi ikke hadde med informasjon om denne dommen fra 1991. Det vi gjør nå er rett og slett å gå gjennom serien, sier etikkredaktør Per Arne Kalbakk i NRK til TV 2.

FEILVURDERING: Etikkredaktør Per Arne Kalbakk i NRK sier det var feil å ikke omtale dommen mot Granfoss. Foto: Nico Sollie / TV 2

Kalbakk sier at det kan bli gjort flere endringer i serien før den blir publisert på nytt.

– Det er en helt annen kontekst rundt serien nå enn da den ble publisert, så det er klart at vi også samtidig vil vurdere om vi skal gjøre andre endringer i serien, sier han.

– Annen offentlig kontekst

I tillegg til den manglende omtale av dommen, har flere blant annet vært kritiske til eksponeringen av Granfoss’ mindreårige sønn i serien.



Ifølge Kalbakk var vurderingene som ble gjort rundt dette knyttet til at sønnen «først og fremst deltar i ganske hverdagslige familiesekvenser i deres hjem».

– Så var det sånn at vi etter å ha gjort avveininger av hensynet blant annet til han ikke hadde med informasjon om dommen, sier Kalbakk.

– Nå er det en helt annen offentlig kontekst rundt serien, så det er klart at dette er et av de momentene vi skal se på.

Utgangspunktet til NRK er ifølge Kalbakk fortsatt at serien skal komme tilbake.

– Det er det vi jobber med nå. Nå er vi mest opptatt av å gjøre vurderingene på en skikkelig og grundig måte, så kommer vi tilbake til i hvilken form serien skal publiseres på ny, sier han.

TV 2 har ikke lyktes med å få kontakt med Tore Strømøy, som har laget dokumentarserien for NRK, mandag.