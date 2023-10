Kristine (30) hadde ingen nære venner – så kom meldingen som endret alt

Hver femte person i Norge har få eller ingen å vende seg til når de har det vanskelig. For Kristine Levvel ble ensomheten til slutt så stor at hun tok et dramatisk grep.

Helt siden hun var liten har Kristine Levvel fra Fredrikstad gruet seg til store merkedager.

Bursdager, nyttårsaften og 17. mai har blitt dager der ensomheten blir umulig å dytte unna. For når sosiale medier florerer av store smil, klemmer og glass som skåler, har hun som regel vært alene.

– Det er veldig sårt å ikke bli inkludert. Man føler seg ganske verdiløs, sier Levvel.

INGEN Å SNAKKE MED: Levvel har ikke hatt noen nære venner hun kan snakke med hvis noe har skjedd. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Allerede på barneskolen opplevde hun mobbing og utenforskap. Opp gjennom årene har 30-åringen hatt noen venner, men de fleste har kommet og gått.

– Livet skjer og folk gjør andre ting. Så blir man sittende igjen alene, sier Levvel.



Hvor finner man venner?

Som voksen har det vært vanskelig å bli kjent med nye mennesker og få seg flere venner. Levvel har på grunn av sykdom ikke hatt mulighet til å jobbe på flere år.

– Når man ikke har skole eller jobb å gå til, hvor finner man venner da? Det er utrolig vanskelig, sier Levvel.



Ensomheten har blitt vondere med årene. Samtidig synes Levvel det har vært vanskelig å fortelle de rundt henne hvordan hun egentlig har det.

TABU: Det å snakke om ensomhet opplevdes som tabu og flaut, foreller Levvel. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Du føler at du ikke har noe du skulle sagt, og at ingen bryr seg om deg, sier Levvel.

En desemberkveld i fjor tok hun derfor et vanskelig valg.

– Omfattende problem

Årets tema på Verdensdagen for psykisk helse er ensomhet og utenforskap.

Hele én av fem opplever at de har få eller ingen å snakke med når ting er vanskelig. Tallene viser også at det er flere som er ensomme nå enn før pandemien.

VIKTIGE MØTEPLASSER: Anura Sankholkar mener det er viktig at de sentrale møteplassene i folks liv blir mer inkluderende og åpne. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Det er et stort tall som viser et omfattende problem, sier Anura Sankholkar, nasjonal kampanjeleder.



I år holdes det over 3200 markeringer på verdensdagen. På Hersleb Videregående skole inviterte de statsministeren og helseministeren for å vise hvordan de jobber mot ensomhet.

BUDDY: Jonas Gahr Støre fikk høre om buddy-ordningen på Hersleb VGS, der eldre elever skaper møteplasser og hjelper de nye på skolen. Foto: Thea Ødegården / TV 2

Både statsministeren og helseministeren mener det er viktig å sette fokus på ensomhet og hva man kan gjøre for de rundt seg.

– Det er et uttrykk som heter at den beste medisinen du kan gi et annet menneske, er et annet menneske. Så man kan begynne der, sier Jonas Gahr Støre.

– Nå lever vi i en tid med mye bekymringer. Da er det kanskje enda viktigere at vi kjenner på fellesskap og aksept, sier helseminister Ingvild Kjerkol.



GOD HJELP: Kjerkol mener det er viktig at de som sliter psykisk på grunn av ensomhet og utenforskap får god hjelp. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Burde ikke være tabu

I nesten to år hadde Levvel hatt lyst til å snakke mer åpent om ensomheten.

Etter å ha skrevet flere titalls utkast trykket hun til slutt send. I en åpenhjertigmail spurte hun lokalavisen Fredriksstad Blad om de ville skrive en sak om ensomhet. Nå var det på tide å snakke sant.

– Det burde ikke være tabu når det er noe så mange føler på. Det burde være mulig å snakke om ensomhet uten at man blir stemplet som taper, sier Levvel.

LØSNING: For Levvel ble mye bedre da hun turte å være åpen om ensomheten. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Dagen etter svarte avisen, og i januar ble det publisert både podkast og nettsak med Levvel.

– Jeg fikk masse respons. Det var hjerteskjærende å lese hvor mange som kjente seg igjen i det jeg fortalte, sier Levvel.



«Hei, vil du møtes?»

Flere tok også kontakt for å spørre om Levvel ville møtes. En av meldingene som umiddelbart ga henne en god følelse var fra Aina, en jevnaldrende kvinne fra Fredrikstad.

– Hun skrev bare «Hei, vil du møtes?». Så enkelt var det, sier Levvel.

De to fant raskt tonen og er i dag bestevenner. Når Levvel trenger noen å snakke med, kan hun alltid ringe Aina. For første gang har hun en venn som tar initiativ, vil møtes og noen hun kan snakke med om alt.

PEP TALK: Rett før intervjuet med TV 2 ringte Levvel til venninnen for å få en pep talk. De to snakker sammen på telefon nesten hver dag. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Det betyr veldig, veldig mye. Jeg er en helt annen person nå, sier Levvel.



For to uker siden fylte Levvel 30 år. For første gang på årevis gruet hun seg ikke til bursdagen, for nå hadde hun noen å feire med.

– Folk bør bli flinkere på å inkludere. Se de rundt deg. Si hei og slå av en prat med noen du ser er alene. Det betyr så enormt mye, sier Levvel.