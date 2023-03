Kristine (28) kan ikke rape: – Jeg får lyst til å banke ut luften

– Jeg kan ikke rape. Det har alltid vært sånn. Mamma kan heller ikke huske at jeg noen gang har klart det, sier Kristine Henriksen (28).

Hun opplever at når hun drikker noe med kullsyre, så bygger det seg opp i magen og brystet, men ingenting kommer ut selv om hun prøver å rape.

OPERERER: Overlege Ole Christer Oma Gamlemshaug på Haukeland universitetssjukehus viser fram hvordan et utspilt spiserør ser ut når luften ikke slipper ut gjennom den øvre lukkemuskelen. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Jeg får lyst til å banke ut luften, for det blir et trykk som gjør at jeg får vondt i brystet og magen, sier 28-åringen.

Selv om hun forsøker å leve mest mulig normalt, er hun generelt forsiktig med hvor mye hun drikker. Rapeproblemene er ikke noe hun liker å snakke om.

– Det er et tabubelagt tema. Det er ikke slik at man sitter rundt middagsbordet og snakker om man kan rape eller ikke, sier Kristine Henriksen.

BEHANDLING: Når Kristine Henriksen leser om diagnosen for mennesker som ikke kan rape finner hun ut at symptomene passer på henne. Foto: Simen Askjer / TV 2

Har trodd hun måtte leve med det

Hun har alltid tenkt at det bare er noe hun må leve med, og at det ikke finnes noen kur.

– Når man har mye smerter, går det ut over livskvaliteten. Det er ikke akkurat gøy, sier Henriksen.

Først nylig har hun blitt gjort oppmerksom på at problemene har en diagnose, og at det finnes en enkel behandling som virker for de aller fleste.

Alle trenger å rape

Raping er en grunnleggende funksjon for å bli kvitt luft som produseres når man spiser eller drikker. Noe slippes ut endetarmen, mens resten stiger opp gjennom spiserøret og skal ut gjennom munnen.

Problemet for et ukjent antall nordmenn er at muskelen i den øvre delen av spiserøret, som åpner seg for å slippe mat og drikke ned i magesekken, ikke fungerer andre veien når luft skal opp.

– Det høres banalt ut å ikke kunne rape, men det har inngripende konsekvenser for livskvaliteten til de det gjelder, sier overlege Ole Christer Oma Gamlemshaug ved Haukeland universitetssjukehus.

MUSKEL: Høyt oppe i spiserøret sitter muskelen som for noen ikke åpner seg når de trenger å rape. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Unge pasienter

Ifølge overlegen er det primært mennesker mellom 20-35 år som har tatt kontakt med sykehuset. De har funnet fram til behandlingen på sykehuset selv gjennom sosiale medier som Facebook og Reddit.

– Årsaken til at det er få 50-60-åringer som tar kontakt, tror jeg skyldes at de har gått med disse problemene hele livet fordi de har blitt fortalt at det er slik det er. De unge, som er mer aktive i sosiale medier, søker og finner frem til svar, sier overlegen.

Store konsekvenser

Nå viser en ny behandling oppsiktsvekkende gode resultater for en pasientgruppe som hele eller store deler av livet har slitt med at de ikke klarer å rape.

– Den handler om at lukkemuskelen ikke åpner seg når noe skal opp. Det handler hovedsakelig om luft, men det kan også være oppkast. Det klarer ikke disse pasientene, sier overlege Gamlemshaug.

Han forteller at mangelen på noe så uskyldig som en rap kan få store konsekvenser for dem som ikke får det til.

– Det fører til at man går med et trykk eller press i brystet. Mange er også oppblåste med smerter i magen, sier overlegen.

Gjennom samtaler med pasientene vet han at smertene og ubehaget har konsekvenser i hverdagen.

DEMONSTRERER: Overlege Ole Christer Oma Gamlemshaug demonstrerer på journalist Klaus Holthe hvor de setter botox for å kurere pasientene som ikke klarer å rape. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Man kan bli sosialt isolert. Noen faller utenfor skolen på grunn av langtidsfravær.

– Champagne på nyttårsaften er uaktuelt

Pasienter TV 2 har vært i kontakt med forteller at de holder seg helt unna løk og bønner, og at de er svært forsiktige med all drikke som inneholder kullsyre.

– Et glass champagne på 17. mai eller nyttårsaften er helt uaktuelt, sier en av dem TV 2 har snakket med. Vedkommende vil være anonym fordi det oppleves pinlig å snakke om rapeproblemene.

GRUNNLEGGENDE: De fleste foreldre har opplevd hvor viktig det kan være for spedbarn å få ut luft gjennom å rape. Dette behovet har vi livet ut, men ikke alle er i stand til det. Illustrasjonsbilde, Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Ifølge legen forteller de fleste pasientene at de ikke har klart å rape i hele sitt liv. For noen oppstår problemene senere i livet, og ofte blir man klar over dem når man i ungdomsalder går på fester og drikker øl.

R-CPD Diagnosen R-CPD, som står for Retrograde Cricopharyngeal Dysfunction, er relativt ny. I Norge ble den første pasienten behandlet på Haukeland universitetssjukehus i 2019. Sykehuset er fortsatt det eneste som tilbyr denne behandlingen her i landet. Det finnes ingen private alternativ. Symptomene: Man klarer ikke rape

Man lager "rare" lyder når man prøver å rape

Press og trykk i brystet

Magesmerter og oppblåst mage

Mye tarmgass

– Så langt har vi operert 15 personer. 13 av dem har blitt kurert, så tallene er gode, sier overlegen.

– Mye tarmgass

Han forteller om en økende tilstrømming av pasienter, og at ventelisten for behandling er lang. Felles for dem er at de selv har søkt seg fram til behandlingen på Haukeland via sosiale medier.

– De fleste fastleger og øre-nese-hals-spesialister har lite kjennskap til dette, så det er ofte pasientene som må belære legene, sier Gamlemshaug.

Han forteller at selve behandlingen er lite komplisert. Den går ut på at legene går inn via munnen og ned i spiserøret. Der setter man injeksjoner med det muskelavslappende legemiddelet botox i muskelen som sitter som en ring rundt spiserøret.

– Botoxen slår ut muskelen og nullstiller på en måte systemet, sier overlegen.

BOTOX: For de aller fleste er det bare nødvendig med en injeksjon med botox for å kurere rapeproblemene. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Selve inngrepet tar omkring fem minutter, og Gamlemshaug forteller at for de aller fleste ser det ut som det er tilstrekkelig med én behandling, fordi effekten vedvarer også når legemiddelet er ute av kroppen.



Han poengterer at botoxbruken er noe helt annet enn det man vanligvis forbinder med dette legemiddelet.

– Botox som brukes i kosmetikken må fylles på hver tredje måned for å ha en jevn flyt. Her gjør man det en gang, og så er man kurert, sier overlegen.

GJENNOM MUNNEN: Botoxen settes inn ved at legene går inn via munnen og ned til muskelen i spiserøret som ikke åpner seg slik det skal. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Tilbakemeldingene fra de som nå er operert og kan rape, har vært overveldende.

– De forteller at de ikke har problemer lenger og at de har fått livet tilbake. Endelig kan de gjøre det som vi andre tar for gitt, sier Gamlemshaug .

Få bivirkninger

Operasjonen vil gi en forbigående utfordring med å svelge. Overlegen forteller at når botoxen begynner å fungere, så vil man de første ukene oppleve en ukontrollert raping.

– Etter 2-3 måneder er botoxen ute av kroppen. Da vil de aller fleste klare å rape som alle andre, sier overlegen.

Selv om ingen vet hvor mange i Norge som har utfordringer knyttet til å rape, tror han at diagnosen er kraftig underrapportert.

– Vi har så vidt begynt å berøre overflaten på dette her på Haukeland. Håpet er at andre sykehus også starter med denne behandlingen, sier overlegen.