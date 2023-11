Kristin Gjelsvik raser over at Gaza-evakuerte må betale selv

– Landet vårt svikter på absolutt alle plan! Jeg er rystet og tom for ord. Hva er det dere driver med, Jonas Gahr Støre, Espen Barth Eide, regjeringen og utenriksdepartementet?

Det skriver influenser Kristin Gjelsvik på Instagram.

Onsdag denne uken ble 51 nordmenn evakuert fra Gaza etter én måned med krig. I dag er det ventet at ytterligere 60 nordmenn krysser grensen til Egypt. Men hjemreisen til Norge må de evakuerte selv betale for.

Det får Gjelsvik til å reagere.



«Hvordan kan dere forsvare å bruke svimlende 63 millioner kroner på ukrainske kjæledyr, men kreve at traumatiserte evakuerte fra Gaza må betale for hjemreisen selv?»



Gjennom en spesialordning fikk 21.600 kjæledyr fra Ukraina unntak fra innreiseregelverket, opplyser Mattilsynet til NRK.

Regningen på 63 millioner kroner, eller rundt 30.000 per dyr, tok staten. Ordningen er nå avsluttet.

UT AV GAZA: Det norske teamet møtte de første norske borgerne som fikk komme ut. Foto: UD

Gjelsvik får støtte fra partiet Rødt.

– Vi kan ikke ha en praksis som sidestiller mennesker som sitter værfast på en flyplass, og mennesker som evakueres fra krig. Det er verken verdig eller akseptabelt, sier Stine Westrum, medlem av utenrikskomiteen.

Rødt vil ikke sette flyktningene opp mot de ukrainske kjæledyrene, men krever at UD tar grep og får evakuerte fra Gaza trygt helt hjem til Norge.

– Det nytter ikke å gjemme seg bak et svakt argument om at det er vanlig praksis å betale for hjemreise selv ved assistert utreise.

– Her er det snakk om mennesker som i over en måned har levd innesperret i et krigsområde uten vann, mat og varme, samtidig som de har blitt drevet på flukt. De trenger å komme seg trygt hjem, og det er vårt ansvar å sørge for.

– Skam dere!

Gjelsvik er skuffet over statsministeren og regjeringen.

– Jeg er flau over å være norsk. Alle liv er åpenbart ikke like mye verdt, og vi vet alle at situasjonen i Gaza hadde vært en helt annen om de stakkars, uskyldige sivile hadde vært kritthvite i huden med lyse lokker. Skam dere!, skriver hun.



FRUSTRERT: Kristin Gjelsvik er ikke imponert over UDs planer om at evakuerte nordmenn fra Gaza må betale hjemreisen selv. Foto: Frode Sunde / TV 2

Hun peker på at Stortinget ikke vedtok å anerkjenne Palestina som en egen stat tidligere denne uken.

Statsministerens kontor har blitt forelagt kritikken fra Gjelsvik, og henviser til utenriksdepartementet:



– Som alltid ved assistert utreise så er det den enkelte som må dekke kostnaden til billetter og til opphold. Det vil også være tilfelle i denne situasjonen, svarer UD til TV 2.

De påpeker at de samme reglene gjaldt de norske borgerne som fikk bistand til å komme seg ut fra Israel tidligere i krisen, og at det samme gjelder norske borgere andre steder i verden med behov for samme hjelp.

Så mye må de betale

UD opplyser til TV 2 at de som får assistert utreise, må betale 6500 kroner per voksen, og 1500 per barn mellom to og 18 år. Yngre barn enn dette får gratis bistand.

– Kostnaden dekker jo da fly, buss, hotellopphold, visum, grensekryssinger og nødpass, sier UD.

– De som ikke har mulighet til å betale det, kan be om et lån fra UD. Det er ingen som vil bli igjen fordi de ikke har mulighet til å betale. Dette er et beløp som etter hvert vil bli krevd inn, fortsetter departementet.

Ber folk donere penger

Nå ber influenseren følgerne sine om å donere penger for å sikre hjemreisen for evakuerte som ikke måtte ha råd til turen hjem til Norge.

– Tenk at privatpersoner må starte en spleis for å få norske borgere hjem?, skriver Gjelsvik.

Det er et signal om at staten svikter, synes Rødt og Westrum.

– Her må regjeringa og UD ta ansvar. Det er ikke fellesskapet som skal ta kostnaden.



– Uansett når det er snakk om assistert utreise så er det et prinsipp når det gjelder norske myndigheter til norske borgere i utlandet at man må dekke kostnadene selv knyttet til assistert utreise, sier UD.

– Det er også grunnen til at vi har reiseråd, og at vi oppfordrer norske borgere til å ha reiseforsikring når de er ute og reiser.

Når det gjelder Gjelsviks kommentar om dyr i Ukraina, henviser UD til landbruksdepartementet.

Det har ikke lyktes TV 2 å komme i kontakt med Gjelsvik i dag.