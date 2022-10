Kristiansens ukjente hjelpere – har jobbet tusenvis av timer gratis

Anført av advokat Sigurd Klomsæt begynte Kristiansen sin kamp for gjenåpning i 2008.

Siden fikk Kristiansen avslag etter avslag. Gjenopptakelseskommisjonen mente at det ikke fantes nye beviser eller nye vurderinger som stilte de gamle bevisene i et nytt lys.

Underveis i prosessen har flere mennesker, som fra tidligere ikke kjente til hverandre, engasjert seg i saken.

FORSVARER: Advokat Arvid Sjødin representerer Viggo Kristiansen. Foto: Simen Askjer / TV 2

Sammen har de lagt ned utallige timer og oppdaget feil og mangler i politiets etterforskning.

– Han hadde blitt sittende mange flere år i forvaring hvis ikke det var for støtten og hjelpen han har fått, sier Kristiansens advokat Arvid Sjødin.

Sivilingeniøren

En av disse hjelperne er den tidligere Telenor-ingeniøren Halvard Sivertsen.

– Jeg har hatt en uro over Baneheia-saken helt siden pågripelsen av de to. Det vi fikk høre, fikk jeg ikke til å stemme, sier han.

Det som virkelig fikk ham inn i saken, var det såkalte mobilbeviset.

Med sin yrkesbakgrunn ble han nysgjerrig på opplysningene om at det gikk SMS-er inn og ut fra Kristiansens mobiltelefon da drapene skjedde.

INGENIØR: Sivilingeniør Halvard Sivertsen har skrevet en egen rapport om mobilbeviset. Foto: Olaug Kyvik / TV 2

Enda mer interessant var det at telefonen var koblet til en basestasjon som ikke dekker Baneheia, men stedet der Kristiansan sa at han var da drapene skjedde: Hjemme i sin sin egen bu.

Da forskere ved Universitetet i Bergen ville skrive bok om Baneheia-saken, tok Sivertsen kontakt med en professor bak prosjektet. Professoren sendte henvendelsen fra Sivertsen til advokat Sjødin.

– Han kontaktet meg og lurte på om jeg kunne gjøre en analyse av mobilbeviset. Jeg var litt betenkt, men lot meg overtale, sier Sivertsen som betegner dette som «et vendepunkt i livet».

Har opplevd ubehageligheter

Sivertsen sier at han fant vesentlige svakheter ved konklusjonene politiet og påtalemyndigheten brukte i retten.

BUA: Kristiansen hevder han hele tiden satt i denne bua. Foto: Siw Borgen / TV 2

Han ble bare mer og mer sikker på at Kristiansens mobiltelefon ikke kan ha vært på åstedet på drapstidspunktet.

Sivertsen sier at han ikke har opplevd ubehageligheter gjennom sitt engasjement i saken, men han legger ikke skjul på at på at det har vært en lang vei frem til i dag.

Han reagerte på Jan Helge Andersens forklaring, men Siverertsen slo seg samtidig til ro da politiet i 2000 fastslo at de med sikkerhet hadde DNA som knyttet to menn til ugjerningene.

Da det ble satt store spørsmålstegn ved DNA-beviset, ble han igjen i tvil.

– Jeg har hele tiden vært overbevist om at jeg holder på med, er viktig og riktig, og at den saken jeg kjemper for til syvende og sist ville vinne frem. Jeg har nok vært den mest optimistiske i gruppen, men jeg må innrømme at jeg ble overrasket da kommisjonen sa ja til gjenopptakelse. Det feiret jeg med champagne.

Sivertsen vil ikke tallfeste hvor mange timer han har brukt på saken.

– Jeg har en følelse av at uansett hvilket tall jeg kommer opp med, så kommer min kone til å doble det, sier Sivertsen, som ikke er i tvil om at det er snakk om et par tusen.

Boken forandret livet hans

Mikkel Tronsrud er en annen som har engasjert seg tungt i Baneheia-saken.

– Det var aldri i mine tanker at jeg skulle blande meg inn i en så alvorlig straffesak. Jeg var i utgangspunktet overbevist om at Viggo Kristiansen var skyldig, sier han, og spør retorisk:

– Hvorfor i alle dager skulle noen tvile på det?

Like etter gjenopptakelsen gjorde TV 2 et lengre intervju med Tronsrud:

For Tronsruds del begynte det da han leste Bjørn Olav Jahrs bok om saken.

– Jeg svelger selvsagt ikke alt jeg leser rått, men jeg ble veldig nysgjerrig, samtidig som jeg fikk en sterk følelse av å ha blitt lurt, sier han.

Tronsrud tok kontakt med forfatteren. Sakte, men sikkert havnet han på innsiden av et stadig voksende nettverk av støttespillere. Han klarte ikke å slippe tanken på saken.

– Jeg var ikke sikker på at Viggo Kristiansen var uskyldig, men jeg var sikker på at det var så mye med denne saken som skurret at det eneste rette var å gjenåpne den og behandle den på nytt i retten, sier han, og fortsetter:

STO I STORMEN: Forfatter og journalist Bjørn Olav Jahr fikk massiv kritikk da han lanserte boka «Drapene i Baneheia», der han bestemt slo fast at Viggo Kristiansen måtte være uskyldig. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Høsten 2018 kontaktet jeg dermed Arvid Sjødin for å engasjere meg frivillig.

– Hvordan har du opplevd denne kampen?

– Jeg må være ærlig her. Dette har ikke vært en prosess som er en rettsstat verdig. Jeg kan ikke si det på en mildere måte.

– Slutt å tenke på dommer som fasit

Han mener Kristiansens sak ikke ble gjenåpnet på grunn av Gjenopptakelseskommisjonen, men til tross for den.

– Hvis politiet, påtalemyndigheten, kommisjonens sekretariat og kommisjonens leder hadde fått det slik de ønsket, så hadde Viggo Kristiansen fortsatt sittet i fengsel, på ubestemt tid.

Dette er ikke første gangen den norske staten har begått justismord.

Både Liland-saken og Moen-saken er eksempler på saker som førte til at det ble lovet bot og bedring.

– Likevel har man gjort de samme feilene i Baneheia-saken. Det har vært den samme motarbeidelsen og den samme febrilske kampen for å tviholde på en åpenbart tvilsom dom, sier Tronsrud.

BANEHEIA-EKSPERT: Få kan detaljene i Baneheia-saken så godt som Mikkel Tronsrud. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Nå som Riksadvokaten har lagt ned påstand om frifinnelse, krever han det han beskriver som «konkrete endringer i Gjenopptakelseskommisjonen».

– Der er det strukturelle svakheter som må utbedres. Vi må ikke fortsette å være livredde for å stille spørsmål ved domstolene, selv om enkeltsakene kan være ubehagelige, sier han.

– Der har også pressen en jobb å gjøre. Slutt å tenke på dommer som fasit.

Vil legge ned kommisjon

En av dem som har stått ved Kristiansens side lengst, er Terje Helland fra Stavanger. Han kom inn i saken i forbindelse med de første begjæringene om gjenåpning.

– Jeg reagerte først som alle andre. Dette var jeg ikke interessert i. Men etter hvert som jeg satt meg inn i saken så oppdaget jeg at dette var noe helt annet enn jeg trodde på forhånd.

– Min rettferdighetssans ble vekket og siden har det ikke vært mulig å slippe saken.

TALSPERSON: Terje Helland har flere ganger uttalt seg på vegne av støttegruppa til Viggo Kristiansen. Her etter gjenåpningen i februar i fjor. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Helland sier det har vært tungt å stå i kampen for gjenopptakelse og frifinnelse. I perioder har han kjent på at han ikke helt trodde på at de kom til å lykkes. Samtidig var det aldri aktuelt å gi seg.

– Det som har motivert oss er jo nettopp at vi har sett at når vi får folk til å sette seg inn i saken, så har nær sagt alle falt ned på at Viggo er uskyldig dømt. Sånn sett var planen enkel – vi måtte få flere til å sette seg inn i saken, sier Helland.

At det har vist seg avgjørende med bidrag fra frivillige for å komme til dette punktet, mener Helland er et tankekors.

– Det forteller at mye ikke fungerer i Norge. Gjennopptakelseskommisjonen skulle være en sikkerhetsventil for feildømte i Norge og har overhodet ikke fungert.

Han mener kommisjonen må nedlegges i sin nåværende form.

– Det er det ingen tvil om, sier han.

– Hva betyr dette for deg personlig?

– Ikke noe annet enn at jeg jo er stolt av å ha vært med i det teamet som har fått dette til. I tillegg ønsker jeg jo å bidra med min erfaring når vi som samfunn nå skal ta lærdom av denne rettskandalen.