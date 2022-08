Kristiansens forsvarer: – Ingen tvil om hva som blir resultatet

STAVANGER (TV 2): I 12 år har Arvid Sjødin jobbet for Viggo Kristiansen (43). Etter tirsdagens nyhet er han ikke i tvil om at hans klient snart blir frikjent.

– Dette er som ventet, men det er også et svar vi har ventet lenge på å få, sier Arvid Sjødin, Viggo Kristiansens forsvarer.

Tirsdag ble det kjent at Oslo politidistrikt er ferdig med å gjøre DNA-undersøkelser i Baneheia-saken.

Kort fortalt har de ikke funnet noen tekniske spor som knytter Kristiansen til åstedet eller ofrene. Samtidig er det gjort flere tekniske funn som politiet mener knytter Jan Helge Andersen (41) til begge de avdøde.

FORSVARER: Arvid Sjødin har jobbet for Viggo Kristiansen i 12 år. Han er sikker på hva som blir utfallet av saken. Foto: Frode Sunde / TV 2

Kristiansen selv har følgende kommentar til TV 2:

– Jeg er overhodet ikke overrasket over dette resultatet.

Sikker på frifinnelse

Advokat Sjødin sier at han ikke ønsker å foregripe Riksadvokatens endelige avgjørelse som trolig kommer i løpet av høsten, men han sier likevel:

– Jeg er ikke i tvil om hva resultatet blir: Det blir en frifinnelse.

Sjødin sier at hans opplevelse er at Baneheia-saken nå nærmer seg slutten, og at han ser frem til den endelige avgjørelsen.

– Samtidig står vi klare til å jobbe videre med kompensasjonen Kristiansen har krav på etter denne saken.

Jurist: Bekrefter inntrykket

Kathrine Holter, førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Politihøgskolen, sier til TV 2 at hun blir svært overrasket om Riksadvokaten legger ned påstand om noe annet enn frifinnelse.

– Dette bekrefter det inntrykket man gradvis har fått over tid, om at denne saken skulle vært gjenåpnet langt tidligere, sier hun.

Bjørn Olav Jahr, forfatter av to bøker om Baneheia-saken, er overbevist om hva påtalemyndigheten kommer til å gjøre.

– Jeg kan ikke skjønne annet enn at utfallet må bli at Kristiansen nå blir frifunnet, sier Jahr.