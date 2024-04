Kristiansens advokat: – Merkelig at Andersen ikke er med

FUNNSTEDET: Her ble de to drepte jentene funnet, tildekket av kvist og skogbunn. Stedet er nå svært gjengrodd, og politiet har merket det klart til befaring. Foto: Frode Sunde / TV 2

Tirsdag startet rettssaken mot Jan Helge Andersen (43) i Sør-Rogaland tingrett i Sandnes.

Andersen er tiltalt for drapet på 10 år gamle Lena Sløgedal Paulsen 19. mai 2000.

Etter at Viggo Kristiansen (44) ble frikjent for Baneheia-drapene i desember 2022, har dette drapet blitt stående uten gjerningsmann.

På rettens andre dag skal aktørene gå en 6,5 kilometer lang rute gjennom Baneheia.

Går jentenes rute

Statsadvokat Johan Øverberg understreket i sitt innledningsforedrag at befaringen er viktig for å gi retten en tilstrekkelig forståelse av bevis og vitneførsel i saken.

– Denne rettssaken er ikke en gjentakelse av tidligere rettssaker, selv om mye av bevisførselen er den samme. Retten må ta stilling til om hele bevisbildet er nok til å dømme Andersen, sa Øverberg.

AKTOR: Statsadvokat Johan Øverberg brukte store deler av innledningsforedraget til aktoratet på å gå gjennom opplysninger fra Baneheia kvelden jentene ble drept. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen ble 19. mai 2000 voldtatt og drept etter å ha badet.

De gikk hjemmefra til badebrygga ved 3. Stampe i Baneheia, en tur på om lag en kilometer.

– På befaring vil vi gå opp denne ruten man antar jentene tok, fortalte statsadvokaten i retten.



Har forberedt åstedet

I nesten fire måneder etter dobbeltdrapet stod politiet uten gjerningsperson, før ett av Jan Helge Andersens hårstrå ble funnet i analyser av jordsmonn på åstedet.

– Etter drapene ble det naturligvis igangsatt en omfattende etterforskning. Det ble gjort avhør, alibisjekk, rundspørringer og åstedsundersøkelser, forklarte Øverberg.

I forkant av rettens befaring er det sentrale steder på åstedet merket med bokstaver. Der politiet mener drapene fant sted, er det merket med en A.

OPPMERKET: Viktige steder på åstedet er merket fra A til E. Det inkluderer blant annet der jentene ble funnet, der det ble funnet klær, og der drapene skal ha funnet sted. Foto: Frode Sunde / TV 2

Opplysningene som ble hentet inn i år 2000, før noen var pågrepet, vil være gjennomgående for befaringen som finner sted i Baneheia onsdag.

– Åstedsgranskerne vil møte i retten, men vil også være til stede under befaringen, sa Øverberg i innledningsforedraget.



Ikke noe nytt for Kristiansen

Blant dem som vil være til stede under befaringen, er også Viggo Kristiansens advokat Brynjar Meling.

Som bistandsadvokat er han i forkant av befaringen opptatt av at Andersen opprettholder sin forklaring om at Kristiansen var med på drapshandlingene.

– Holden vil sannsynligvis påpeke hvor Andersen har hevdet at Kristiansen har beveget seg, sier Meling.

REAGERER: Brynjar Meling synes det er «merkelig» at Andersen selv ikke deltar på befaringen. Foto: Tom Rune Orset. / TV 2

I tillegg vil deler av befaringen omhandle frikjente Kristiansens bevegelser.

– Vi skal jo også se på boden og så videre, så jeg tenker det er nyttig at Kristiansen blir ivaretatt med bistandsadvokat også der, sier Meling.

– Har du og Viggo Kristiansen snakket om befaringen?



– Kristiansen og jeg har naturlig nok dialog hvor også befaringen er et tema. Kristiansen er trygg i den forklaringen han har stått ved hele tiden. Det er jo heller ikke noe nytt for han at Andersen gjentar anklagene, sier bistandsadvokaten.



Reagerer på Andersens fravær

Meling selv mener det er «merkelig» at Andersen ikke er med på befaringen.

– Da kunne han selv vært med og påpekt hvor han mener de skal ha beveget seg, sier bistandsadvokaten.

FORSVARER: I Sør-Rogaland tingrett nektet Jan Helge Andersen straffskyld for drapet han er tiltalt for. Her møter hans forsvarer, advokat Svein Holden, pressen før retten settes. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Andersens advokat, Svein Holden, har ingen kommentarer til befaringen i forkant, men forklarer Andersens fravær slik:

«Han skal ikke være med fordi alle partene var enige om at det ikke er nødvendig», skriver Holden i en sms.