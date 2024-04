Kristiansen om kameraten: – Kunne ikke se for meg at han kunne gjøre det

FRIFUNNET: Rett etter at justismordet var et faktum, satte Viggo Kristiansen (44) seg på Baker Nordby i Oslo sentrum med brødrene og faren sin. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

SANDNES (TV 2): Nesten 24 år etter at han ble pågrepet, forteller Viggo Kristiansen (44) om sjokket han fikk da politiet fortalte at Jan Helge Andersen (43) hadde tilstått drap i Baneheia.

– Da jeg ble arrestert, så var alt sammen et forferdelig kaos, og jeg var jo ganske sikker på at de hadde tatt to feil. Jeg kunne ikke se for meg at han kunne gjøre det. Da jeg ble forelagt at han hadde tilstått og lagt skylda på meg, så ble jeg veldig undrende, sier Kristiansen.

I september 2000 ble både han og Andersen pågrepet og siktet for å ha voldtatt og drept Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia fire måneder tidligere.

IDYLL: Da retten var på befaring onsdag i forrige uke, var Baneheia badet i sol. Slik var det også på drapsdagen 19. mai 2000. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Kristiansen husker det som forferdelig frustrerende å sitte i lange avhør uten å bli trodd.

– Politiet prøvde iherdig å presse meg på det hardeste. Det var som å snakke til døve ører, sier han.

Forteller om moren sin

I desember 2022 ble Kristiansen frifunnet for drapene i Baneheia. Da hadde han sonet over 20 år i fengsel på feilaktig grunnlag. Han har siden fått 55 millioner kroner i oppreisning og erstatning.

Samtidig har politiet etterforsket saken på nytt. Påtalemyndigheten mener nå at Andersen var alene på åstedet og skal straffes for begge drapene – ikke bare det ene, slik han ble i 2002.

STILLER SPØRSMÅLENE: Statsadvokat Johan Øverberg står for påtalemyndighetens utspørring av Viggo Kristiansen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Denne våren skal Sør-Rogaland tingrett avgjøre saken. Derfor sitter Kristiansen i vitneboksen og svarer på spørsmål om forholdet til Andersen, oppveksten sin og detaljer rundt etterforskningen mot ham.

Kristiansen husker kaoset da han satt varetektsfengslet som 21-åring.

– Jeg ble lovet besøk av begge mine foreldre, men så skjedde det et eller annet hos politiet som gjorde at det kun var min mor som kom inn. Jeg ble sittende på det de kaller brev- og besøksforbud, sier han.

– Har du et godt forhold til moren din? spør statsadvokat Johan Øverberg.

– Veldig, svarer Kristiansen.

– Opplevde du at politiet brukte moren din?



– Ja, jeg gjorde det. For jeg har vel et veldig sårt punkt, spesielt når det kommer til min mor. Situasjonen vi sto i, var vanskelig nok som den var, sier han.

I Danmark før pågripelsen

Kristiansen bekriver 19. mai 2000 som «en helt vanlig dag».

– Jeg gikk jo ikke rundt og husket på detaljer fra den dagen. Jeg hadde jo ikke gjort noe galt i det hele tatt, sier han.

Statsadvokat Øverberg lurer på om Kristiansen merket noe på Andersen i tiden før pågripelsen.

I disse ukene visste både Andersen og Kristiansen at det var funnet hårstrå på åstedet, og det var tatt referanseprøver av dem begge.

– Jan Helge var vanskelig å lese. Han var veldig monoton, så jeg merket ikke noe på stemmeleie eller noen ting i noen samtaler, sier han.



MØTES IGJEN: Da Viggo Kristiansen inntok vitneboksen, var det første gang han og Jan Helge Andersen var i samme rom siden domsavsigelsen i 2002. Kristiansen har ikke sett på Andersen én gang. Tegning: Ane Hem / NTB

Den første uka i august 2000, bare fem uker før de ble pågrepet, var Andersen og Kristiansen på tur med danskebåten.

– Vi tok bare en vanlig generell tur til Danmark. Han jobbet på Color Line og fikset noen billige billetter, så vi hadde noen dager i Danmark med masse alkohol, sier Kristiansen.

Turen til Danmark ble under rettssaken for 20 år siden pekt på som en «siste fest» for de to kameratene, som mistenkte at de ville bli pågrepet snart. Kristiansen avviser dette og sier Andersen fremsto helt normal.

– Han var helt vanlig, slik han alltid var, sier han.