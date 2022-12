– Kristiansen bør få forhåndsutbetaling på nyåret

ERSTATNING: Viggo Kristiansen bor hjemme hos mor og far og lever på stønader fra NAV. Forsvarerne mener han bør få en forhåndutbetaling på erstatning for å kunne starte livet sitt. Det er justisministeren enig i. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Viggo Kristiansens forsvarere skal i gang med å søke erstatning for at 43-åringen ble feilaktig dømt i Baneheia-saken.

Erstatningen det skal søkes om, er å anta at vil være på titalls millioner kroner.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier til TV 2 at hun mener det er rimelig at den er på mange millioner kroner, siden Kristiansen har blitt frarøvet store deler av sitt liv i frihet.

Advokatene til Kristiansen, som sonet i 21 år, planlegger å be om at 43-åringen får fem millioner kroner i forskudd på erstatning.

Det er Mehl også enig i.

– Det er helt rimelig at han får en forhåndsutbetaling, sier justisministeren.

Prosessen om å søke erstatning og oppreisning kan ta lang tid. Forsvarerne til Kristiansen sa til TV 2 torsdag at det kan ta opp til et år.

RETT OG RIMELIG: Justisminister Emilie Enger Mehl mener det er rett og rimelig at Viggo Kristiansen får utbetalt erstatning på forskudd.

Starte et liv

Mehl forklarer at det er opp til Statens sivilrettsforvaltning å vurdere.

– Men jeg mener det er naturlig at han bør få det, for den saksbehandlingen og å fremsette et krav, som jeg går utfra de vil gjøre, kan potensielt ta veldig land tid, sier Mehl.

Justisministeren tør verken å love eller spekulere rundt om det er mulig å få til en forhåndsutbetaling før nyttår, men mener saken må få stor oppmerksomhet fremover.

– Viggo Kristiansen har ventet lenge, og jeg håper han får best mulige forutsetninger for å kunne gå videre og starte livet sitt.

– Bør få penger på nyåret

Ettersom det er én dag siden dommen falt, ber hun om forståelse for at det er noen prosesser som tar litt lenger tid, for å avklare hvilke rammer som finnes.

– Er det mulig at han får det allerede på nyåret?

– Jeg mener det er naturlig at han bør få forhåndsutbetaling, og jeg håper at det er mulig å få til ikke veldig langt ut på nyåret, sier justisministeren.

– Du mener det haster?

– Jeg mener det er et viktig menneskelig aksept her i å gi Viggo Kristiansen grunnlag for å kunne gå videre med livet sitt, som staten har preget ved å ta fra ham friheten ved en dom for forhold som han er frifunnet for, sier Emilie Enger Mehl.

Kristiansens advokat Bjørn André Gulstad sa til TV 2 torsdag at de vil be om forskudd på erstatning fordi det handler om å hindre ytterligere stigmatisering av Kristiansen.

– Han er jo en i en situasjon der han bor hjemme hos mor og far og lever på stønader gjennom NAV, sa han.

– Han har behov for å realisere livet sitt, få seg et hjem, ta sertifikat og alt dette her. Så fem millioner må være helt kurant å få til ganske raskt, fortsatte han.

– Kan gå glipp av svikt

Regjeringen skal sette ned et utvalg som skal granske hvorfor Kristiansen ble feilaktig dømt, og om det bør gjøres endringer for å hindre at det kan skje igjen.

Mehl sier hun er opptatt av at utvalget, som skal settes ned på nyåret, er bredt sammensatt, har høy faglig kompetanse og har avstand fra Baneheia-saken.

Statsråden har også uttalt at de vil vurdere å hente inn eksperter fra våre naboland.

Utvalget skal undersøke hvordan både politiet, rettsvesenet og gjenopptakelseskommisjonen behandlet Baneheia-saken.

Gjenopptakelseskommisjonen har fått mye kritikk. Kristiansens begjæring om at saken hans skulle bli gjenopptatt var innom kommisjonen fem ganger før gikk gjennom.

Mehl sier hun ikke ønsker å spekulere om kommisjonens fremtid, men sier at hun er åpen for å gjøre endringer hvis det blir nødvendig.

Men statsråden påpeker på at Baneheia-saken var til behandling både hos politiet og domstolene, hvor det ble en uriktig domfellelse, før den havnet hos gjenopptakelseskommisjonen.

– Det må vi ikke miste av syne. For hvis vi blir for konsentrert om en av aktørene, blir jeg redd for at vi går glipp av svikt som kunne ha skjedd hos noen av de andre, sier Mehl.