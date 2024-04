Kristiansen ankom med kjæresten: – Litt nerver i spill

FEIRET: Da TV 2 sist fikk Viggo Kristiansens tillatelse til å ta bilde av ham, satt han på Baker Nordby og feiret den helt ferske frifinnelsen i Borgarting lagmannsrett med et rundstykke og kaffe. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Klokken 13.21 tirsdag inntok Kristiansen vitneboksen i Sandnes.

Der sitter han få meter fra Andersen. Det er første gang de to møtes siden februar 2002, da Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring.

I desember 2022 ble han frikjent for drapene. Nå er han tilkjent 55 millioner kroner i oppreisning og erstatning, mens Andersen sitter tiltalt for drapet som Kristiansen ble dømt for i 2002.

– Det er jo selvfølgelig litt nerver i spill, men det er jo også i tilknytning til media, og måten de er respektløse på, sier Kristiansen helt i begynnelsen av sin forklaring.

– Jeg er innkalt som et vitne, så jeg får rett og slett bare forklare meg så sant som jeg bare kan, sier han.



– Husker ikke alt

Da Kristiansen tok plass i vitneboksen, så Andersen stivt på ham. Under forklaringen kaster han flere blikk bort mot Kristiansen, mens Kristiansen selv ikke ser mot Andersen.

Statsadvokat Johan Øverberg lurer på om Kristiansen har brukt mye tid på å friske opp i sine minner rundt saken. Det har han ikke, forteller han.

– Jeg har rotet med gjenopptakelse av saken i haugevis av år og har holdt på med veldig mye av de saksdokumentene, men jeg skal ikke si på stående fot at jeg husker alt jeg sa i 2000 og 2001, sier han.



– Lekte krig



Innledningsvis forklarer Kristiansen seg om hvor i Baneheia han pleide å sykle for å komme seg til jobb, og hvor han gikk da de spilte fotball som i barndommen.

FORSVARET: Advokatkollegene Svein Holden og Celine Krogh Fornes forsvarer Jan Helge Andersen i Sør-Rogaland tingrett. Foto: Frode Sunde / TV 2

Området rundt tredje stampe, som var der Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) badet før de ble drept, var han likevel ikke så godt kjent i.

Han og Andersen brukte primært andre deler av bymarka, sier han. De teltet aldri i Baneheia, for det var ikke lov på den tiden.

– Var det annet dere gjorde? spør statsadvokat Øverberg.



– Vi løp rundt i skogen og lekte krig og det ene og det andre. Vi hadde vel noen enkle sykkelturer, muligens opp gjennom her (Baneheia, red.anm.), sier Kristiansen.



KRISTIANSENS REPRESENTANT: Advokat Brynjar Meling ivaretar Viggo Kristiansens interesser under rettssaken. Foto: Frode Sunde / TV 2

Han forteller at han selv ofte dro på sykkelturer, og at Andersen ikke pleide å være med på det.

Mener de sklei fra hverandre

Kristiansen er tydelig på at han og Andersen sklei fra hverandre i månedene før Baneheia-drapene, som skjedde 19. mai 2000.

– Om det var at vi ble eldre, og hadde andre interesser, jeg vet ikke. Selvfølgelig kunne vi treffes og henge i ny og ne, men vi var ikke som erteris som folk gjerne ville ha det til på den tiden, sier han.

DEN GANG DA: Slik så de to kameratene ut før Baneheia-saken. Bildet av Jan Helge Andersen (t.h.) er tatt i forbindelse med en rekonstruksjon høsten 2000. Foto: Privat / Politiet

– Vi hang ikke hver bidige dag, hver eneste time. Jeg hadde fokus på jobb. Jeg fikk kontrakt som malerlærling og kunne også jobbe i helgene. Jeg har en familie som er veldig glad i å jobbe, så for meg har det falt veldig naturlig å jobbe, det var en del av å bli voksen.



Voldsomme sinneutbrudd

Kristiansen får spørsmål om oppveksten sin. Han var diagnostisert med det som i dag heter ADHD, og han slet med noen voldsomme sinneutbrudd.

– Jeg hadde en turbulent periode hvor jeg kanskje ikke var særlig høflig, snill, grei. Jeg påførte foreldrene mine mye smerte på den tiden, sier Kristiansen.

FRI MANN: Da Viggo Kristiansen ble løslatt fra Ila fengsel sommeren 2021, kjørte han og faren rett hjem til Kristiansand. På veien stoppet de på Cirkle K Nykirke og kjøpte pølse, brus og kaffe. Foto: Frode Sunde / TV 2

Han beskriver seg selv som «en urokråke».

– Tenårene mine gikk i en voldsom berg-og-dal-bane, og jeg gjorde ting som overhodet ikke er bra. Ting som jeg fortsatt går og sliter med den dag i dag, selv om jeg har hatt fantastisk psykologhjelp, sier han.

– Skadet du noen på den tiden? spør Øverberg.

– Nei, jeg har vel kun skadet meg selv. Det gikk stort sett utover mine egne ting, selv om jeg påførte foreldrene mine psykisk utmattelse og de greiene der. Jeg har aldri skadet andre mennesker eler dyr, sier han.

Ba om å slippe bilder

Omtrent klokken klokken 11 tirsdag formiddag ankom Kristiansen tinghuset. Kristiansen har bedt om at pressen ikke tar bilder av ham i forbindelse med at han skal forklare seg for Sør-Rogaland tingrett.

Som vitne i en straffesak har han ikke noe vern mot dette, så det er opp til hvert enkelt mediehus om de vil respektere hans ønske.

Kristiansen ankom tinghuset hånd i hånd med kjæresten sin. De to møtte også opp sammen da forfatter Bjørn Olav Jahr mottok Fritt Ords Honnør for sitt arbeid med Baneheia-saken i 2023.

