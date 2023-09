Kristian Valen om seieren i retten: – Gråter av glede

Kristian Valen ble i Oslo tingrett tilkjent i underkant av 17.000 kroner i erstatning for sakskostnader fra det offentlige. Komikeren er i ekstase over utfallet.

Valen ble i januar dømt til 120 dagers betinget fengsel for ulovlig våpenbesittelse.

Den kjente komikeren ble imidlertid frifunnet for flere andre punkter han var tiltalt for. Han fikk også en mildere straffebestemmelse i tiltaleposten han ble dømt for.

I mars framsatte Valens forsvarer et krav om erstatning for Valens kostnader til privat engasjert forsvarer, med bakgrunn i at Valen ble frifunnet for vesentlige deler av tiltalen.

Nå har Oslo tingrett besluttet at Valen får 16.815 kroner i erstatning. Til TV 2 sier Valen at det er en ubeskrivelig følelse å ha blitt trodd.

– Jeg er i ekstase og det kan ikke beskrives. Vi gråter av glede her nå. Det er ikke summen vi ser på, men det at retten sier dette er politiet sitt ansvar, som sammen med media har drevet en heksejakt nå i fire år, sier Valen til TV 2.

KJENNELSE: Oslo tingrett mener bare noen av timene gir grunnlag for erstatning. Foto: Terje Pedersen / NTB

Får bare dekket 15 timer

Kravet fra Valens forsvarer var at 200 timers arbeid skulle dekkes med offentlig salærsats. De fleste av disse hadde gått til arbeid med tiltalepunktet Valen ble dømt for, men med mildere straffebestemmelse.

Ifølge kjennelsen fra Oslo tingrett mente påtalemyndigheten på sin side at det ikke var grunnlag for erstatning av sakskostnadene.

De viste til at Valen ble dømt for en av tiltalepostene, og at han etter deres syn forsettlig har pådratt seg mistanken for forholdene han ble frifunnet for.

Oslo tingrett mener ifølge kjennelsen at man ikke kan fastslå at Valen forsettlig pådro seg mistanke, og at kravet for erstatning for punktene Valen ble frifunnet på er oppfylt.

Retten mener likevel at det bare skal betales erstatning for arbeidet med disse punktene. Dette utgjør ifølge kjennelsen 15 timer, som med den offentlige salærsatsen blir 16.815 kroner.

– Beløpet er underordnet

Valens advokat John Christian Elden skriver følgende i en SMS:

«Det er på sin plass at politiet må betale erstatning til Kristian Valen når de tar ut uriktige tiltaler. Beløpet er underordnet. Det viktige er at retten plasserer ansvaret hos politiet».

Politiadvokaten som førte saken i retten for påtalemyndigheten, Andreas Meeg-Bentzen, sier til TV 2 at det ikke er naturlig for påtalemyndigheten å kommentere denne saken.

PÅTALEANSVARLIG: Politiadvokat i Oslo politidistrikt, Andreas Meeg-Bentzen. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Dette er et forhold mellom Oslo tingrett og Valens forsvarer, sier han.