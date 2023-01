Kristian Valen i retten – viste musikkvideo

Komiker Kristian Valen (48) er tiltalt for grov overtredelse av våpenlovens forbud mot å eie eller ha våpen uten tillatelse fra politimesteren.

Valen er også tiltalt for narkotikalovbrudd. Da politiet aksjonerte hjemme hos ham i februar 2020 fant de over 800 tabletter med de narkotiske virkestoffene diazepam og klonazepam.

– Replikaer

Tiltalen består av fem ulike poster.

Kristian Valen svarte kontant nei på om han erkjenner straffskyld for hver enkelt post.

Valens forsvarer, advokat Bernt Heiberg, har tidligere uttalt til TV 2 at komikeren synes det er helt uforståelig at politiet har valgt å ta saken til retten.

– Det er replikaer som er brukt av hans produksjonsselskap til sketsjer og andre videoer, sier Heiberg og legger til at bevisoppgaven inneholder erklæringer fra leger og våpenprodusenter, sier Heiberg.

Spilte av musikkvideo

I løpet av rettssaken vil tingretten få se en rekke ulike sketsjer og videoer der Valen bruker våpnene i underholdningsøyemed.

– Han har hatt et fokus på rekvisitter av våpen i sin virksomhet. De er til stede både i sketsjene, sceneshowene og i tv-seriene hans, sier forsvareren i sitt innledningsforedrag.

Allerede da Valens forsvarer kom med sine bemerkninger til påtalemyndighetens innledningsforedrag, fikk retten se en snutt fra en av Valens musikkvideoer.

PARTENE: Politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen og Kristian Valens forsvarer, advokat Bernt Heiberg (t.h.) Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Musikkvideoen hører til en sang av Kristian Valen som heter «If I was». Videoen viser blant annet soldater i fullt militært utstyr, eksplosjoner, et intimt kjærestepar og Valen selv.

Musikkvideoen er også lastet opp på YouTube.

– Kampklar

Valen har ikke latt seg avhøre av politiet under etterforskningen. Han har heller ikke ønsket å uttale seg til pressen i forkant av rettssaken.

Mandag kveld skrev han derimot et lengre Facebook-innlegg der han gir uttrykk for at det har vært en belastning å ha saken hengende over seg i nærmere tre år.

– Han er kampklar. Han er helt klar på at han ikke har gjort noe gærent. Han skjønner ikke hvordan dette kunne ende opp med å bli en politisak, sier Heiberg.

Det er politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen som fører saken for Oslo politidistrikt.

Mandag morgen redegjorde han for påtalemyndighetens syn på saken.

AKTOR: Politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Påtalemyndigheten mener at verken våpnene eller delene som er omhandlet i post 1 er gjort varig ubrukbare. Det er det retten skal ta stilling til, og om tiltalte hadde tilstrekkelig forsett, sier Meeg-Bentzen.

Onsdag skal politiet ta med flere av våpnene til Valen inn i Oslo tingrett for å demonstrere hvorfor de mener våpnene har et dødelig skadepotensiale.

– Dette er ikke våpen som kan brukes til å avfyre skudd, sier forsvarer Bernt Heiberg.