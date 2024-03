«Kriss» jubler etter grillnyhet

FYR OPP: En av de mange grillene Kristoffer Tømmerbakke eier veier 350 kilo og fyres med hele vedkubber. Foto: Per Haugen / TV 2

Torsdag la Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) for første gang siden 2007 frem en ny vurdering av helserisikoen ved å spise grillmat.

Konklusjonen er at det for de fleste er lav helserisiko knyttet til grilling.

– Jeg må få lov til å si at det var en gladnyhet. Vi jublet litt da vi hørte det, sier Kristoffer Tømmerbakke til TV 2.

Tømmerbakke er for mange kanskje best kjent som den ene halvparten av hip hop-duoen Erik og Kriss.

De siste årene har han imidlertid slått seg opp som «grillinfluenser» på Instagram og Tiktok sammen med artist og programleder Atle Pettersen.

I år ga grillkompisene, som i tillegg er naboer, også ut kokeboka «Fyr opp!».

MINDRE INNAFOR: I denne tønna henges grillmaten opp over kullet. Foto: Per Haugen / TV 2

– Veldig tøff

Da TV 2 er på besøk utenfor Tømmerbakkes grillbu torsdag ettermiddag, har pulled pork allerede ligget på grillen siden tidlig på morgenkvisten.

– Dette er en pelletsgrill som bruker indirekte varme, så jeg føler dette er innafor anbefalingene også, sier Tømmerbakke.

For selv om grilling hovedsakelig fører med seg lav helserisiko, er det ifølge vurderinga større fare for at skadelige stoffer dannes hvis fett fra grillmaten drypper ned på varmekilden.

Ved siden av pelletsgrillen utenfor Tømmerbakkes grillbu står det også en grill som er litt mindre innafor anbefalingene – en tønnegrill der maten henges opp over varmt kull.

– Men den er også veldig tøff, så jeg tror ikke jeg klarer å slutte å bruke den.

– Viktig for mental helse

Tømmerbakke er tydelig på at vurderinga fra VKM måtte gått langt i den andre retninga før han ville gitt seg med grillinga.

– Det skulle mye til for at jeg skulle gi det helt opp, men jeg måtte kanskje hatt litt mer balanse på det. Nå føler jeg at jeg kan fortsette å grille nesten hver dag, sier han.

GOD TID: Grillmaten har godgjort seg i flere timer da TV 2 er på besøk. Foto: Per Haugen / TV 2

Grilling kan også ha andre positive helseeffekter, mener Tømmerbakke.

– Kostholdet er én viktig ting, men her ute er vi kompiser som henger og koser oss. Jeg føler det er viktig for den mentale helsa også, sier han.

– Så får vi lage mat til folk vi er glad i. Det synes jeg er kult.

Om du også har planer om å fyre opp grillen i påska, kommer Tømmerbakke med noen tydelige råd.

– Bruk indirekte varme, og ta deg god tid. Det er planlegginga som er det viktigste. Legg på kjøttet om morgenen, så er maten klar når gjestene kommer.