Krisestart for Støres valgkamp: Svakeste måling for Ap noensinne

Mandag startet Jonas Gahr Støre Arbeiderpartiets valgkamp i Nordland, langt fra høljregn og ekstremvær på Østlandet.

Men kalddusjen fra velgerne slipper han ikke unna:

I valgkampens første kommunemåling Kantar har utført for TV 2, gjør Støre og Ap sin dårligste kommunemåling noensinne, med svake 17,8 prosents oppslutning.

Det er en nedgang på 1,9 prosentpoeng fra forrige måling. Og det er 7 prosentpoeng under forrige valg – som var tidenes verste for Ap.

Resultatet kommer etter en marerittsommer for statsministeren, som på kort tid har mistet to statsråder på grunn av brudd på habilitetsreglementet til regjeringen.

Samtidig viser TV 2s prognose for de 50 største kommunene at det ligger an til å rakne for Ap som ordførerparti.

Det er borgerlig flertall i 37 av disse kommunene

22 sittende Ap-ordførere har et rent, borgerlig flertall mot seg

Bare 9 av de 50 største kommunene har rødgrønt flertall. 3,6 millioner nordmenn finner sin kommune i søkefeltet under.

– Et veldig lavt tall

MOTIVERT: Jonas Gahr Støre på besøk i Mosjøen. Han forteller at han fortsatt er motivert til å drive valgkampturne, til tross for dårlige målinger. Foto: Bjornar Verpeide / TV2

På tross av en vår og sommer fylt med med dårlige prognoser for Arbeiderpartiet er Jonas Gahr Støre er overrasket over de lave tallene. –Det synes jeg er et veldig lavt tall for en kommunemåling og den stemmer ikke med andre målinger jeg har sett som er høyere. Men det er bare en påminnelse om at vi nå driver valgkamp, sier Støre til TV 2. – Er 17 prosent for dårlig til å være sant? – Ja, det er nesten så jeg vil si det. Jeg tror det er høyere, men jeg skal ikke snakke ned dårlig tall når de kommer, sier han. Statsministeren vil ikke gå så langt som å kalle det en krise. Han tror det er mange faktorer som kan påvirke hvor fornøyde velgerne er med hans regjering. Krigen i Ukraina, strømkrise, høy rente og inflasjon har gjort at mange får det tøffere økonomisk. – Det koster å stå i, det skjønner jeg. Når det blir tøft for privatøkonomien til folk og de opplever at det blir trangere, så ser de mot myndighetene. Støre forteller at tross dårlige målinger er han motivert for å reise rundt i landet på valgkampturné. – Vi skal gjøre prognosene til skamme! Det har vi 30 dager pluss på å få til og jeg tror vi klarer det. Vi har tro på vår politikk og er veldig motiverte, forteller han.

Valgthriller i hovedstaden

Oslo er blant de mange kommunene med borgerlig flertall, men har er det svært jevnt mellom blokkene. Med andre ord vil en rødgrønn seier her bli svært viktig for et svekket Ap.

I Oslo får SV høyere oppslutning enn Ap på TV 2s augustprognose. I en slik situasjon vil kampen om byrådsledervervet bli aktuelt. En rolle Raymond Johansen har bekledd i åtte år, og som han går til valg på å få i fire nye år.

– Vi tar ikke spørsmål om byrådslederkandidat og setter det på dagsorden nå. Vi har ambisjoner om mer innflytelse og makt, men posisjoner forhandler vi om etter valget, sier Sunniva Holmås Eidsvoll, SVs førstekandidat i Oslo.

Hun er i dag medlem av Raymond Johansens Ap/MDG/SV-byråd med ansvar for oppvekst og kunnskap.

DUELL: Det ligger an til å bli jevnt mellom borgerlig og rødgrønn side i byrådet i Oslo. Eirik Lae Solberg (H) og Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

Oslo SV går kraftig opp på prognosen, fra 10,4 prosent i juni til 14,8 prosent i august. Men det skaper ikke jubel hos SVs førstekandidat, for til tross for god fremgang ligger det an til et borgerlig flertall.

– Dette er dødt løp så nå teller hver stemme. SV er helt tydelige på at vi vil ha ned utslippene og forskjellene i Oslo. Og det å stemme på SV er en effektiv måte å holde Høyre borte fra makten, sier Eidsvoll.

Til tross for en tilbakegang fra juni, klinger 33 prosent godt i ørene på Oslo Høyres byrådslederkandidat.

– Det føles veldig bra, og det er veldig hyggelig at det er borgerlig flertall, sier Eirik Lae Solberg.

Han tror Høyres gode valgprognose skyldes dyrtiden mange i landets hovedstad opplever.

– Jeg tror det har sammenheng med at det er en vanskelig økonomisk tid, og de vil at kommunen skal gjøre det lettere å få den økonomiske hverdagen til å gå opp i stedet for å gjøre det vanskeligere.