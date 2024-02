Krisesenter-leder reagerer: – Alvorlig

– Mange blir overrasket og mange blir skuffet. Mange føler seg ikke trodd, og mange føler seg mer utsatt etter at de har anmeldt og saken blir henlagt, enn hvis de hadde latt være å anmelde, sier Hanne Stenvaag.



Hun leder krisesenteret i Tromsø og mener samfunnet aksepterer «veldig mye» vold uten at det skjer noe som helst, fordi sakene henlegges gang på gang.

OPPGITT: Hanne Stenvaag, leder i krisesenteret i Tromsø, mener at det er rart at vi som samfunn kan leve med så høye henleggelsestall Foto: Markus Furnes

– Det er ikke lenge siden politiet hadde en kampanje hvor de sa «hvor lite skal du finne deg i?». Samtidig oppleves det, når man anmelder, at det egentlige budskapet er: «ja, man skal tåle ganske mye», sier Stenvaag.



Bekymret for etterforskning

Hun får støtte fra førstestatsadvokat i Troms og Finnmark, Politiets Fellesforbund og Høyre.

SAMLET TROPP: F.v: Hugo Henstein, førstestatsadvokat, Troms og Finnmark, Runar Fagerlund, leder, Politiets Fellesforbund Troms, og Erlend Svardal Bøe, stortingsrepresentant (H) Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– Både i Troms og Finnmark politidistrikt henlegges fire av fem saker som handler om vold i nære relasjoner. Tre av fire voldtektssaker henlegges. Slik kan man åpenbart ikke ha det, sier Hugo Henstein, førstestatsadvokat i Troms og Finnmark.

Han opplyser at fra januar og til og med november i 2023, ble 48 av 49 saker knyttet til vold i nære relasjoner henlagt i Finnmark politidistrikt. Det kom frem i Statsadvokatenes inspeksjonsrapport.

BEKYMRET: Førstestatsadvokat i Troms og Finnmark er bekymret for oppgaveløsningen til politiet når det gjelder etterforskning. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– Tallene ble noe bedre helt på tampen av året fordi et større sakskompleks ble oppklart, men det er fortsatt ikke bra. Jeg er bekymret for oppgaveløsningen til politiet når det gjelder etterforskning. Vi ser at en stadig større andel av sakene blir henlagt og færre blir oppklart, sier Henstein.

– Prioriterer feil



Høyre og Politiets Fellesforbund mener regjeringen prioriterer feil for å bedre situasjonen.

– Jeg mener regjeringens politikk er alvorlig for Troms og Finnmark, sier Erlend Svardal Bøe, stortingsrepresentant (H).

PRIORITERINGER: Erlend Svardal Bøe, stortingsrepresentant (H), mener regjeringen prioriterer feil når de oppretter nye politikontorer. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Det er opprettelsen av nye politikontorer der han mener det ikke er behov for det, som fører til at politiet får mindre ressurser til å avdekke kriminalitet, forebygge og etterforske.

– Det brukes penger på å opprette politikontor, fremfor å bruke pengene der du faktisk bidrar til å løse kriminalitet, sier Bøe.

– Symbolpolitikk

I perioden 2022 til 2024 kom det tjue nye politikontorer i Norge. To av dem er Karlsøy og Salangen i Troms. Det er ingen nye politikontorer i Finnmark.



IKKE BEDT OM: Runar Fagerlund i Politiets Fellesforbund er tydelig på at de ikke har ønsket seg nye politikontorer, og skulle heller sett at pengene gikk til å ansatte flere politibetjenter. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– Vi tenker at Troms politidistrikt har nok tjenestesteder. Vi trenger langt flere ansatte til å gjøre den jobben vi er satt til å gjøre, sier leder i Politiets Fellesforbund Troms, Runar Fagerlund.

Han mener nye politikontorer ikke har noe verdi for politiets arbeid i det hele tatt.

– Å opprette nye tjenestesteder uten at politiet har bedt om det, det er jo egentlig bare å anse som symbolpolitikk, slik vi ser det, sier Fagerlund.

– Må bli bedre



– Vi må bli bedre på å forebygge vold i nære relasjoner, beskytte ofre, avdekke flere saker og ivareta utsatte med omsorg, sier Sigve Bolstad, statssekretær i justisdepartementet (Sp).



TILSTEDEVÆRELSE: Statssekretær Sigve Bolstad (Sp) forklarer at det er viktig for regjeringen at politiet er til stede i hele landet. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Han peker på at regjeringen har kommet med en opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner, og at det er satt av 100 millioner til tiltak i årets statsbudsjett.



– Jeg vet at budsjettet er stramt ute i distriktene og fører til tøffe prioriteringer, men i statsbudsjettet for 2024 øker regjeringen budsjettet til politi og påtalemyndigheten, sier Bolstad.

Onsdag foreslår regjeringen en budsjettøkning på 635 millioner kroner i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

RYKKER UT: Politiet rykker ut på et oppdrag i Troms. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Han er tydelig på at det for Senterpartiet og Arbeiderpartiet er viktig å prioritere politiet i hele landet.

– Politiet skal ha en tilstedeværelse der folk bor for å forebygge og skape trygghet. Dette er en politisk prioritering, samtidig disponeres ressursene i hvert politidistrikt av den enkelte politimester, sier Bolstad.

Strengt beviskrav

– Når det gjelder vold i nære relasjoner er det vanskelig å etterforske og få sikker viten om hva som har skjedd av flere grunner. Volden skjer som regel innenfor hjemmets fire vegger uten andre vitner til stede, sier påtaleansvarlig i Troms politidistrikt, Elin Nordgård Strand.



Hun forklarer at fordi beviskravet for å straffe noen er strengt, blir det ofte vanskelig å ta ut tiltale og be om at noen skal straffes i disse sakene.

STOPP VOLD: På Eidsvolls plass ble det holdt en minne- og støttemarkering mot vold og kvinnedrap tidligere i år. Foto: Torstein Wold / TV 2

Påtaleansvarlig i Finnmark politidistrikt påpeker imidlertid at det er behov for å se på kapasiteten for etterforskning i politiet, men viser til at oppklaringsprosenten bedret seg for 2023 i desember, på grunn av et større sakskompleks.

– Oppklaringsprosenten er 20,6 prosent. Finnmark politidistrikt følger opp med ulike tiltak for å styrke dette saksfeltet, blant annet mer spesialisering på juristsiden, sier påtaleansvarlig Morten Daae.

– Blir ikke tatt nok på alvor

– Dette er jo ikke et nytt problem. At henleggelsesprosenten høy har vært et problem så lenge jeg kan huske. Jeg tenker at det å gjøre det til en sånn partipolitisk sak ikke har noe hensikt. At dette handler om grunnleggende spørsmål om særlig kvinners rettssikkerhet, som ikke blir tatt nok på alvor, sier Stenvaag.



RETTSSIKKERHET: Hanne Stenvaag mener det er rart at ikke henleggelsestallene har ført til en debatt om voldsutsattes rettsikkerhet. Foto: Markus Furnes

Hun forklarer at det selvfølgelig handler om ressurser, men også om kompetanse og holdninger i politiet.

– Vi mener at situasjonen er veldig alvorlig, og at det er rart at vi som samfunn kan leve med så høye henleggelsestall over lang tid uten at det fører til en grunnleggende debatt om voldsutsattes rettsikkerhet, sier Stenvaag.

– Det er absolutt et sinne blant folk som jobber innenfor dette feltet, samtidig som man kan si at det er en slags oppgitthet over at systemet lover voldsutsatte mye mer enn det det kan holde.