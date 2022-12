– Krisehjelpen har spilt fallitt

– Regjeringens krisehjelp til næringslivet ser dessverre ut til å ha spilt fallitt, sier Høyres energipolitiske talsperson Nikolai Astrup.

Han reagerer kraftig etter at næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) fredag kalte inn til pressekonferanse for å presentere tallene for regjeringens strømstøtte til næringslivet.

Oversikten viser at 3.186 bedrifter har søkt om støtte gjennom ordningen. Alt i alt blir det snakk om utbetalinger på 2,8 milliarder kroner. Men det aller meste av dette – 2,14 milliarder kroner – er støtte til energitiltak. Bare en femdel av støtten er hjelp til å betale strømregningen.

Astrup viser til at regjeringen opprinnelig sa at ordningen ville treffe 20.000 bedrifter.

VIL FORLENGE: Høyres energipolitiske talsperson Nikolai Astrup mener bedriftene bør få strømstøtte også i 2023.mm Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Det kan virke som om måten ordningen er innrettet på, gjør den uaktuell å søke på for mange av de som sliter. Det er klart uheldig, sier han.

Mest går til energitiltak

Fasit er at bare rundt 1.000 bedrifter har søkt om ren pengehjelp til å dekke strømutgifter. Disse bedriftene får utbetalt 74 millioner kroner til sammen – tilsvarende om lag 2,6 prosent av den totale støtten som utbetales.

POPULÆRT: Investering i solceller legger beslag på 30 prosent av pengesummen som utbetales i støtte til energitiltak i bedriftene. Foto: Kristian Myhre / TV 2

De øvrige har søkt om støtte til å gjennomføre energitiltak i tillegg til å søke om strømstøtte. Disse bedriftene får til sammen 556 millioner kroner i hjelp til å betale strømregningen, mens 2,16 milliarder kroner går til energitiltak.

Energitiltakene fordeler seg slik:

om lag 1.000 bedrifter får tilskudd til investering i solceller

rundt 1.300 bedrifter får penger til mer energieffektiv belysning

704 bedrifter får tilskudd til utskifting av vinduer

213 bedrifter får støtte til varmepumpe

390 bedrifter får tilskudd til etterisolering

Støtte til solceller utgjør 30 prosent av tilskuddene, mens 11 prosent av støttesummen går til belysning og 10 prosent går til nye vinduer.

Vil gi mer

Høyres standpunkt er at bedriftene burde ha fått mer penger i ren strømstøtte, og at ordningen også burde ha blitt forlenget inn i neste år.

– På kort sikt er det samtidig bare to uker til vi skriver et nytt år, hvor regjeringen har valgt å lene seg fullt og helt på at fastprisavtaler skal være hele løsningen for næringslivet. Tilbakemeldingene så langt er at vilkårene for å inngå fastprisavtaler ikke er tilpasset situasjonen bedriftene står i, sier Astrup.

– Mange bedrifter står i en svært krevende situasjon, og vinteren blir neppe noe bedre, advarer han.

Også arbeidslivsorganisasjoner har tatt til orde for å forlenge støtteordningen inn i 2023 hvis fastprisordningen ikke treffer godt nok.

RESTRIKTIV: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) frykter økt inflasjon og økt rente hvis regjeringen bruker for mye oljepenger på støttetiltak. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

Holder igjen

Budskapet fra regjeringen har derimot vært at støtteordningene skal avvikles til nyttår, og at det neste år er en fastprisordning som skal gjelde for bedriftene. Vestre mener den nye fastprisordningen må få tid til å virke før det trekkes noen konklusjoner.

– I dag vil jeg verken åpne for eller utelukke noen tiltak. Det er for tidlig å si hvordan fastprismarkedet utvikler seg, sier han.

Den store risikoen, advarer næringsministeren, er at regjeringen gjør vondt verre ved å pøse for mye penger inn i økonomien, slik at det legges økt press på prisveksten og rentene. Derfor vil han holde igjen på rene støtteordninger.

Hvorfor en ordning som opprinnelig var ment for opptil 20.000 bedrifter, bare har fått 3.186 søkere, syns næringsministeren det er vanskelig å svare på.

– Men vi kan jo ikke pålegge noen å søke. Vi bestemmer jo ikke at bedriftene skal søke, sier Vestre til TV 2.



– Det kan være ulike grunner til at de gjør det eller ikke gjør det, og at de trenger det eller ikke trenger det.