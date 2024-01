Lederen for Kripos' åstedsgruppe har etterforsket drapssaker i en mannsalder. Starten på 2024 mangler sidestykke, forteller han.

Det har vært en svært hektisk start på året for norsk politi.

Syv drepte i seks drapssaker siden nyttår gjør at Kripos nå må prioritere strengt hvilke undersøkelser de må gjøre først.

– Jeg mener at det her, det er ekstraordinært, så mye som det har vært etter jul, sier seksjonsleder og leder for åstedsgruppa i Kripos, Håvard Arntzen.

– Har dere opplevd så mange drapssaker på så kort tid før?

– Det kan jeg ikke komme på. Og jeg har jobbet her siden 1994.

EKSTRAORDINÆRT: Seksjonsleder i Kripos, Håvard Haftor Arntzen kan ikke huske det har vært så mange drap på så kort tid før. Han har jobbet i Kripos siden 1994. Foto: Simen Askjer / TV 2

En oppsummering som strekker seg tilbake til 1990 viser at Kripos aldri tidligere har hatt fem ulike drapssaker på en uke.



Må prioritere mellom sakene

Arntzen leder de mest erfarne kriminalteknikerne i landet.

Nå må han prioritere strengt hvor ressursene skal settes inn.

– Vi må bruke de ressursene vi har og vi må prioritere sakene, sier Arntzen.

– Det er ikke sånn at Kripos kommer og overtar saken, det er alltid et samspill med lokale kriminalteknikerne.

Hendene fulle

Den første delen av året har Kripos bistått i Sørfold i Nordland i forbindelse med funn av tre døde og en hardt skadd.

De har vært i Stavern og bistått der en mann er funnet drept og en kvinne er savnet.

De bisto med bevissikring i Elverum der en kvinne ble drept og en mann skjøt seg selv. De rykket til Fefor Høifjellshotell i Gudbrandsdalen der en kvinnelig ansatt ble drept av en kollega.

Og de har mottatt materiale fra Sørvest politidistrikt hvor en person ble funnet i en utbrent bil.

Tirsdag kveld kom i tillegg meldingen om at en mann var funnet drept med stikkskader i Bergen.

– I to av de drapssakene var det det samme teamet som måtte komme inn og ha en liten pust i bakken her, og så måtte de rett ut på en ny drapssak. Det er ikke vanlig.

Går ut over andre saker

– Vi jobber mye og vi bruker overtid for å få gjort de nødvendigste undersøkelsene i de sakene vi står i, sier Arntzen.

– Det medfører at vi får mindre kapasitet og vi må prioritere. Det må alle i politiet. Vi har de midlene vi har og vi må prioritere ut i fra alvorlighetsgraden på de sakene som vi står i.

Han forteller at det varierer om Kripos reiser ut og gjør de kriminaltekniske undersøkelsene sammen med politidistriktene eller gjør laboratorieundersøkelser for å tolke de sporene som er sikret ute på åstedene av de lokale krimteknikerne.

– Hva gjør det med kapasiteten deres hvis det skjer flere drap nå?

– Vi må spille på det vi har og sette ut ressursene på en best mulig måte og gjøre en prioritering på hvilken saker og hvilke spor vi må prioritere for å komme videre i sakene.

– Alle disse drapssakene er jo prioritert. Det vil gå utover andre saker som også ligger i kø og skal skal analyseres, spesielt på laboratoriesiden, sier Artnzen.

Drapssaker hittil i 2024: Sørfold: To drepte, ett selvdrap, en alvorlig skadd Elverum: Én drept, ett selvdrap Stavern: Én drept, ett savnet Fefor: Én drept Øygarden: Én drept Bergen: Én drept Til sammen sju drepte, to selvdrap, én savnet, og én alvorlig skadd

– Vi har fortsatt hodet over vannet. Men det er viktig å si at Kripos ikke er på alle sakene og gjør alt arbeidet. Jeg vil fremme det samarbeidet vi har med politidistriktene.

Tidkrevende

Han forteller at laboratoriet hos Kripos gjør undersøkelser av alt fra skytevåpen, patronavfyringsrester, partikler, brennbar væske og sikring av dna, mens selve DNA-undersøkelsen gjøres av OUS.

– Det er Ikke unormalt i en drapssak at vi har 2-300 beslag som skal analyseres, og det tar tid, sier Arntzen.

– Det kan være materiale som skal undersøkes med tanke på fingeravtrykk. Det kan være våpen som skal prøveskytes og testes. Kniver som skal undersøkes videre. Det kan være alle typer kjemiske spor. Det vi kaller materialspor, det kan være hår, fiber, glass, tennsatspartikler og eksplosiver.

Vil gi svar

Arntzen forteller at målet til Kripos er å få de kriminaltekniske sporene, det de kaller de tause vitnene, til å fortelle hva som har skjedd.

VIL GI SVAR: Seksjonsleder i Kripos, Håvard Haftor Arntzen, ønsker at de pårørende til et drapsoffer skal få så godt svar som mulig på hva som har skjedd. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Det er spesielt viktig i saker hvor vi ikke har noen fasit. Gjerningsmannen kan være død og vi kan ut i fra sporene fortelle om handlingen på stedet.

– Selv om gjerningsmannen er død, er det viktig å gjøre de undersøkelsene slik at de pårørende skal få et svar på hva som skjedde.

Gjør inntrykk

Han legger ikke skjul på at jobben også kan være tøff for garvede kriminalteknikere.

– Man ser det forferdelige som er begått. Man ser at ting går godt og er normalt og fint, til at ting er fullstendig katastrofe for de det gjelder.



ÅSTED: Politi fra Innlandet politidistrikt sikrer åstedet mens kriminalteknikere fra Kripos gjør undersøkelser på hotellet i Nord-Fron der en kvinnelig ansatt ble drept. En kollega ble pågrepet på hotellet. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Når man står midt oppe i det, tenker man ikke på det. For da føler man at man har en oppgave, man har en jobb, man ønsker å gjøre den jobben så godt som man kan.

– Men når det går litt tid, det er da – når man er sliten – det er da de tunge inntrykkene kommer.

Flest drap på en uke siden 1990

Kommunikasjonsrådgiver Axel Wilhelm Due i Kripos skriver i en oppsummering at det ikke tidligere har forekommet flere enn fire drapssaker i løpet av én uke.

– Men fem ulike drapssaker på en uke er det høyeste vi har sett siden 1990. Fortsatt er det slik at det å vurdere en utvikling basert på en enkeltuke kan gi et skjevt bilde, men når vi ser uken i sammenheng med drapsutviklingen det siste året, gir det grunn til bekymring. Antallet drap i 2023 var det høyeste siden 2013. Seksten av de 37 ofrene i 2023 ble drept av en nåværende eller tidligere partner eller kjæreste. Dette er høyere enn gjennomsnittlig antall partnerdrap de siste ti årene (8).

– Merk at denne tellingen er basert på et uttrekk av antall drapssaker og ikke antall drepte, ellers ville juli vært måneden med flest drepte, på grunn av 22. juli.