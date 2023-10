Kripos-topp slår alarm: – Vi har våre egne «kurdiske rever» her i Norge

– Jeg mener at vi står i en ganske alvorlig situasjon. Jeg ville nesten bruke tegnet på at vi står i en slags krise, sier Unn Alma Skatvold, leder i politiets fellesforbund, til TV 2 og legger til:

– Hvis ikke vi gjør noe med det nå, så er jeg redd for at det her kommer til å bli mye mer kostbart enn hvis vi faktisk satser på norsk politi.

Forrige uke rettet Kripos, Politidirektoratet og Riksadvokatembetet hard kritikk mot justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) i Aftenposten.

De tre anklager justisministeren og regjeringen for mangel på en helhetlig satsing mot kriminelle nettverk.

– Nullbudsjett

Overfor TV 2 er Skatvold kritisk til at politiet «kun» får to milliarder mer i neste års budsjett.

– Det er i realiteten et nullbudsjett. 1,5 milliarder er bare for å holde tritt med lønns- og prisveksten og så snakker man da om at man har en halv milliard igjen til satsing, forteller Skatvold.

Skatvold mener at konsekvensen for publikum er at politiet ikke kan levere det som loves bort politisk.

– Det blir lengre saksbehandlingstid, det blir færre folk, det blir mindre politi som kan komme på oppdrag og færre oppdrag som kan løses. Og da tenker jeg at da er det utrolig viktig at man politisk er tydelig og ærlig om situasjonen for det som skjer nå.

Hun poengterer at Norge bruker 1,2 prosent av statsbudsjettet på politiet, mens svenskene bruker over tre prosent.

– Veldig alvorlig

Og nettopp vårt naboland Sverige gir grobunn for bekymring blant politi og Kripos her hjemme.

September i år ble den dødeligste måneden i Sverige på fire år. 12 personer ble drept på 22 dager.

Alle drapene ble knyttet til gjengkriminalitet, og flere av dem skal ha kommet som et resultat av en konflikt innad i den kriminelle gjengen Foxtrot, da ledet av Rawa Majid, også kjent som «Den kurdiske reven».

Ifølge Kripos er det rundt 100 forskjellige kriminelle nettverk i Norge akkurat nå. Politiet klarer bare å følge med på rundt 40 av disse.

På spørsmål om hvorfor de ikke klarer å følge med på alle, er avsnittsleder for organisert kriminalitet i Kripos, Kjetil Tunold, klar:



– Det går på ressurser. Både personalet og økonomiske ressurser.



– Nettverk her i Norge

Han beskriver situasjonen tilknyttet trusselen fra kriminelle nettverk her hjemme som stigende.

– Vi ser jo til Sverige. Det er ikke det at vi tror at vi kommer dit med det første, men vi ser jo hen til Sverige og frykter at vi kan få noe lignende tilstander i Norge, forteller Tunold.

– Har vi bakmenn også her hjemme i Norge, av det kaliberet vi snakker om i Sverige, med Foxtrot og så videre?

– Situasjonen i Sverige er jo vesentlig verre enn i Norge, men vi har våre egne «kurdiske rever» i våre nettverk her i Norge, som både er i Norge, men også i utlandet, forteller Tunold.

Politiet og Kripos frykter nå at en oppskalering og satsing i Sverige vil bety trøbbel for Norge, at nettverk fort kan komme til å forflytte seg over grensen til Norge.

– Det kan de fort gjøre. Vi ser jo at det for eksempel er store innførsler av kokain til Europa, og mye av det kommer til Belgia, Nederland, Spania, men vi har også en lang kystlinje. Vi har hatt store beslag av kokain i Norge, til veldig store verdier, og det er ikke utenkelig at man går i den retning at Norge kan bli et transittland, forteller Tunold.

– Så går alarmene

Tirsdag kveld møttes justisminister Enger Mehl og Høyres justispolitiske talsperson Sveinung Stensland til debatt på TV 2, i forbindelse med kritikken som nå rettes mot justisministeren og regjeringen.

Der var Stensland klar på at han mener at Enger Mehl ikke har forstått alvoret av situasjonen.

– Det høres ikke helt sånn ut. Det som slår meg etter to år med Sp i justisdepartementet, så går alarmen. Jeg har aldri opplevd en slik motstand fra justissektoren selv. Det at Kripos og politidirektoratet er så tydelige, i tillegg til de ansatte, det er veldig spesielt, sier Stensland.

Justisministeren på sin side poengterer at det er tøffe prioriteringer som må gjøres i et statsbudsjett og at Sp og Aps prioriteringer av politiet har vært helt riktige.

– Vi har vært igjennom to år med en kostnadsvekst som har rammet politiet og alle andre deler av samfunnet, samtidig prøver vi å unngå at renten går altfor mye opp slik at husstandene blir rammet. Da er det tøffe prioriteringer som må gjøres. Jeg mener det har vært riktig å prioritere to milliarder til politiet, sier Enger Mehl og legger til:



– Blant annet så vi kan bruke mer penger enn kostnadsveksten på økonomisk kriminalitet, vold og overgrep og tiltak mot ungdomskriminalitet.