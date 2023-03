Kripos: Ser nedgang i ulovlig deling av nakenbilder

Aksjonsuken til Kripos på Reddit endte med kun to anmeldelser, men de mener forebyggende arbeid har ført til mindre ulovlig bildedeling.

I fjor kunne TV 2 fortelle at politiet har inntatt Reddit med et spesielt fokus på å motarbeide spredning av nakenbilder.

I oktober hadde Kripos en aksjonsuke på Reddit hvor de blant annet fikk stengt flere subreddits hvor det ble delt ulovlig innhold. Nå mener Kripos at de ser en nedgang i ulovlig deling av nakenbilder på plattformen blant norske brukere.

– Vårt etterlatte inntrykk etter aksjonsuken er at ulovlig deling av nakenbilder har gått ned, og det virker som brukere på Reddit har blitt mer bevisst om dette lovbruddet, sier fungerende leder ved Seksjon for tilstedeværelse på internett i Kripos, Stine Bjelland.

POLITI PÅ SOME: Slik ser Kripos sin konto ut på Reddit. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Hun presiserer at dette er vanskelig å måle, men er deres inntrykk.

To anmeldelser

Aksjonsuken endte med kun to anmeldelser. Den ene er allerede henlagt fordi den anmeldte var under 15 år.

– Hvorfor kom det ikke mer enn to anmeldelser ut av aksjonsuken?

TILSTEDEVÆRELSE: Stine Bjelland er fungerende leder ved Seksjon for tilstedeværelse på internett i Kripos. Foto: Privat

– Kriminalitetsbekjempende politiarbeid handler både om å straffeforfølge og iverksette målrettede forebyggende tiltak. Hovedformålet med aksjonen var å forebygge ulovlig deling av nakenbilder. Kripos kjenner til at ungdom som deler ulovlig bildemateriale på internett er under den kriminelle lavalder, sier Bjelland og legger til:

– Flere ungdom vet heller ikke at det er straffbart å dele nakenbilder av barn eller nakenbilder av voksne som ikke har samtykket til det. Et tiltak i aksjonen var derfor å opplyse om at slik deling er ulovlig.

Fakta: Kriminell lavalder Du kan ikke bli straffet av politiet eller domstolen dersom du gjør noe ulovlig før du fyller 15. Men det kan få konsekvenser: Politiet kan likevel etterforske saken

De kan innkalle deg og foreldrene dine til en samtale.

De kan sende saken til barnevernet. Kilde: Barneombudet

– Ikke verdiløst å anmelde

– Får det konsekvenser å dele nakenbilder av andre?

– Konsekvensene kan bli at innholdet eller konto blir slettet og at man kan bli utestengt fra aktuelle nettsted. Får politiet informasjon om et slikt forhold, vurderes tiltak innenfor forebygging og etterforskning, sier Bjelland.

Tidlig innblanding fra politiet kan føre til forebygging av videre deling av ulovlige nakenbilder, forklarer hun.

– Vi har full forståelse for at det er en stor påkjenning å få delt nakenbilder av seg, sier Bjelland.

Hun forklarer at selv om man opplever at saken blir henlagt, har saken verdi for politiet. Den kan knyttes til pågående eller fremtidige nasjonale eller internasjonale straffesaker, og gi politiet styrket forståelse.

– Derfor er det ikke meningsløst å anmelde uansett, mener Bjelland.

Dukker opp nye subreddits

I fjor delte flere jenter en bekymring med hverandre i en lukket Facebook-gruppe om deling av bilder på Reddit.

Det ble etterlyst nakenbilder av navngitte personer i et forum (subreddit) på plattformen.

En av dem som opplevde dette er Enya Iversen Wick (19). Les historien hennes her.

Bjelland fra Kripos sier at selv om de opplever en bedring, har det ikke stoppet opp.

– Vi ser nye subreddits, det er derfor viktig at politiet følger dette opp.

Samarbeid med Reddit

– Hvordan jobber dere videre med dette nå?

– Nå skal vi sette oss sammen for å se hvordan vi skal ta erfaringene våre videre. Vi skal også dele erfaringene vi har gjort oss med kolleger i politietaten, sier Bjelland.

Hun forteller at de kommer til å være på Reddit igjen, og vil ha et godt samarbeid med plattformen for at de raskt skal slette nye subreddits med ulovlig materiale.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med Reddit i forbindelse med denne saken, men har på publiseringstidspunktet ikke fått svar.

Når TV 2 har skrevet om ulovlig deling av nakenbilder på Reddit før, har Reddit blant annet sagt at de tar deling av bilder uten samtykke ekstremt seriøst, og at de stadig gjør tiltak for å oppdage og fjerne slikt innhold på plattformen sin.

Dette kan du gjøre

Bjelland sier de gjerne vil ha tips fra publikum hvis de ser nye subreddits som deler nakenbilder av andre, eller ser annen ulovlig aktivitet andre steder på internett.

– For å gjøre internett til et tryggere sted, er politiet avhengig av at unge og voksne melder fra, sier hun og viser til politiets tipskanal og politiets nettpatruljer.

Man kan også kontakte sitt lokale politi på 02800 eller dra til nærmeste politistasjon, sier hun og legger til:

– Når noen opplever å få delt egne nakenbilder, er det viktig at det fortelles til en voksen man stoler på. De kan hjelpe med å gjøre noe med det.