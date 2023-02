Kringkastingssjefen ble grillet av Solvang

Det mye omtalte og omdiskuterte Instagram-bildet til Sophie Elise Isachsen (28) har ført til tusenvis av klager til NRK.

Torsdag kveld er saken tema hos NRKs debatten. Sophie Elise er ansatt i NRK for å nå unge personer via podkasten hennes.

– Jeg liker innholdet når de fokuserer på ting som jeg vet er viktig i mange unges liv, som rus, psykiske problemer og rasisme. Da mener jeg det er godt allmennkringkastingsinnhold, sa Vibeke Fürst Haugen på Debatten.

– Også når de snakker om å bli rundpult? spurte programleder Fredrik Solvang.

SPURT UT: Foto: Vibeke Fürst Haugen måtte svare for seg.

– Det handler den også om. Vi har et tilbud som er veldig bredt. Dette er ikke noe folk må lytte til. Personlig så synes ikke jeg det er veldig godt innhold. Men det er ikke for meg, svarte hun.

Stilte ikke

Sophie Elise har blitt invitert med på Debatten, men ville ikke stille, informerte Solvang.

Under seansen sa kringkastingssjefen at de vil ta grep med Sophie Elise.

– Vi ser at det har medført en kjempedebatt. Det er en situasjon som ikke er bra for oss. Vi må finne ut av hvordan vi kan gå videre herfra, sa hun.

– Vil dere legge ned podkasten?

– Vi får se, vi får se. Helt oppriktig vet jeg ikke. Jeg synes det er for tidlig å si. Vi får komme tilbake til hvordan det kommer til å merkes, sa Fürst Haugen

Tok kritikk

I forkant av Debatten tok kringkastingssjefen selvkritikk.

NRK-sjef Vibeke Fürst Haugen skriver i en ytring torsdag kveld at NRK skal snakke med Sophie Elise i nær fremtid å diskutere situasjonen.

– I tilfellet med Sophie Elise har vi ikke tatt godt nok innover oss hvor omfattende den kommersielle virksomheten er – og mer generelt hvor krevende det er å ha tilstrekkelig løpende kontroll opp mot presseetikken og våre interne retningslinjer, skriver Haugen i en ytring på NRK.

Omstridt bilde

Forrige søndag publiserte 28-åringen et bilde av seg selv og en annen influenser på Instagram. Bildet viser de to sammen foran et speil. Den andre influenseren holder en liten pose med hvitt innhold, som mange har tolket som narkotika.

«Livet blir cirka en milliard ganger morsommere når man bare gir faen», sto det i teksten under bildet. Posten ble slettet etter kort tid.