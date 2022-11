Krimtekniker om drapet på Sunniva: – Så tydelig tegn på raseri har jeg aldri sett

Politiet mener den drapstiltalte 30-åringen brukte fire ulike kniver da han drepte Sunniva Borgen i september i fjor.

Tiltalte satt med bøyd nakke og så ned i gulvet mens kriminalteknikerne forklarte seg om sine funn på åstedet, Borgens egen leilighet.

Krimteknikerne ble møtt av en fullstendig ramponert leilighet, hvor knust glass, ødelagte møbler og rester av et vorspiel lå slengt utover gulvet. I tillegg er det store mengder blod på gulv og vegger.

– Ifølge Kripos tyder blodsporene på at det er utøvd gjentatt vold, enten slag, stikk eller spark, sier politioverbetjent Kjell Erik Bjørvik i Vest politidistrikt fra vitneboksen.

Aktor Eirik Stolt-Nielsen har beskrevet voldsbruken som «massiv og tilsynelatende ute av proporsjon med enhver situasjon».

VITNET: Politioverbetjent Kjell Erik Bjørvik og politibetjent Elin Haugland presenterte de kriminaltekniske funnene tirsdag. Foto: Vebjørn Barlaup

Da den tiltalte forklarte seg mandag, erkjente han straffskyld for drapet. 30-åringen forklarte selv at han først slo Borgen gjentatte ganger med knyttet neve, før han angrep henne med en kjøkkenkniv som lå i nærheten.

Politiet mener derimot at den tiltalte benyttet seg av fire ulike kniver dra han påførte Borgen minst 50 knivstikk i ansiktet og på overkroppen. Borgen døde som følge av multiorgansvikt fem dager senere, men hadde ifølge aktor aldri en reell sjanse til å overleve angrepet.

Knivbladet knakk rett av

Krimteknikerne kunne fortelle at de fant fire ulike kniver da de arbeidet i leiligheten. Alle knivene inneholdt både tiltalte og fornærmedes DNA, og alle knivene hadde kraftige skader.

Noen av knivbladene var bøyd 90 grader, mens andre var brukket rett av. Kriminalteknikerne mener dette illustrerer den omfattende kraften som ble brukt under drapet.

Kriminalteknikerne gikk også gjennom leiligheten for å se om møblene eller gulvet bar preg av skader påført med kniv. Det fant de ingen tegn.

RASERI: Politioverbetjent Kjell Erik Bjørvik viste til at sterk kraft må ha blitt brukt. Foto: Siren Henchien

– Det ønsker jeg at retten skal bli informert om, med tanke på hvordan de knivene så ut. Det var ingen skader på verken gulv eller møbler, avslutter politibetjent Elin Haugland.

– Sterkt raseri

Politioverbetjent Kjell Erik Bjørvik mener volden er spesiell i sitt omfang og viser at det er tydelig tegn på et sterkt raseri.

– Volden er uvanlig og utpreget i sitt omfang. Jeg har jobbet med knivdrap siden 2006. Det er ikke uvanlig at knivene kan bøye seg, men at det skjer på denne måten har jeg aldri sett før. Et så tydelig tegn på raseri har jeg aldri sett, sier Bjørvik til pressen etter å ha vitnet i saken.

Patolog Tori Harwig presenterte funnene etter obduksjonen, med flere bilder av de omfattende skadene Sunniva Borgen ble påført. Det er ifølge patologen snakk om minst 50 stikk- og skjæreskader, men det faktiske tallet er umulig å tallfeste.

Mens patologen la frem sin forklaring, satt den tiltalte med ryggen vendt vekk fra vitnebenken, i gråt og tydelig preget.

– Sånne skader som dette krever stor kraft, sa patolog Hartwig.

Politioverbetjent Kjell Erik Bjørvik konkluderer med at funnene i leiligheten tyder på at den ble utført av en svært aggressiv gjerningsperson.

– De omfattende skadene på Sunniva, som også omfatter stumpvoldskader, skadene på knivene og inventaret taler for at det er knyttet sterkt raseri til denne hendelsen. Hendelsen har pågått over tid, trolig over flere minutter,

– Det klikket

Dette er den andre av i alt tre dager som er satt av til saken i Hordaland tingrett. Mandag forklarte den drapstiltalte 30-åringen seg, og ga uttrykk for at han var full av anger. Drapstiltaltes problemer knyttet til alkohol og aggresjon ble et sentralt tema, og tiltalte erkjente at han ble både utagerende og vanskelig etter å ha drukket alkohol.

MINNES: Det er satt frem et bilde av drepte Sunniva Borgen i rettssalen: – Familien ønsket at retten skulle se hvilken fin jente hun var, før hun ble utsatt for overgrepet fra tiltalte, forklarer bistandsadvokat Beate Hamre. Foto: Sorosh Sadat

30-åringen var alkoholpåvirket da han drepte Sunniva, og sier han kun husker deler av hendelsesforløpet.

– Det svartnet helt for meg. Det klikket, forklarte 30-åringen mens han knakk sammen.

Sjalu og kontrollerende

I retten ble det malt et bilde av en sjalu og aggressiv gjerningsperson. Sunniva Borgens venninne var et av flere vitner mandag, og fortalte at gjerningsmannen kunne ha en kontrollerende atferd overfor sin tidligere kjæreste. Særlig i forbindelse med alkoholinntak kunne han sende grunnløse anklager til Borgen.

– Når han var ute med kompiser sendte han gjerne flere stygge meldinger til Sunniva og anklaget henne for å være utro, noe hun aldri var. Han truet blant annet med å fortelle moren hennes hvilken hore hun var, fortalte den 25-år gamle kvinnen fra vitneboksen.

Ettersom den drapstiltalte erkjenner straffskyld, er aktor Eirik Stolt-Nielsen først og fremst opptatt av å finne ut hvorfor 23-åringen ble brutalt drept. Han mener tiltaltes egen forklaring, så vel som vitneutsagnet til Sunnivas venninne, tyder på en gjerningsperson som lett lar seg provosere.

– Jeg tenker nå vi kanskje har fått et bilde av en forholdsvis krenkbar tiltalt som har reagert i sinne og da gjort disse forferdelige tingene, sa Stolt-Nielsen til TV 2 mandag.

Familien ønsket at bistandsadvokat Beate Hamre skulle si noen ord til retten om deres livsglade, snille, energiske datter som nå er brutalt tatt fra dem. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Familiens ord til retten

Etter fremleggingen av bevis og dokumentasjon ønsket familien at retten skulle få høre om datteren som livsglad og energisk og snill. Bistandsadvokat Beate Hamre leste opp deres hilsen:

– Det vondeste året det er mulig å ha. Alt hun var, som ikke er. Hun har en familie som mangler henne hvert sekund. Alle er så uendelig fortvilet og lei seg. Hun ble tatt fra retten til leve.