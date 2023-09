Krigsekspert hedret med kunstverk: – Jeg så ikke den komme

Du har kanskje sett oberstløytnanten snakke med rogalandsdialekt om troppeforflytninger og forsyningslinjer i Ukraina på TV det siste året.



Nå pryder den karakteristiske barten hans veggen ved ferjekaia på Kvitsøy utenfor Stavanger.

– Har jeg det?

Det svarer Palle Ydstebø da TV 2 tar kontakt for å få høre hva han tenker om kunstverket «Palle» som dukket opp i hjemkommunen hans denne uken.

– Jeg så ikke akkurat den komme, for å si det sånn. Det er for så vidt kjekt å bli gjort stas på, sier oberstløytnanten.



KJENT FJES: Palle Ydstebøs Ukraina-analyser har vært et hyppig syn i mediene. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Bygdebladet omtalte saken først. Kvitsøy kommune har også delt et bilde av kunstverket på Facebook-siden sin.

– Vi er utrolig takknemlige og stolte, heter det i innlegget til kommunen.

«Offer for omstendighetene»

Ydstebø er hovedlærer ved seksjon for landmakt ved Krigsskolen, og blir regnet som en av landets fremste militære eksperter.



Derfor har han titt og ofte vært å se i mediene etter Russland invaderte Ukraina i fjor. NRK og Stavanger Aftenblad omtaler oberstløytnanten som «den nye Nakstad».

– Føler du på en viss kjendisstatus?



– Jeg konstaterer at den er der, men jeg prøver å holde meg på bakken, for å si det sånn, svarer Ydstebø.



KJENDISSTATUS: Ydstebø sier han aldri har hatt som mål å bli kjent. Foto: Töddel

Oberstløytnanten understreker at han aldri har hatt som mål å bli et kjent fjes, men at han føler seg som et «offer for omstendighetene».



– Plutselig er kompetansen min om militære operasjoner blitt høyaktuell i offentligheten, sier Ydstebø.

– Det å formidle dette til et bredere publikum er en del av oppdraget, og da har jeg forsøkt å bidra med det, legger han til.

– Nøktern sjarme

Personen som står bak bildet, kjent under det anonyme kunstnernavnet Töddel, skriver i en e-post til TV 2 at kunstverket er ment som en hyllest til Ydstebø.

– Palle er veldig profilert i nyhetene. Han deler sin kunnskap og analyser med nøkterne sjarme, skriver gatekunstneren.

Töddel har blitt omtalt i mediene flere ganger tidligere, blant annet i forbindelse med et provokativt portrett av Bjørnar Moxnes på et gatehjørne i Bergen.

MOXNES: Dette kunstverket dukket opp i Bergen etter det mye omtalte solbrilletyveriet i sommer. Foto: Töddel

Kunstneren har ikke vært i kontakt med Palle Ydstebø direkte, men skriver at responsen har vært god.

– Kan du si noe om symbolikken i bildet?

– I bildet står Palle med en sprayboks i neven og bak seg har han sprayet et peacetegn. For at Palle har freden som mål er det liten tvil om, skriver kunstneren.