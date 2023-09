Krig, brann og død preger historien til eiendommen. Nå skal den selges

Det er Thorbjørn Riise Haagensen (46), som forteller den dramatiske historien om det gamle fiskebruket Th. Haagensen & sønner AS i Havøysund, som nå er lagt ut for salg.

Ytterst i verden

«Fiskebruk med attraktiv beliggenhet i Havøysund vurderes solgt», står det å lese i annonsen.

5,5 millioner for 1600 kvadratmeter med historie. Ytterst i verden, ytterst i vest.

«Fileten» var filetproduksjonen på fiskebruket, som oldefaren Håkon Haagensen etablerte på 1930-tallet.

Det var et yrende liv i det lille fiskeværet utenfor kysten av Vest-Finnmark, med flere fiskebruk og -båter i drift.



Også i boligdelen av bruket var det liv, med hele ti-tolv familiemedlemmer i flere generasjoner under samme tak.

– Det var jo en familiebedrift, med fire sønner og en søster. De bodde i lag, og drev fiskebruket i lag. Og så var det hester, kyr, sauer og en minkfarm i tillegg, forteller Thorbjørn.

FORDUMS STORHET: «Haagensen-bruket», ble det kalt. Og her var det et yrende liv før krigen. Foto: Privat

Flukt og bombing

Høsten 1944 ble fiskebruket og hele Havøysund brent og lagt fullstendig i ruiner av den tyske okkupasjonsmakten.

Hele storfamilien ble tvangsevakuert sørover, i likhet med omlag 60.000 andre fra Finnmark og Nord-Troms.

– Det siste bestefar Thorbjørn gjorde før de gikk om bord i fiskeskøyta som førte dem sørover, var å spille på pianoet, forteller Thorbjørn.



– De kom til Tromsø med båt, akkurat under bombingen av Tirpitz, forteller Thorbjørn, som selv har bosatt seg i Tromsø i voksen alder.

Det tyske slagskipet «Tirpitz» var stasjonert i Norge fra 1942, og ble etter flere allierte angrep til slutt senket ved Tromsø i 1944. 916 personer omkom.

LYKKELIG STUND: «Bestefar Thorbjørn og bestemor Hedvig danser på kaia», forteller barnebarnet Thorbjørn Riise Haagensen om dette bildet. Foto: Privat

Familien seilte videre til Nordland, hvor Thorbjørns pappa Harald Haagensen ble født.

Voldsom historie

Da krigen tok slutt, dro storfamilien tilbake til Havøysund, og det nedbrente fiskebruket ble bygget opp igjen.

På 70-tallet kom det ei dame fra Nordland, som skulle ha sommerjobb på «fileten».

– Det var hun som ble moren min, sier Thorbjørn.

Og moren Bodil ble en del av den store familien i Havøysund.

– Det var bestefaren min som drev bruket. De dro rundt og kjøpte villfanget laks, og de hadde filet- og tørrfiskproduksjon.

SELGER FAMILIEBRUKET: Thorbjørn Riise Haagensen sier det er vemodig å selge en eiendom med så mye historie. Foto: Privat

Men bestefaren ble kreftsyk – og bare 17 år gammel måtte Thorbjørns pappa, Harald, ta over driften av familiebruket.

– Pappa ble blind etter hvert, forteller Thorbjørn.

– Det er en voldsom historie?

– Det er jo det. Det er mye historie i veggene, og veldig vemodig å selge, sier Haagensen, og drar opp en mangslungen historie som svinger innom sykdom, død, oppkjøp og konkurser.

De siste årene har anlegget i hovedsak blitt brukt som lager. Nå ser Haagensen ingen annen utvei enn å selge fiskebruket.

– Det er gammelt, og det skal jo vedlikeholdes, sier Haagensen nøkternt.

Han forteller om et fiskevær som, med sine om lag 950 innbyggere, viser guts og livskraft gjennom en oppegående fiskerinæring, side om side med et voksende tilbud til turister.

TURISTANLEGG? Selger Thorbjørn Riise Haagensen tror det kan komme ulike interessenter til det gamle fiskebruket. Foto: Privat

Kveitefiske

– Tyskerne kommer for å fiske kveite, og går ut med lokale operatører. Området er kjent for å ha mye kveite, sier Haagensen.

Han ser for seg at bruket ha interesse for folk som ruste det opp til drift av et nytt fiskemottak, eller for fisketurisme.

Salgssummen vil avhenge av kjøpers formål, mener Haagensen.

– Det er store arealer og et fint kaianlegg, som det vil være dyrt å sette opp fra «scratch». Vi er ganske sikre på at det blir solgt, reflekterer han.