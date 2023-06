KrF vil gjøre brus og godteri dyrere

I forrige uke kunne TV 2 skrive at matvareprisene har økt betraktelig siden mai i fjor, hele 13,2 prosent. Ikke siden 80-tallet har prisene gjort et så stort hopp.

Og det er de sunneste matvarene som har steget mest i pris.

Nå savner KrFs Olaug Bollestad handling fra SV.

INVESTERING: KrF mener det er en investering i folkehelsa å gjøre de usunne matvarene dyrere, og de sunne billigere. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

– Et folkehelseperspektiv



For å gjøre det billigere å handle sunne matvarer, vil Bollestad og KrF kutte momsen på frukt og grønt. Det vil koste to milliarder kroner, forteller hun.

De pengene skal de hente på de usunne varene. KrF vil øke sukkeravgiften på sukkerholdig brus, og ha sukkeravgift på smågodt.

– Poenget er at dette må gjøres i et folkehelseperspektiv. Dette er billig investering i folks helse, sier Bollestad til TV 2.

KUTT MOMSEN: KrFs leder Olaug Bollestad mener kutt i momsen på frukt og grønt er et bidrag til bedre folkehelse. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Bollestad mener SV sitter med mye makt, og at de kan få dette gjennom hos regjeringen hvis de vil.

– Vi legger det inn i vårt budsjett, men vi sitter ikke i forhandlinger med regjeringen. Det er det SV som gjør. Nå må de ta ansvar.

– Noen ganger må politikere ta skikkelig grep

Ifølge FHI har andelen i befolkningen med overvekt og fedme økt de siste 50-60 årene. Nå har faktisk storparten av den voksne befolkningen fedme eller overvekt.



FRUKT OG GRØNT: KrF vil gjøre det billigere å handle i denne avdelingen av matbutikken. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Av og til må vi politikere gjøre noen skikkelige grep. Dette er noe som folk etterspør. Vi må legge til rette for at folk kan ta gode valg i butikken, sier Bollestad.



– Det er sunnere å spise en knaskegullrot enn smågodt. Det sies at man skal spise fem om dagen, men det er altfor dyrt. Det er ikke noe poeng i å komme med kostholdsråd når man ikke har råd til å følge de.

FEIL ANGREP: SV mener det blir feil av KrF å gå så hardt ut mot partiet, når SV ikke sitter i regjering. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Heng bjellen på rett katt!



SV på sin side vil ikke godta kritikken fra KrF. Nestleder Marian Hussein reagerer på at Bollestad angriper SV, men ikke regjeringen.

– Bollestad bør med sin lange erfaring kjenne til forskjellen på å sitte i regjering og å presse gjennom endringer i budsjettet, sier Hussein til TV 2, og legger til:

– Her må vi henge bjellen på rett katt, som i dette tilfelle er regjeringen!



Hussein mener et momskutt ikke nødvendigvis vil gjøre de sunne matvarene billigere.

– En utfordring med Bollestad sitt forslag er at det ikke er gitt at redusert moms gir billigere mat, så lenge dagligvarekjedene fortsatt kan sette den prisen de vil. Dessverre har ikke regjeringen klart å komme opp med tiltak som monner.



ENIG OM ÉN TING: Selv om KrF og SV er uenige om kutt av moms, er partiene enige om at prisene må ned. Foto: Thomas Evensen / TV 2

SV er dog enig i at noe må gjøres for å få prisene ned.

– Dyrtiden er hjerteskjærende, og det å sitte og se på at matprisene går i taket nå, uten at regjeringen kommer med tiltak som monner er vondt. Her må regjeringen raskt på banen, og det er på tide å se på pristiltaksloven for å sikre at folk fortsatt har råd til sunn og ernæringsmessig god mat, sier Hussein.