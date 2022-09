KrF avviser intern splid

KrF har skrapt på bunnfjellet og stort sett ligget under sperregrensa siden november 2018. Alle grep for å snu trenden ser hittil ut til å ha mislyktes. I stortingsvalget sist høst endte partiet med en oppslutning på 3,8 prosent.

Nå står partiet i spagaten mellom å satse på kjernevelgerne eller fornye politikken for å tiltrekke seg nye velgere. Ifølge Dagbladet brygger det opp til storm i partiet. På et sentralstyremøte for to uker siden skal identitetskrisen ha vært tema.

Men overfor NTB avviser flere i KrF at det er snakk om noen splid i det kriserammede partiet.

– Ingen negativ stemning

– Det er klart vi har interne diskusjoner. Vi er nødt til å gjøre endringer. Men det er overhodet ikke snakk om noen opphisset debatt eller negativ stemning. Vi er enige om at vi har viktige ting foran oss som vi må diskutere, sier sentralstyremedlem Randi Walderhaug Frisvoll til NTB.

Ifølge Frisvoll er det heller ingen stor uenighet om hvilke grep KrF må ta for å komme seg over sperregrensa igjen.

– Nei, det er det ikke. Vi må både ta vare på grunnfjellet, men samtidig fornye oss, slår hun fast.

Ny runde om abort

Samtidig ser det ut til at partiet går mot en ny runde i abortsaken, fire år etter at eks-partileder Kjell Ingolf Ropstad brukte abort som brekkjern for å vinne den mye omtalte retningsstriden i KrF. Som kjent valgte et hårfint flertall i partiet å bli værende på borgerlig side.

KrFU-leder Hadle Rasmus Bjuland, som også sitter i KrFs sentralstyre, gikk mandag ut og ba moderpartiet gi støtte til dagens abortlov.

KrF har programfestet at de ønsker å stramme inn dagens lov med adgang til selvbestemt abort fram til 12. uke av svangerskapet.

KrF-leder Olaug Bollestad uttalte mandag at KrFU må ta egne beslutninger, og at KrF står tydelig på prinsippene om å sikre livet et rettsvern fra begynnelse til slutt.

– Så er jeg som KrF-leder opptatt av å jobbe for gjennomslag der hvor det er mulig. Nå betyr det å si et tydelig nei til en utvidelse av abortloven som mange partier tar til orde for, sa Bollestad.

Mannefall

På kort tid har KrF mistet flere personer i sentrale posisjoner. Både generalsekretær Geir Morten Nilsen og assisterende generalsekretær Elisabeth Løland forsvant i sommer, mens pressesjef Tove Welle Haugland sa opp i august. Tidligere i år trakk nestleder Ingelin Noresjø seg.

En ansettelseskomité jobber nå med å få på plass ny generalsekretær. Stillingen blir straks lyst ut, får NTB opplyst.

Samtidig er valgkomiteen i gang med arbeidet med å peke ut en ny nestleder, som skal velges på landsmøtet i april neste år. Fram til da vil Dag Inge Ulstein være eneste nestleder i KrF.

Alle på valg

– Det er en helt ordinær runde, der vi gjør alt slik vi pleier å gjøre ved valg i vårt parti. Det er ingenting uvanlig med dette, sier leder av valgkomiteen Helga Marie Bjerke til NTB.

Hun påpeker at på papiret er samtlige i partiledelsen og sentralstyret på valg.

– Vil denne sommerens mannefall føre til at det blir vanskelig å finne folk som vil stille til vervene?

– Det tror jeg ikke. Jeg tror vi vil få mange kandidater, svarer Bjerke.