Mandag ettermiddag møtte Nataliia Skoghøy (41) og hennes advokat Linnéa Tereza Karlberg pressen, i forbindelse med at de går til søksmål mot 41-åringens tidligere ektemann, avtroppende høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy (68).

– Dette er veldig viktig for meg, sier Nataliia Skoghøy til TV 2.

– Etter den smerten han har påført meg, har jeg ikke lyst til å se ham igjen. Han eksisterer ikke lenger for meg, sier hun.

Hun innklager eksmannen til forliksrådet med krav om to millioner kroner i erstatning for ærekrenkelser.

– Hva håper du å få ut av dette kravet?



– Jeg håper på rettferdighet, sier Nataliia.



Avviser kravet

Karlberg poengterer at man ikke ønsker «amerikanske tilstander» i Norge, men at denne saken er unik fordi det er en høyesterettsdommer involvert, som bør ha «god kunnskap om hva man kan og ikke kan uttale i media».

SØKSMÅL: Nataliia Andreassen Skoghøy saksøker Jens Edvin Skoghøy etter anklager om forgiftning. Foto: Frode Sunde / TV 2

De ber om svar innen 14 dager.

«Høres intet innen nevnte frist, varsles at rettslige skritt vil kunne bli innledet uten ytterligere varsel, med fremsettelse også av dertilhørende saksomkostningskrav og krav på renter», står det i fremstillingen av kravet.



Skoghøy avviser kravet som grunnløst.

«Det er et faktum at jeg har vært utsatt for tilførsel av gift fra mai 2022 til 18. oktober 2022,» skriver Skoghøy, som for øvrig ikke har noen prosessfullmektig, men svarer selv.

I begynnelsen av mars varslet Nataliia Skoghøy at hun ville gå til dette skrittet, dersom Jens Edvin Skoghøy ikke aksepterte erstatningskravet de fremmet overfor ham.

Allerede samme dag uttalte den mangeårige høyesterettsdommeren at han ikke kom til å akseptere kravet, og at han med det var forberedt på å møte sin tidligere kone i retten.

– Vi er villig til å akseptere en god dom fra forliksrådet, men dette er nok en type tvist som fort havner i retten, sier Karlberg til TV 2.

Etterforsket av politiet

Konflikten mellom de to bunner i at Jens Edvin Skoghøy i fjor høst anklaget henne for å ha forgiftet ham med et bedøvende middel.

I slutten av oktober i fjor mottok politiet en bekymringsmelding fra Skoghøys familie, fordi han ved to anledninger hadde blitt tatt hånd om av helsepersonell og ble innlagt på sykehus.

Med utgangspunkt i de grove beskyldningene om forgiftning, gikk saken etter hvert over til å bli en såkalt etterforskningssak i Oslo politidistrikt.

I etterforskningssaken hadde Nataliia Skoghøy status som mistenkt og ble avhørt på politihuset på Grønland i Oslo.



Hun har avvist alle anklager kategorisk og mener hennes tidligere ektemann farer med usannheter. I offentligheten har hun beskrevet anklagene som oppspinn.

På nyåret besluttet Oslo politidistrikt å henlegge saken på bevisets stilling.

Til TV 2 uttalte politiinspektør Per Thomas Omholt at politiet mener det ikke var bevismessig dekning for anklagen som ble rettet mot den mistenkte kvinnen.

ETTERFORSKET: Politiinspektør Per Thomas Omholt ledet etterforskningssaken, som senere ble henlagt. Foto: Frode Sunde / TV 2

«Ikke fnugg av bevis»

I sin avvisning av kravet om erstatning, skriver Skoghøy detaljert om det han hevder er konsekvenser av forgiftning.

Han skriver blant annet at han ble funnet i hjelpeløs tilstand utendørs ved to tilfeller, 30. august og 2. oktober i fjor. Ved det første tilfellet sier han at han ble funnet av en tilfeldig drosjesjåfør utenfor Operaen, mens han ved det andre tilfellet skal ha blitt funnet på Hauketo jernbanestasjon.

«Den episoden som førte til sykehusinnleggelse, fant sted 18. oktober 2022. Jeg ble da funnet av en tilfeldig forbipasserende klokken 17.30, liggende på et fortau i Oslo sentrum i en svært forkommen tilstand og ute av stand til å gå.»

Skoghøy hevder at sykehuslegen opplyste at det ved innleggelsen ble funnet giftstoffer i blod og urin hos ham.

Advokat Karlberg skriver i kravfremstillingen av beskyldningen om drapsforsøk er usann.

«Klager har fått tilgang til alle politidokumenter og de medisinsk relevante journaler. I disse dokumenter finnes ikke fnugg av bevis for innklagedes beskyldning. Det finnes tvert imot bevis for at beskyldningen ikke kan være sann. Det stoff som er funnet i innklagede, er ikke engang egnet til å kunne ta livet av noen», skriver Karlberg.

Trakk seg

I april ble det kjent for offentligheten at Jens Edvin Skoghøy fratrer stillingen som høyesterettsdommer.

I en pressemelding opplyste embetet om at 68-åringen mottar en engangsutbetaling på 3,6 millioner kroner, for at han ikke skal bli økonomisk skadelidende ved å fratre før pensjonsalder.

Han har ikke besvart TV 2s henvendelser mandag.

I forbindelse med det varslede søksmålet i begynnelsen av mars, uttalte han imidlertid at han mener søksmålet fremstår som et forsøk på pengeutpressing.

– Jeg mener at det fremstår som at de skal forsøke å skade meg og på den måten tro at jeg skal betale for å få fred, uttalte han den gang.