Krever svar fra regjeringen

I juni 2023 foreslo Høyre at regjeringen skal legge frem en stortingsmelding om ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Forslaget ble vedtatt av Stortinget.



Nylig presenterte regjeringen en liste over saker som den vil legge frem for Stortinget i løpet av våren 2024.

– Passe arrogant

– En stortingsmelding om BPA er ikke nevnt med et ord. Det er passe arrogant, konstaterer helsepolitisk talsperson Erlend Svardal Bøe (H).

KREVER SVAR: Helsepolitisk talsperson i Høyre, Erlend Svardal Bøe, mener regjeringen nedprioriterer BPA-ordningen. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Svardal Bøe ba derfor helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) svare Stortinget om når regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om BPA, slik Stortinget har vedtatt.

Helse- og omsorgsministeren svarer kort:

«Regjeringen vil følge opp Stortingets anmodning om å legge frem en stortingsmelding om brukerstyrt personlig assistanse, men det er ikke fastsatt et endelig fremleggelsestidspunkt.»

– Svikter de som trenger det mest

Svardal Bøe er passe irritert over det korte svaret fra Kjerkol.

– Regjeringen svikter de som trenger det mest. Lovnaden om å følge opp forslagene fra BPA-utvalget er en bløff. De holder folk for narr, sier han.



Norges Handikapforbund er kritisk til en rekke norske kommuner som i for liten grad tilbyr brukerstyrt personlig assistanse BPA. Forbundet mener i flere tilfeller at det er snakk om menneskerettighetsbrudd.

TETT TIL BRYSTET: Helseminister Ingvild Kjerkol vil ikke si noe konkret om hvilke planer regjeringen har når det gjelder BPA. Ditlev Eidsmo / TV 2 Fakta: Stortingsmelding Melding til Stortinget (meld. St.) er et dokument som regjeringen sender til Stortinget når den vil presentere saker for Stortinget og få dem drøftet der uten å foreslå vedtak. Meldinger til Stortinget foreslår fremtidig politikk eller inneholder en rapport om offentlig virksomhet på et felt. Melding til Stortinget består oftest av kapitler som beskriver nåsituasjon med referanser til og referater av offisiell statistikk, utredninger, rapporter, evalueringer, undersøkelser og omtale av tiltak og prosjekt. Mange av kapitlene avsluttes med en liste kulepunkter med forslag til politiske tiltak.

– De store forskjellene vi ser i tilgang på BPA er skremmende høyt, mener Tove Linnea Brandvik, forbundsleder i Norges Handikapforbund til TV 2.

– Burde være en motivasjon

– BPA-ordningen er avgjørende for likestilling og samfunnsdeltakelse. Det sikrer mennesker mulighet til yrkesdeltakelse, utdanning og et aktivt og selvstendig liv. Det bør være en voldsom motivasjon for regjeringen å følge opp, sier Svardal Bøe.

Rapporten fra BPA-utvalget viser at det er veldig ulik praksis i kommunene når det gjelder hvem som kan få BPA.

– Ordningen påvirker mange familier. Vi frykter at regjeringen legger utvalgsrapporten i skuffen.

– Hvorfor presser Høyre på nå. Dere har sittet med makten i to perioder?

– I 2015 lovfestet Høyre i regjering rettet til brukerstyrt personlig assistanse, slik at alle kommuner måtte ha et tilbud om det. Det bidro til å ta ned forskjellene mellom kommunene og det gjorde at flere fikk mulighet til å mestre sin egen hverdag med funksjonsnedsettelser.

– Høyre har vært i posisjon lenge, mange vil mene at dette er klassisk «opposisjonsflørt» med velgerne?



– Da Høyre satt i regjering, lovfestet vi retten til BPA slik at alle kommuner måtte ha tilbud om det. Og vi kompenserte kommunene om lag 500 millioner kroner gjennom frie inntekter for å kunne oppfylle rettigheten.

FÅR IKKE BPA: Ine Vedeld (H) har vært politisk aktiv halve livet. Nå føler 33-åringen seg skviset ut av politikken på grunn av handikappet sitt. Foto: Jon Torjus Alten

Han understreker at det også var Høyre som satt ned BPA-utvalget i 2019 som fikk i oppdrag å gjennomgå og foreslå forbedringer i BPA-ordningen.

– I opposisjon fortsetter vi å presse på, og det var Høyre som fikk fremmet og fikk flertall for å be regjeringen komme med en egen stortingsmelding for å følge opp BPA-utvalgets utredning.

– Vil ta tid

Et regjeringsoppnevnt utvalg konkluderte med at BPA burde bli en statlig ordning for blant annet å unngå forskjellsbehandling og ulikheter mellom kommunene.

Men det sa helseminister Ingvild Kjerkol nei til.

TV 2 har bedt helseministeren om svar på kritikken fra Høyre. Vi har også stilt dem følgende spørsmål:

Hvorfor har ikke regjeringen prioritert BPA og stortingsmelding i denne vårsesjonen?

Er ikke dette viktig nok til å prioritere?

Stortinget har bedt regjeringen legge frem en stortingsmelding om ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) basert på «NOU 2021:11 Selvstyrt er velstyrt». Når vil det i så fall skje?

Statssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen svarer følgende, via kommunikasjonsavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet:

«Regjeringen vil følge opp Stortingets vedtak om å legge frem en stortingsmelding om BPA.

NOU 2021:11 Selvstyrt er velstyrt, viser at spørsmålene om brukerstyrt personlig assistanse er komplekse og at det er ulike oppfatninger om hvordan utfordringene kan løses best mulig.

Jeg tar ikke lett på disse problemstillingene, og mener det er behov for en helhetlig gjennomgang. Det forutsetter tid til utredning og prosess.»

SV: – Burde være mulig

Stortingsrepresentant Grete Wold (SV) mener regjeringen bør kunne svare på når en slik stortingsmelding kan leveres.

– Det burde absolutt være mulig å gi et forventet tidspunkt vi kan få denne stortingsmeldingen som Stortinget har bedt om.

Hun krever en BPA-ordning som sikrer alle muligheter for å delta i samfunnslivet.

OGSÅ SV VIL HA SVAR: Grete Wold (SV) mener helseminister Kjerkol må være mer konkret. Og partiet vil ha ansvaret for BPA-ordningen overført til staten. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Det være seg mulighet for å studere, delta i arbeidslivet eller politikken, forklarer Wold.