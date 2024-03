Krever storstilt satsing på demensforskning

UTÅLMODIG: Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, mener det må satses mye mer på demensforskning. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Nasjonalforeningen for folkehelsen mener det haster med å finne en kur mot demens.

Demens er en fellesbetegnelse for forskjellige sykdommer eller skader i hjernen. Sykdommen utvikler seg over tid og gjør hverdagen krevende, både for den som rammes og pårørende.



Ifølge en studie fra Folkehelseinstituttet er demens den sykdommen som gir høyest kostnader i helse- og omsorgssektoren, og en rapport fra 2021 viser at samfunnskostnadene ved demens er over 100 milliarder årlig.



– Denne prislappen vil øke når antallet som får demens nå øker, så det er viktig å gjøre investeringer i det eneste som kan stoppe demens, nemlig forskning, sier generalsekretær Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Plasserer ansvaret

Hun mener det ikke er tvil om hvem som har ansvaret for at det satses mer på forskning på demens.

– Ansvaret ligger hos helseminister Ingvild Kjerkol. Hun må ta en prat med sine kollegaer i finans- og kunnskapsdepartementet og sørge for en storstilt satsing på demens som forskningsområde, sier Gerhardsen.

Helsedepartementet svarer gjennom statssekretær Ellen Rønning-Arnesen at forskning på demens er viktig, både for å få mer kunnskap om årsaker, hva som kan forebygge demens og nye og bedre behandlingsmetoder og tjenester til dem som er rammet og deres pårørende.

– Departementet legger i hovedsak ikke føringer om hvilke diagnoser det skal forskes på siden dette er kunnskap sektoren selv er nærmest til å vurdere, sier statssekretær Ellen Rønning-Arnesen (Ap).

SVARER: Ellen Rønning-Arnesen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet sier departementet i hovedsak ikke gir føringer om hva det skal forskes på. Foto: Torstein Wold / TV 2

Hun trekker blant annet fram at Senter for klinisk behandling og forskning på nevrologiske sykdommer ble etablert i 2018 og at Helse- og omsorgsdepartementet finansierer forskning gjennom de regionale helseforetakene og Norges forskningsråd.

– Mye godt arbeid er allerede i gang, sier statssekretæren.



Generalsekretær Gerhardsen sier det manglende gjennombruddet i demensforskningen, sammenlignet med for eksempel kreft, henger sammen med at det forskes mye mindre på denne sykdommen, både nasjonalt og internasjonalt.

– Vi trenger en mye større forskningsinnsats for å knekke demensgåten. Det haster, fordi vi ligger så mye på etterskudd i jakten på en kur, sier Gerhardsen.

Det er i dag elleve pågående kliniske studier på demens her i landet. Til sammenligninger er det 238 pågående kliniske studier på kreft.

Lav status

Ifølge Nasjonalforeningen for folkehelsen har demens tradisjonelt hatt en lav status blant forskere.

– Lenge var det en oppfatning om at demens var en naturlig del av aldringen, og ikke en gruppe kompliserte hjernesykdommer. Heldigvis er dette endret, og vi har i dag svært dyktige demensforskningsmiljøer i Norge, sier Gerhardsen.



Det er i dag 100.000 mennesker med demens i Norge. Dette er tallet er ventet doblet i løpet av få tiår får fordi vi lever lengre.

– Dette tar vi på alvor, og har en bred tilnærming gjennom blant annet Demensplan 2025 og By trygt hjemme-reformen. Vi trenger forskning og utvikling både på forebygging, behandling og på hvordan man kan leve best mulig med sykdommen, sier statssekretær Rønning-Arnesen.



Utålmodig

Nasjonalforeningen for folkehelsen mener likevel det gjøres for lite.

– Vi trenger rett å slett å forske oss frem til fungerende behandlingsmuligheter så raskt som mulig, om samfunnet skal være i stand til å møte de menneskelige og økonomiske kostnadene demensøkningen vil gi, sier Gerhardsen.