Krever Støres avgang: – Ikke folkelig nok

Leder av LO i Fredrikstad og sjettekandidat på Ap-listen i Plankebyen, Vidar Schei, tror det er umulig for Arbeiderpartiet å vinne stortingsvalget om to år med Jonas Gahr Støre som partileder.

Fagforeningsmannen med bakgrunn fra industtien og Fellesforbundet er ikke nådig i karakteristikken av sin egen partileder:

– Han har jo ikke så mange positive resultatet å vise til etter at han ble partileder. Han har ikke tilliten ute blant mine medlemmer og den vanlige mannen i gata, har jeg inntrykk av. Mange har sagt til meg at de vil stemme Arbeiderpartiet, men ikke før Jonas forsvinner, sier Vidar Schei til TV 2.

Han etterlyser en åpen og ærlig debatt om hele partiledelsen, men tviler på at en gransking i regi av sentralstyret er nok.

Tviler på granskning

– Jeg synes ikke grasrota får noe særlig plass til å komme frem med tydelige meninger. Vi skal kanskje få en spørreundersøkelse. Jeg vet ikke hva de får ut av det.

– Du tror ikke noe på det?

– Nei, jeg tror ikke det vil gi noen særlige gode innspill til partiet på hva de skal gjøre. Vi må endre politisk retning og kommunisere på en helt annen måte. Det vi ser nå er skriverier om matkøer og folk som lever i fattigdom. Og er det noe Arbeiderpartiet er kjent for er at vi tar vare på de som sitter nederst ved bordet – de svakeste i samfunnet. Nå kjenner ikke folk seg igjen, sier Schei.

Ikke folkelig nok

Schei understreker at han personlig mener Jonas Gahr Støre er kjempedyktig på mange måter, men at folk flest ikke tror på ham.



– Det er i hvert fall mitt inntrykk. Mine medlemmer sier: Ja jeg hører hva du sier om Arbeiderpartiet, og jeg er enig i politikken. Men jeg skal stemme når Støre har forsvunnet. Han er ikke flink nok til å komme ut med budskapet. Jeg syns ikke han er folkelig nok. Han forvirrer mer enn han er oppklarende.

Schei mener flere i den øverste partiledelsen bør skiftes ut.

– I hvert fall må det store, drastiske endringer til for at vi skal være sikre på at Arbeiderpartiet er en kandidat til fortsatt ta makta i 2025. Jonas Gahr Støre har ansvaret. Jeg synes han har flere rekorder i negativ utvikling enn positiv, over tid. Og da er det vanskelig å snu den skuta med Jonas ved roret.

Peker på Raymond

–Hvem kan snu denne skuta?

– Der tror jeg det finnes mange alternativer. Det er flere som er blitt ledige på markedet.

– Raymond Johansen?

– Ja, det er en spennende fyr. Han er folkelig og snakker så folk skjønner hva han er ute etter. Men det finnes flere. Vår jobb nå blir å snu hver stein og ta det dårlige valgresultatet på alvor, sier Schei.

Mens Gro Harlem Brundtland viste seg å være rett person på rett tid, mener Schei at Støre er det motsatte.

– Det kan tyde på det. Han fungerte utrolig bra som utenriksminister. Men jeg synes ikke han fungerer som partileder, sier LO-lederen i Fredrikstad.