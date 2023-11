Krever solid støttepakke fra Norge

Hva som skjer med Gaza når krigen er over, er det ingen som vet. Satellittbilder fra området viser at store deler er jevnet med jorden.

– Forferdeligheten vil vare lenge, derfor må vi stille opp i fremtiden, slik vi har lovet Ukraina, forteller leder Astrid Hoem i AUF.

UTSLETTET: Hele nabolag i Gaza er utslettet etter intens bombing i flere uker. Foto: Afp / Satellite image, 2023 Maxar Technologies

AUF-lederen foreslår å øke bistanden til Gaza. Hun vil den skal ligge på tre milliarder i år.

Ifølge NTB var det planlagt at Norge skulle gi 500 millioner kroner 2023.



– I tillegg til en garanti om bistand i flere år fremover, etter modell av Nansen-programmet til Ukraina, forteller hun.



– Enormt behov

Nansen-programmet er en femårig strategi som skal sørge for langvarig bistand til Ukraina.

Bildene fra Gazastripen har fått verdenssamfunnet til å reagere. FN har kalt det en gravplass for barn og sier Gaza står overfor en humanitær krise.



– Det er helt tydelig at det vil være et enormt behov for oppbygging og humanitær hjelp i lang tid. Det burde Norge være tydelig på at vi skal støtte opp om, sier Hoem til TV 2.

Flere flyktninger

Hoem understreker at det det aller viktigste nå, er våpenhvile.

STØTTE: Astrid Hoem ber Norge åpne lommeboka litt ekstra. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

– Det er viktigst, sånn at lidelsene til palestinerne kan stoppe på Gazastripen kan stoppe. Vi må også forberede oss på flere flyktninger fra Gaza, sier hun.

AUF-lederen mener slike tiltak vil virke symbolsk overfor andre land.

– Det er viktig signal til Europa at vi skal hjelpe palestinerne i fremtiden også, forklarer ungdomspolitikeren.

– Ikke ennå

Høyres Ine Eriksen Søreide, leder i utenriks- og forsvarskomiteen, ønsker diskusjonen velkommen, bare ikke nå.

– Mens angrepene pågår, er ikke tidspunktet for å diskutere hvordan norsk Midtøsten-politikk skal se ut i framtida.

IKKE NÅ: Ine Marie Eriksen Søreide sier det kommer et etterspill, men vil ikke ta noen avgjørelser nå. Foto: Per Haugen / TV 2

– Terrenget er dramatisk endret, og diskusjonen om innretningen av norsk innsats, også bistand, vil og må komme, sier Eriksen Søreide.

Velkommen

SVs utenrikspolitiske talsperson, Ingrid Fiskaa, sier til TV 2 at forslaget til AUF er kjærkomment.

– Ødeleggelsene og den humanitære situasjonen i Gaza kommer til å kreve en enorm økonomisk dugnad fra verdenssamfunnet.

Hun sier Norge bør å gå i front for dette, og at hennes parti vil bidra ved et eventuelt stortingsforslag.

KONSTRUKTIVT: Ingrid Fiskaa i SV mener forslaget til AUF er godt og konstruktivt. Foto: Heiko Junge /NTB

Hun viser også til Nansen-programmet, og at det ikke handler om summer, men om vilje.

– Enigheten om støtten til Ukraina og land i sør som er rammet av krigens ringvirkninger gjennom Nansen-programmet, viser hvordan dette kan gjøres, så lenge viljen er der, forklarer hun.