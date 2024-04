Krever påbud om hjelm

Helt siden de inntok bybildet for noen år siden så har elsparkesyklene og bruken av disse skapt debatt.

Og er du uheldig, kan du skade deg skikkelig på disse tohjulingene.

Christopher Kwan-in Falck slapp unna med skrekken.

– Jeg kjørte ned operaen med kompisen min, det var ingen god idé. Kompisen min kuttet seg over leppa og måtte sy, og jeg skadet nesten kneet mitt alvorlig, sier Kwan-in Falck.

Det kunne gått mye verre.

De siste tre årene har det vært 502 alvorlige ulykker med elsparkesykkel her til lands, viser tall fra Nasjonalt traumeregister.

Det var Stavanger Aftenblad som først omtalte disse tallene.

Toppen av isfjellet

På Stavanger universitetssykehus viser nevrokirurg Clemens Weber og gastrokirurg Kenneth Thorsen oss rundt på akuttmottaket.

KREVER ENDRING: Kirurgene Kenneth Thorsen (t.v.) og Clemens Weber (t. h.) ønsker påbud om hjelm på elsparkesykler. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Pasientene som skader seg alvorlig i elsparkesykkel-ulykker, havner her.

– Her inne ser vi jo bare toppen av isfjellet, vi ser bare de som er virkelig hardt skadd. Og de har ofte hodeskader, ansiktsskader og kan også ha andre livstruende skader, sier nevrokirurgen.

Reglene for elsparkesykkel ble strammet inn sommeren 2022, med promillegrense, aldergrense og påbud om hjelm for de yngste.

Men dette har ikke fått ned skadestatistikken nevneverdig.

Før innstrammingen var det 279 alvorlige ulykker på halvannet år, mens halvannet år etter reglene ble innført ble det registrert 223 ulykker.

Derfor mener legene det er på høy tid at man får på plass et hjelmpåbud.

– På en sparkesykkel så er du veldig utsatt, du har ingenting rundt deg. Og siden vi ser et høyt antall hodeskader, så er det egentlig ganske logisk at det er lurt å bruke hjelm, sier Weber.





BEKYMRET: Nevrokirurg Clemens Weber behandler pasienter som har fått alvorlige hodeskader som følge av ulykker med elsparkesykkel. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Mener hjelmpåbud ikke vil hjelpe

Lederen for utleieselskapet Voi farter rundt i hovedstaden på en av deres røde tohjulinger.

De ser ikke det samme problemet som legene i Stavanger.

– Vi hadde i fjor nesten ikke noen alvorlige ulykker på Voi i det hele tatt, på ganske mange millioner kilometer kjørt, sier Øystein Sundelin, leder for kommunikasjon og politikk i Voi.

Han mener legene kommer med helt feil medisin.

– Hvis det de virkelig vil er å forby elsparkesykler, da bør de egentlig bare si det, for det er egentlig det et hjelmpåbud kommer til å resultere i for de aller, aller fleste, sier Sundelin.



– Hvordan kan dere være sikre på at folk ikke vil leie hjelm i tillegg til sykkelen?

– Vi vet det. Det er testet ut i veldig mange markeder. Man henger hjelmen på sykkelen eller i en boks. Vi ser at det nesten ikke er i bruk i det hele tatt, nettopp fordi vi ikke ønsker å bruke et hodeplagg eller en hjelm som andre har brukt, fordi vi tenker på hygiene før vi tar på oss noe sånt, mener Sundelin.





KRITISK: Øystein Sundelin i utleieselskapet Voi mener et påbud om hjelm vil være det samme som å forby elsparkesykler. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Delte meninger om hjelm

Kameratene Christopher Kwan-in Falck og Are Tobias Fossgård bruker elsparkesykkel i hovedstaden. Begge er i utgangspunktet skeptiske til om de ville brukt hjelm.

– Vi bruker jo ofte elsparkesykkel når vi skal på byen og vi gidder jo ikke ta med hjelm på byen, sier Kwan-in Falck.

– Hva hvis dere kunne leie hjelm da?

– Avhengig av prisen, men ja jeg tror jeg hadde gjort det, sier Fossgård.

Også Linnea Pettersen benytter seg av tohjulingene som er plassert ut i hovedstaden, hun er positiv til å bruke hjelm.

– Hvis de hadde gitt oss hjelm å bruke så hadde jeg gjort det, men hvis vi måtte ta med sjøl så har man jo ikke alltid mulighet til å gjøre det, sier hun før hun kjører av gårde.