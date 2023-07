Krever ny minister så fort som mulig

To uker før studiestart haster det med ny statsråd, mener flere. Men tidspunktet for skifte er fortsatt ikke bestemt, ifølge TV 2s kilder.

– Sommerens overskrifter har vært fulle av dårlig nyheter for studentene. Særlig økte leiepriser, sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO) Oline Sæther.

Utleiemarkedet i Norge er for tiden under høyt press, og mange studenter sliter med å finne seg bolig før studiestart i august.

– Vi skulle ønske ministeren hadde deltatt i denne samtalen nå, ser Sæther.

FERDIG: Ola Borten Moe (Sp) går av som minister. Arvtakeren er ennå ikke klar. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Etter aksjeskandalen forrige uke varslet Borten Moe at han går av som forsknings- og høyere utdanningsminister.

Han er formelt statsråd til Senterpartiet finner en etterkommer, men studentene opplever det som vanskelig at statsråden ikke er tilgjengelig.

– Boligmangelen er et stort problem for studenter, og vi har savnet en kommentar fra ministeren på dette nå i sommer, sier Sæther.

Les hva Kunnskapsdepartementet svarer nederst i saken.

Haster

Det haster derfor å få på plass en ny statsråd, mener flere.

– En ny minister må komme på plass så fort som mulig, sier Sæther.

Hun får støtte fra lederen i Forskerforbundet, Guro Elisabeth Lind.

– Jeg mener dette burde være høyt prioritert fra regjeringens side. Det er sjelden vi har hatt det så travelt i denne sektoren og vi kan ikke ha nedetid uten minister, sier Lind.

BER OM NY MINISTER: Leder i Forskerforbundet, Guro E. Lind. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Hun understreker at regjeringen, med Ola Borten Moe i spissen, på kort tid har satt i gang en rekke prosesser rundt i utdanningsnorge.

– Borten Moe startet jo en «ekstrem oppussing» av sektoren. Mange baller er kastet i luften, og de må plukkes ned på riktig måte fra dag én, sier Lind.

Ingen ny minister ennå

Regjeringen vil ikke kommenter når en ny statsråd er på plass, men sentrale kilder opplyser til TV 2 at det ikke skjer denne uken.

Det jobbes med å få på plass skiftet av statsråd i neste uke, og senest 11. august.



Det er for sent, mener leder i Akademikerne, Lise Lyngsnes Randeberg.

HAST: Regjeringen må jobbe raskt, mener leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg Foto: Thomas B Eckhoff

– Vi trenger en ny statsråd så raskt som mulig, og forventer at Støre må gjør det han kan å ha en fullt operativ minister på plass til studiestart. 11 august er litt i seneste laget for at dette skal være mulig.



Det er ikke ventet noen større endringer i regjeringen som følge av Borten Moes avgang, men kabalen var onsdag ettermiddag ikke lagt, ifølge kilder.

TOPPEN: Regjeringen Støre planlegger ingen større rokader nå, får TV 2 opplyst. To av ministrene i dette bildet, Ola Borten Moe og Anette Trettebergstuen er ikke lengre ministre. Foto: Ole Berg-Rusten

I prosessen kommer blant annet flere av fylkeslagene i Senterpartiet til å spille inn navn, mens andre viser til tidligere lister over mulige statsrådskandidater og statssekretærer.

Krever innsikt



Verken Forskerforbundet eller NSO vil lansere en kandidat til å overta jobben.

Men de er enige om at den nye statsråden må være synlig, og kunne lytte.

– Det å være synlig og imøtekommende i dialog med studentene er viktig for å vekke tillit og bli oppfattet som en lagspiller, sier Sæther.

HASTER: Leder i NSO, Oline Sæther, mener ny statsråd må på plass så fort som mulig. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV2

– Vi ønsker en statsråd som lytter mer, og driver med mindre overstyring, sier Lind.

Hun refser regjeringen for å ha gjort rekke politiske grep i utdanningssektoren, uten å involvere forskerne og institusjonene.

– Ta skolepenger for de utenfor EU og EØS for eksempel. Der sa en samlet sektor nei, og det ble ikke konsekvensutredet. Likevel gikk regjeringen gjennom med det, sier Lind.

Forskerforbundet krever dessuten at den nye statsråden kan utdanningsfeltet.

– Regjeringen har mange gode intensjoner innen utdanning i plattformen sin. Men de har ikke så lang tid igjen av perioden, og det er nok av gode løfter som skal oppfylles i løpet av to korte år. Derfor må vi ha en minister som forstår dette feltet – og som kan starte arbeidet fra dag 1, sier Lind.

Leder i Akademikerne Lite Lyngsnes Randeberg er enig.

– Den nye statsråden har mye på bordet som det er viktig å lande godt, sier hun.

Randeberg mener høyere utdanning og forskning er avgjørende for at vi skal lykkes med samfunnets utfordringer.

– Derfor håper vi at det kommer en fremoverlent og dedikert statsråd som vil ha en god dialog med sektoren og partene i arbeidslivet.

Flere aktuelle kandidater



Det er en oppfatning i partiet at Sandra Borch kan gjøre en god jobb som statsråd for forskning og høyere utdanning. Han er utdannet jurist, og er både faglig og politisk sterk, mener Sps fylkesledere.

Det er lettere å finne en landbruksminister i Sp enn en forsknings- og høyere utdanningsminister, blir det påpekt.

Men på den andre siden nærmest trygler flere av partiets fylkesledere om at Borch må fortsette i jobben som landbruksminister, som er en svært viktig post for Sp.



– Det kan være en løsning, hvis det skal være sånn at de skal ha en faglig bakgrunn i tillegg til politisk, men jeg opplever at Sandra har gjort en svært god jobb der hun er, sier fylkesleder i Nordland, Frank Johnsen til TV 2.

FORESLÅS: Landbruksminister Sandra Borch kan være en mulig arvtaker for Ola Borten Moe. Foto: Nils Ole Refvik

Han mener også stortingsrepresentant Willfred Nordlund fra Nordland fint kan gå inn som statsråd etter Borten Moe.

Sps fylkesleder Per-Asbjørn Andvik i Vestfold peker på Marit Knutsdatter Strand (31) fra Oppland som en sterk kandidat. Hun er nestleder i utdanningskomiteen på Stortinget.

FORESLÅS: Willfred Nordlund (Sp) kan være rett mann for jobben. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Hun er veldig engasjert politisk, har gode egenskaper og har vist at hun er dyktig. Hennes fordel er at hun kjenner sakene og har hatt nær kontakt gjennom møter med statsråden i denne perioden, sier Andvik.

FORESLÅS: Marit Knutsdatter Strand representerer Oppland Senterparti på Stortinget. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Maren Grøthe (23), som er vara for Borten Moe i utdanningskomiteen, blir trukket fram som et stort talent.



– Det er to unge, dyktige politikere i utdanningskomiteen, sier Johnsen om Strand og Grøthe.

Andre TV 2 har snakket mener Grøthe er for ung for statsrådsjobb, men fortsatt bør ha en viktig rolle i partiet.

TALENT: Maren Grøthe er bare 23 år gammel, men har allerede markert seg i Senterpartiet. I denne stortingsperioden er hun vara for Ola Borten Moe. Her fra middag på Slottet. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB.

Fylkesleder Erlend Haugen Herstad i Sogn og Fjordane framsnakker Borten Moes statssekretærer.

Oddmund Løkensgard Hoel har bakgrunn som professor ved Høgskolen i Vest.

– Han er en kapabel ressurs, og er kanskje klar for en større rolle. Han kjenner godt til arbeidet Borten Moe har gjort, og er absolutt et navn som bør være med i diskusjonen, sier Herstad.

– Kan være trygge

Kunnskapsdepartementet og avtroppende statsråd Ola Borten Moe er forelagt bekymringen for mangel på studentboliger NSO kommer med.

Dette svarer statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel

– Studenter og sektor kan være trygge på at vi fortsetter å jobbe på, også med å få opp tempoet i studentboligbyggingen, hvor målet er 3000 nye boliger i året. Denne regjeringen prioriterer studentene, blant annet har vi gitt den største økningen i studiestøtte over ett enkelt år på 15 år. Det er nå kun noen dager siden Ola Borten Moe meldte sin avgang og det jobbes med å utnevne ny statsråd.