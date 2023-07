Krever minst fire års fengsel – men først blir det ny psykiatrisk vurdering

Värmland tingsrätt ba i dag om en ny psykiatrisk vurdering. Påtaleansvarlig Linda Karlsson pekte på flere skjerpende forhold. Forsvareren har imidlertid et juridisk ess i ermet, mener han.

Det er andre og siste dag i retten i det publikum og pressen slippes inn i rettssalen i Värmland tingsrätt.

Den tiltalte nordmannen sitter og betrakter de som kommer inn i salen.

Også i dag går han kledd i en grønn t-skjorte, men har i tillegg en åpen, grå strikkegenser på seg.

Han er tiltalt for grov likskjending, bedrageri og dokumentforfalskning.



Onsdag ettermiddag ble det kjent at påtaleansvarlig Linda Karlsson mener nordmannen bør fengsles i minst fire år.

AKTOR: Påtalemyndigheten ba om fire års fengsel for 56-åringen. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Skjerpende



Fra 12. januar 2018 hadde nordmannen sin døde samboer i fryseren, før hun ble funnet av politiet i mars 2023.

Påtaleansvarlig Linda Karlsson mener fryseren har vært i bruk i tidsperioden og argumenterer for at det har vært grov likskjending hver gang tiltalte har åpnet fryseren.

Karlsson mener også at nordmannen har påført familien til avdøde ekstra påkjenning ved å lyve om at avdøde ikke ønsket kontakt med familien.

– Det er skjerpende, sier Karlsson i sin prosedyre.



Hun mener også at nordmannen allerede i 2013, hadde planer om å gjemme kvinnen dersom hun skulle dø. Slik kunne han beholde utbetalingene fra NAV.

Det har kommet frem i vitneavhør i retten med familien til avdøde. Den gang trodde de det var dårlige spøker. Det gjør de ikke i dag.

RETTSAL: Det er andre og siste dag i retten i det publikum og pressen slippes inn i rettsalen i Värmland tingsrätt. Foto: Simen Askjer / TV 2

Juridisk spørsmål

Mannens forsvarer, Stefan Liliebäck, mener imidlertid at deler av saken er foreldet. Det kommer frem i hans prosedyre.

Han har funnet frem til et argument fra en jussprofessor datert 1956, som sier at han ikke kan dømmes, fordi en forbrytelse er straffbar første gangen det skjer, og at foreldelsesfristen på fem år må regnes fra den datoen.

I motsetning til påtaleansvarlig, argumenterer han for at tiltalte kun er skyldig i det han gjorde da han lå kvinnen i fryseren, men at det ikke kan hevdes å være likskjending å ha hatt henne i fryseren, juridisk sett.

FORSVARER: Stefan Liliebäck forsvarer tiltalte. Foto: Simen Askjer / TV 2

I tillegg mener han at det ikke finnes en plikt overfor eksempelvis NAV å melde inn dødsfallet til kvinnen.

– Jeg ber om frifinnelse for min klient, sier Liliebäck.



Ny vurdering

Etter prosedyrene fra påtalemyndigheten og forsvareren, ba dommeren partene og publikum om å forlate rettssalen.

Når vi en halvtime senere får komme inn igjen, er det to spørsmål som skal besvares.

Skal man foreta seg en ekstern granskning av den rettspsykiatriske vurderingen, og skal tiltalte fortatt være varetektsfengslet?

Tingsrättdommeren bestemmer at tiltaltes rettspsykiatriske vurdering skal granskes eksternt av «Socialstyrelsens rettsliga råd».

Dermed bestemmer de om det stemmer at nordmannen er tilregnelig.

Domsavsigelsen må dermed vente på dette, før det sannsynligvis i høst vil komme et endelig utfall for den tiltalte nordmannen.