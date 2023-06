Krever milliarder i gebyr: – Kan umulig koste noe

Forbrukerrådet reagerer på at kundene må betale dyre gebyrer til bankene for å kunne betale ned på lån. Nå krever de svar.

Mange sliter med å betale ned på lånene sine om dagen. Samtidig tjener bankene grovt på den stadig økende renten.

Allerede i løpet av måneden er det ventet en ny renteheving.

Noe av bankenes inntekter kommer imidlertid også fra gebyrer. Dette skal dekke bankens administrative kostnader knyttet til lånet.



Men overføringen er i dag digitalisert.

Hva er termingebyr? Termingebyr er en månedlig kostnad som må betales hver gang man betaler renter og avdrag på boliglånet.

Hvis du for eksempel skal betale ned på et boliglån til 3,5 millioner kroner, og trekkes for 55 kroner i termingebyr for hver gang du fører over penger fra den ene kontoen til den andre, vil du til slutt ha betalt 16 500 kroner i gebyrer for hele lånet.

VANLIG UVANE: Nordmenns forbruksgjeld økte med over 3 milliarder sist måned Foto: Vidar Ruud

Noen av bankene, deriblant Sbanken ASA, Bulder Bank og Sparebanken Øst har derfor allerede tatt vekk gebyrene. Andre banker krever over 70 kroner for at kundene skal kunne betale ned på lånene sine.

Dette får Forbrukerrådet til å reagere kraftig.

Enorme summer

– Beløpet blir urimelig stort. Bankene har en eventyrlig fortjeneste nå, og det skaper nok feststemning blant eierne.



Det sier fagdirektør Jorge Jensen. Han har forståelse for at bankene tar seg betalt for tjenestene de yter, men viser samtidig til bankenes rekordinntekter, og at tjenestene for lengst er digitalisert.

– At dette skal koste kan umulig stemme i 2023, hvor hele denne overføringen er automatisert.



DYRT Å EIE: Storbankene nærmer seg boliglånsrenter på 5,5 prosent etter siste renteoppgang. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Gjennomsnittet på gebyrene ligger på 58 kroner, men variasjonen på nivåene er stor.



– Vi ser variasjoner mellom ulike typer lån, men også innenfor en og samme bank, forklarer Jensen.



Ifølge Forbrukerrådets egne beregninger står forbrukslånskundene alene for 300 millioner kroner i gebyrer i året.

Det finnes ikke presise tall på hvor mange boliglån som er innvilget i Norge.



– Men hvis vi antar at det er to til tre ganger flere boliglån enn forbrukslån i Norge, så blir den samlede gebyrutgiften for forbrukerne på over én milliarder kroner. Det er mye penger.

STUSSER PÅ TALLENE: Forbrukerrådet vil ha slutt på de dyre gebyrene. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Krever svar om kostnader

Forbrukerrådet viser dessuten til at det finnes bestemmelser i loven for hvor store gebyrene kan være. Nå krever de at bankene må rettferdiggjøre overfor kundene hvorfor de tar disse gebyrene.



Finansavtaleloven § 2-4 «Dersom en betalingsmottaker krever gebyr for bruk av et bestemt betalingsinstrument eller betalingsmiddel fra en forbruker, kan gebyret ikke overstige betalingsmottakerens faktiske kostnad ved bruk av betalingsinstrumentet eller betalingsmiddelet». Kilde: Lovdata

– Noen trenger å forklare seg, og det holder ikke å peke på hva andre banker gjør i markedet. Bankene må også forklare hvorfor det er så stor variasjon på nivåene til termingebyrene, avslutter Jensen.