Krever krisepakke: – Frykter total kollaps

BEKYMRET: Leder av partiet Rødt, Marie Sneve Martinussen, er svært bekymret for utviklingen til bygg- og anleggsbransjen. . Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Byggenæringen står overfor en konkursbølge. Nå krever Rødt-lederen at det gjøres tiltak.

Fredag publiserte Nav tall for arbeidsledigheten i Norge. Tallene viser blant annet at stadig flere i bygg- og anleggsbransjen står uten jobb.

– Folk mister jobben hver dag, og det verste har vi foran oss. Det er ventet at flere bedrifter må si opp og permittere i månedene som kommer.

Det sier administrerende direktør i NHO Byggenæringen, Nina Solli.

Krever krisepakke

Grunnet tekniske problemer har ikke Nav publisert tallene for hvor mange arbeidsledige det er i byggebransjen ved utgangen av januar 2024, men tallene viser at det er 2888 nye jobbsøkere i bransjen.

Det er 400 flere jobbsøkere enn det var i januar 2023.

Sammenlignet med november og desember er det over 1200 flere i bransjen som søker etter jobb i januar enn det var før årsskiftet.

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen krever derfor at regjeringen bevilger en krisepakke, for å redde bygg- og anleggsbransjen.

– Jeg frykter en total kollaps i byggenæringa. Disse tiltakene er viktig for å unngå at selskap går konkurs, men også for å sikre jobben og inntekten til den enkelte, sier Martinussen.

SLITER: Rødt-lederen frykter for fremtiden til byggenæringen om det ikke tas grep. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Hun mener det haster å få på plass følgende tiltak:

Øke Husbankens låneramme så staten kan sette i gang samfunnsnyttige byggeprosjekter i hele landet.

Øke permitteringslengden midlertidig fra 26 til 52 uker så bedriftene slipper å si opp.

Satse kraftig på energieffektivisering som både sparer strøm, kutter utslipp og holder folk i arbeid.

Å øke permitteringslengden fra 26 til 52 uker er allerede oppe til behandling hos Stortinget, sier Martiniussen.

– Dette har også vært et ønske fra bransjen selv, så det synes jeg både høyre- og venstresiden bør bli enige om. Et slikt tiltak ville gjort at bedriftene slipper å si opp folk, flere blir værende i bransjen og den enkelte får en større trygghet når det gjelder inntekt, sier hun.



Konkursboom

1619 selskaper innen bygg, anlegg og eiendom gikk konkurs i 2023.

– Her er det dobbelt så mange konkurser sammenlignet med andre næringer, sier Nina Solli i NHO Byggenæringen.

ADMINISTRERENDE DIREKTØR: Nina Solli i Byggenæringens Landsforening. Foto: Fotograf Nicolas Tourrenc

Hun mener at tiltakene Rødt har lagt frem i krisepakken er sårt tiltrengt.

– Dette er gode tiltak. Endringer i permitteringsreglene har vi ønsket oss lenge, sier Solli.



Hun mener også at å øke Husbankens låneramme vil være svært effektivt.

– Det kom jo en økt bevilgning på fem milliarder i sist budsjett, og vi antar at pågangen der er veldig stor nå. En ny økning vil sikre at Husbanken ikke går tom og at flere prosjekter kan settes i gang.



Solli forteller at hun er særlig bekymret for ett scenario i fremtiden.

– Jeg er redd for at vi havner i samme situasjon som i bankkrisen tidlig på 90-tallet.

– Da mistet vi 30.000 fagarbeidere som vi aldri fikk tilbake. Det vil bli dramatisk når renta går ned og byggebransjen ikke lenger har kapasitet til å bygge boliger, skoler eller andre prosjekter.



Venter forverring

NHOs medlemsundersøkelse fra januar i år bekrefter også de dårlige tidene for byggenæringen.

34 prosent av bedriftene svarer at de vil gjennomføre permitteringen i løpet av de neste tre månedene.

20 prosent sier at de vil gjennomføre nedbemanninger de neste tre månedene.

– Det viser bare at vi har det verste foran oss, spesielt når det kommer til arbeidsledigheten i bransjen. Jeg synes det er feil at byggenæringen skal ta den store støyten for nedkjølingen av norsk økonomi, sier Solli.



VENTER ØKNING: Nye tall fra NAV viser at 2888 nye jobbsøkere kommer fra Bygg- og anleggsbransjen. Selv venter bransjen en økning i antall arbeidsledige. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Hun påpeker også at det er større mørketall når det gjelder hvor mange ansatte næringen allerede har mistet.

– Mange utenlandske ansatte har flyttet hjem fordi det ikke er jobb å få her. Det vises ikke nødvendigvis på statistikken, sier Solli.