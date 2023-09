Krever klar tale fra Solberg: – Ansvarsfraskrivelse

MØTTE PRESSEN: Høyre-leder Erna Solberg, for første gang siden hun holdt pressekonferanse for en uke siden. Foto: Christian Roth Christensen/TV2

Erna Solberg forklarte seg om aksjesaken i en rekke intervju med ulike medier torsdag formiddag.



– Jeg har kommet i denne situasjonen på grunn av det Sindre har gjort, sier Solberg til TV 2.

Likevel mener hun at hun har tatt sin del av ansvaret.

Det er Rødt-leder Marie Sneve Martinussen helt uenig i at hun har gjort.

«GAPENDE HULL»: At Erna Solbergs ektemann storhandler i aksjer og gjør Solberg inhabil, er ingen privatsak, mener Rødt. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Solberg gjentar gang på gang at hun «trodde hun hadde oversikt». Samtidig som hun erkjenner sitt eget ansvar, sier hun også at hun har blitt lurt. Dette en form for ansvarsfraskrivelse.

Sneve mener Høyre-lederen ikke kan basere avgjørelser rundt habilitet og sikkerhet, på tillit til ektefellen sin.

– Hun hadde ansvaret for å være sikker og da er det hennes jobb som statsminister å gjøre grundige undersøkelser, helt uavhengig av tillit til ektemannen, sier Sneve Martinussen i en e-post til TV 2 torsdag ettermiddag.

– Ødelegger tillit til hele demokratiet

Hun sier videre at den manglende oversikten i saken «ødelegger tilliten til hele demokratiet». Videre varsler hun at hun vil be om å få se alle habilitetsvurderingene som ble gjort om Solberg i hennes regjeringsperiode.



– Det er oppsiktsvekkende at Høyre og Solberg mener at det er Finnes ansvar alene å lage en oversikt over alle aksjehandlene sine. Solberg sier til NRK at det var Sindres ansvar å lage lista, at han fikk hjelp av nære venner og at det ikke var Høyres ansvar å bistå til dette.

– Avsløringene rundt en statsministers brudd på habilitetsreglene er ingen privatsak, og igjen ser vi at Solberg undergraver ansvaret sitt, avslutter Martinussen.

– Endrer ingenting

Ifølge kommunikasjonsavdelingen i Høyre, skal Solberg gjennomføre 14 intervjuer i løpet av torsdagen.

En rekke intervjuer til tross, Arbeiderpartiets parlamentariske leder, Rigmor Aasrud, mener mye fortsatt er uklart.

– Intervjuene Solberg har gitt i dag endrer ikke på at dette er en alvorlig situasjon hvor det stadig framkommer nye opplysninger. Derfor er det nå viktig at Solberg gir en grundig, skriftlig redegjørelse til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, slik det har kommet krav om i dag, sier Arbeiderpartiets parlamentariske leder, Rigmor Aasrud til TV 2.

KREVER SVAR: Arbeiderpartiets parlamentariske leder, Rigmor Aasrud. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Møtes tirsdag

Tirsdag møtes Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité for å gå gjennom hvordan komiteen kan følge opp habilitetssaken til Solberg. Saksordfører Grunde Almeland (V) innrømmet at det er svært mye arbeid som gjenstår.

– Hvilke vurderinger Solberg og Høyre har gjort rundt håndteringen av denne saken er det Solberg og Høyre som må svare for. Det viktigste for kontrollkomiteen er å gå grundig inn i de konkrete habilitetsbruddene under Solbergs statsministerperiode, sier Almeland til TV 2.

Det er bruddene og forholdene som kan belyse dem som er relevante for komiteen, fortsetter han.

– Omfanget av habilitetsbruddene og hva man konkret gjorde for å forhindre at de oppsto vil være sentrale spørsmål for kontrollkomiteen å grave i.

SAKSORDFØRER: Grunde Almeland (V), leder arbeidet med habilitetssakene i kontrollkomiteen på Stortinget. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Skriftlig redegjørelse

Venstre ønsker at Solberg skal komme med en skriftlig redegjørelse til komiteen.

– Ulike intervjuer som Solberg har gjort er ikke nok for å få et helhetlig bilde av saken, derfor trenger vi å høre direkte fra Solberg hennes tanker rundt habilitetsbruddene, slik at komiteen kan gjøre en grundig og god jobb framover, sier Almeland og legger til:

– Min og Venstres klare oppfordring har vært full åpenhet, og at alle spørsmål må besvares. Det sa vi også før valget. Det er kun når alt er lagt på bordet vi kan gå i gang med det viktige arbeidet for å styrke folkets tillit til politikerne.



Ønsker Økokrim på banen

Parallelt med kontrollkomiteens arbeid, har Økokrim uttalt at de vil vurdere å etterforske saken. Også Sindre Finnes' advokat i Elden, Thomas Skjelbred, ønsker at Økokrim skal etterforske saken.



– Det er ingenting ved denne saken, slik jeg kjenner den, som tilsier at det er innsideinformasjon eller andre uregelmessigheter knyttet til disse aksjehandlene, sa Skjelbred til TV 2 onsdag.

Parlamentarisk leder i Frp, Hans Andreas Limi, mener etterforskning er på sin plass.

– Frp mener det er svært viktig å komme til bunns i denne saken for at tilliten til politikerne ikke skal svekkes ytterligere. Vi mener derfor det vil være fornuftig med etterforskning fra Økokrim, sier Limi.