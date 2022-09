Krever høyere skatter i statsbudsjettet

SV vil kreve økte skatter for å unngå kutt i velferden i statsbudsjettet for neste år. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har lovet et stramt budsjett.

Kari Elisabeth Kaski (SV) sier det er meningsløst av Støre å stå fast på et skatteløfte som blir gitt før valget i fjor. – Da var Norge i en helt annen situasjon enn nå, sier Kaski. Foto: Alf Simensen / NTB

Statsbudsjettet skal legges fram for Stortinget 6. oktober. Støre har allerede varslet at de avlyser løfter fra Hurdalsplattformen, men løftet om å ikke øke det samlede skatte- og avgiftstrykket skal stå fast.

– Jeg er mest opptatt av at man i den situasjonen vi er i nå, prioriterer det som vi mener er de største utfordringene i vår tid, nemlig å bekjempe ulikhet, den økende fattigdommen og klimaendringer, sier SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, til Dagbladet.

Etter at budsjettet er lagt fram, venter budsjettforhandlinger med SV, som er regjeringens foretrukne budsjettpartner Kaski varsler at de vil stille harde krav om at det ikke skal gjøres kutt i velferden i budsjettet.

– Det er ikke velferden som driver opp inflasjonen i Norge. Det er det blant annet investeringene i olje og gass som gjør, sier Kaski til Dagbladet.

Hun er klar på at økte skatter for dem med høyest inntekt blir et krav fra partiet når de skal forhandle.

– Det er fullt mulig å øke skattene for landets rikeste. Du kan dra inn kjøpekraft der, og samtidig ta det ut i økt velferd for å få ned forskjellene i Norge uten at det gir en større fest i norsk økonomi, sier Kaski.