Krever handling – slik svarer regjeringen

Høye strøm- og råvarekostnader får store konsekvenser for restaurantbransjen. Næringsministeren lover snarlige tiltak for å avhjelpe.

BEKYMRET: Hos Vito's restaurant i Vollen frykter restaurantsjefen, Jan Klimicek, for fremtiden. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Høye strøm- og råvarekostnader gjør at mange, også restaurantbransjen, går inn i en uviss tid nå.

– Dette er en skremmende situasjon, sa Jan Klimicek, restaurantsjef ved Vito's i Vollen i Asker, tirsdag morgen.

I liket med flere restauranter TV 2 har snakket med, har restauranten på bryggekanten i Vollen i Asker sett seg nødt til å øke prisene på menyen opp til 20 prosent.

Om noen uker bytter de meny – og da blir det enda dyrere.

Nå trygler Klimicek regjeringen om å komme på banen.

Ber om forståelse

Selv om Vito's har satt opp prisene, samsvarer ikke økningen med de økte kostnadene, mener restauranteieren.

– Det er en viss grense for hva gjestene er villige til å betale for å spise hos oss. For enkelte gjester er smertegrensen nådd, sa Klimicek.

PRISØKNING: Indrefilet på menyen er nå oppe i 400 kroner, mens pizza vil komme opp i 250 kroner etter den neste planlagte prisøkningen, forteller restaurantsjefen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Nå ber han regjeringen komme med strakstiltak for å hjelpe restaurantene gjennom krisen.

– Regjeringen må forstå situasjonen til bransjen, og må umiddelbart begynne å jobbe med støtte for å hjelpe oss med de høye strømkostnadene, sier han til TV 2.

Restauranteieren får støtte av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), som ser med bekymring på hvordan serveringsbransjen skal klare seg gjennom vinteren.

BEKYMRET: Ole Michael Bjørndal, som er fagdirektør for næringspolitikk i NHO, er svært bekymret for hvordan de økte prisene rammer serveringsbransjen. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Frykter stengte dører

I en medlemsundersøkelse fra NHO Reiseliv kom det fram at restaurantene rammes i stor grad av økte råvarepriser og strømpriser.

Serveringsbransjen skilte seg ut med 44 prosent som fryktet for fremtiden.

– Siden nyttår har vi sett at prisen på varer som kjøtt, sjømat, kaffe, bakevarer og en del bryggerivarer har steget betydelig. Prisstigningen på innkjøp til restauranter er høyere enn de klarer å ta ut i pris, sier Ole Michael Bjørndal, som er fagdirektør for næringspolitikk i NHO.

En oversikt NHO har utarbeidet viser at flere innkjøp har steget med mer enn ti prosent i pris fra desember 2021 til august 2022.

DYRT: Prisutvikling på diverse innkjøp fra desember 2021 til august 2022. Skjermdump: NHO

Når strømregningen er høy og det blir såpass dyrt å produsere maten, frykter NHO det verste.

– Ingen vil prise seg ut av markedet, men dette må også veies mot bedriftens totale bærekraft. Derfor er det mange som vurderer om de skal stenge restauranten eller permittere i lavsesongen, sier Bjørndal.

Varsler tiltak

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier han har stor forståelse for at flere i serveringsbransjen er bekymret for de ekstraordinært høye strømprisene.

– Dette er en bransje som ble hardt rammet av koronapandemien og som nå møter svært høye kostnader i andre enden, sier Vestre til TV 2.

Han sier at regjeringen vil legge frem sitt forslag til tiltak for å avhjelpe næringslivet med økte strømkostnader allerede nå i september.

– Forslaget blir utarbeidet i nær dialog med partene i arbeidslivet. Foreløpig er det for tidlig å si hvordan tiltakene blir.

STRØMSTØTTE: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) lover hjelp, men er ordknapp om hvordan ordningen vil se ut. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Vestre sier videre at det siste norske bedrifter trenger nå er rask renteoppgang.

– Derfor har vi så langt vært tilbakeholdne med nye tiltak som kan bidra til motsatt effekt av det vi alle ønsker. En renteoppgang kan i verste fall koste bedriftene langt mer enn dyr strøm, sier han.