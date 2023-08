Krever handling etter TV 2-sak: – Det er krise

Mandag fortalte TV 2 om Else Marie Marthinsen (86) som sier hun ikke klarer seg alene, og familien frykter for livet hennes. Likevel får hun ikke sykehjemsplass.

En kartlegging TV 2 har gjort viser at 86-åringen er langt fra den eneste som får nei fra kommunen de bor i.

De siste tre årene har det blitt gitt over 9000 avslag på søknader om sykehjemsplass og heldøgns omsorgsbolig.

Fra 2020 til 2022 har antall avslag økt med hele 34 prosent, noe som har skapt store reaksjoner.



Onsdag ettermiddag var sykehjemssaken til Else Marie Marthinsen tema på bystyremøtet i Oslo kommune.

Der ble helsebyråd Marthe Scharning Lund spurt om flere hendelser knyttet til eldreomsorgen i kommunen.



– Jeg lurer på om byråden vil gi en uforbeholden unnskyldning til Else Marie og hennes pårørende? spurte Hassan Nawaz, Helse- og sosialpolitisk talsperson i Oslo Høyre.

HAR KRAV: Nawaz mener det er åpenbart at Marthinsen har krav på sykehjemsplass. Foto: Privat

– Grov omsorgssvikt



Det var Nawaz og Oslo Høyre som fremmet saken på bystyremøtet, men flere av opposisjonspartiene i hovedstaden kom også med tydelige spørsmål til helsebyråden.

– Hvorfor får vi stadig nye saker med eksempler på grov omsorgssvikt? Hvorfor har ikke byrådet ryddet opp?, spurte Hallstein Bjercke i Venstre.



I februar måtte tidligere helsebyråd Robert Steen gå av etter flere alvorlige saker om tilstanden på helsehusene i Oslo.

– Nå har vi på nytt blitt vitne til svært uverdige forhold for eldre og deres pårørende. Helsebyråden har blitt ekspert på å ikke svare på spørsmål eller innrømme hvor alvorlig dette er, sa Karoline Grosås Nordby i KrF.



Frp i Oslo mener det burde være lavere terskel for å få sykehjemsplass i kommunen.

– Jeg er sjokkert over byrådets behandling av eldre som Else Marie som ønsker og trenger en sykehjemsplass. En slik behandling av eldre er helt uakseptabel, sier Aina Stenersen til TV 2.

– Hjerteskjærende

Også Høyres ordførerkandidat Anne Lindboe har latt seg engasjere. Hun mener Marthinsen er et bilde på hvordan det står til i eldreomsorgen i Norges mest folkerike kommune.

– Det er en krise i eldreomsorgen i Oslo. Else Maries hjerteskjærende historie kommer på toppen av skandalene på Ullern Helsehus, NRKs Brennpunkt dokumentar og VGs avsløringer fra Ellingsrudhjemmet i Oslo, sier Lindboe.

REAGERER: Høyres ordførerkandidat i Oslo, Anne Lindboe mener det haster å gjøre noe med eldreomsorgen i Oslo. Foto: Torstein Wold / TV 2

Sagene bydel opplyste til TV 2 at årsaken til at Else Marie Marthinsen ikke fikk sykehjemsplass, var at hun ikke er syk nok.

De viser til at man må ha et stort pleie- og omsorgsbehov for å få innvilget en sykehjemsplass.

Lindboe hevder at byrådet systematisk har lagt ned sykehjemsplasser i Oslo, uten å samtidig utvide alternative og trygge boformer for eldre.

– Nå ser vi de alvorlige konsekvensene, sier Høyres ordførerkandidat.

Ingen beklagelse

Helsebyråd Marthe Scharning Lund mener det er svært beklagelig når man får eksempler på at eldreomsorgen i kommunen ikke fungerer.

– Det berører meg sterkt, sier Scharning Lund.



GOD KAPASITET: Helsebyråden mener det er god sykehjemskapasitet i kommunen. Onsdag var det ifølge henne 40 ledige plasser. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Samtidig mener hun det er mye bra med eldreomsorgen i Oslo. Byråden viser til at Oslo topper Helsedirektoratets statistikk om kvalitet på eldreomsorg i hele 8 av 13 kategorier.

– Det er mye som er gjort for å styrke eldreomsorgen i Oslo. Jeg kan ikke garantere at vi ikke vil oppleve nye enkeltsaker der eldreomsorgen svikter, men jeg kan garantere at vi hele tiden jobber med å forbedre oss, sier Scharning Lund.



Hun svarer derimot ikke på Oslo Høyres spørsmål om hvorvidt hun ville beklage til Marthinsen.

– Vår oppgave er å sørge for at vi har nok kompetent personell og nok sykehjemsplasser. Så må bydelen og kvalifisert helsepersonell avgjøre hvilket tilbud brukeren skal ha, sier Scharning Lund.

I juli søkte familien til Else Marie om sykehjemsplass på nytt. De mener helsen hennes har blitt dårligere siden sist de søkte. Svaret får de i oktober.