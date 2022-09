Krever fri med sykt dyr: – Er jo et liv

Jeanette Buraas har startet underskriftskampanje for å kreve fri fra jobb om man har et akutt sykt dyr.

FAMILIEMEDLEM: Jeanette Buraas ser på katten Nure som et familiemedlem, og mener alle burde få fri til å hjelpe dyrene sine om de blir syke. Foto: Privat

Da Jeanette Buraas (29) jobbet på dyreklinikk, opplevde hun at timene på kveldstid og i helgen var etterspurt.

Ifølge henne slet enkelte med å få fri fra jobb for å ta med kjæledyret sitt til veterinær, eller risikerte ugyldig fravær eller skriftlig advarsel om de gjorde det.

Det reagerer hun sterkt på.

– Et dyr er jo et liv. Det skal ikke gå utover dem at vi ikke har mulighet til å ta fri fra jobb hvis de er syke, sier Buraas til TV 2.

Saken ble først omtalt i Romerikes Blad.

Ønsker permisjon

Selv har Buraas katten Nure (5). Hun har aldri hatt problemer med å få fri fra jobb når katten har vært syk, heller ikke etter at hun startet å jobbe i butikk.

Hun sier det skyldes en god sjef, men mener at avgjørelsen ikke bør være opp til sjefen i det hele tatt.

Aller helst ønsker Buraas at man skal kunne bruke egenmelding på samme måte som ved sykt barn, men hun ser at det kan bli vanskelig.

– I hovedsak tenker jeg permisjon uten lønn. Om arbeidsgiver ønsker å gi lønn eller ikke, kan være opp til dem, men ikke om man skal gi fri for å ta med dyr til dyrlegen om det er noe akutt, sier hun.

VIL LOVFESTE: Jeanette Buraas mener det ikke bør være opp til hver enkelt arbeidsgiver om man gir fri til arbeidstakere med sykt kjæledyr. Foto: Privat

Hun mener en lovfestet rett vil gi dyreeiere noe å slå i bordet med om de nektes fri.

– Er det bare for dyrets beste, eller også for eieren?

– Det er for dyrets beste, men flere har kommentert at om dyret deres er veldig sykt og må opereres, så tenker de ikke klart på jobb når de går rundt og venter på svar.

Kan ikke kjøre seg selv til legen

Buraas trekker frem at dyrevelferdsloven slår fast plikten man har til å hjelpe skadde eller syke dyr.

«Dyrene kan ikke kjøre seg selv til legen, de er avhengige av at vi hjelper dem når det trengs. Mange skader og sykdommer kan ikke vente til helgen eller til du er ferdig på jobb», skriver hun i underskriftskampanjen hun har opprettet.

Underskriftskampanjen har i skrivende stund over 700 underskrifter.

– Frykter du at det er kjæledyr der ute som ikke får hjelp i tide fordi eieren sliter med å få fri fra jobb?

– Jeg håper da absolutt ikke det, og tror at eiere har såpass kjærlighet for dyrene sine at de setter dem først i slike situasjoner.

Akutte tilfeller

Enkelte vil kanskje også etterspørre fri eller hjemmekontor for eksempel i ukene etter at man har skaffet seg valp, for å få mest mulig tid med den.

Buraas mener dette blir et annet spørsmål, og ønsker i første omgang rettigheter ved akutt sykdom eller skade.

– Det jeg ønsker å fremme er ved akutte tilfeller i første omgang. Jeg vil bare at folk skal ha noe å slå i bordet med som støtter dem, sier hun.

Kan nekte deg

Det finnes ingen lovfestet rett til fri fra jobb for å hjelpe et sykt dyr.

Arbeidsgiver kan dermed nekte deg det, ifølge arbeidsrettsadvokat Henning M. Heitmann i Sands advokatfirma.

– Det må du gjøre utenfor arbeidstid eller få hjelp, men mange vil nok gi velferdspermisjon på en eller annen måte fordi de ønsker å holde på arbeidskraften, sier Heitmann til TV 2.

IKKE GARANTERT FRI: Du kan ikke nødvendigvis ta med katten eller hunden til dyrlegen i arbeidstiden, sier advokat Henning M. Heitmann. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Du risikerer altså konsekvenser på jobb om du drar til dyrlegen i arbeidstiden uten tillatelse, men Heitmann understreker plikten man også har til å hjelpe dyr i fare.

– Det kan være at det må vurderes ut fra hensynet til dyrevernet, sier han.

Advokaten trekker frem at det også er flere formål man ikke har rett til fri for, men mener det ikke vil være umulig med en lovfestet rett i fremtiden.

– Jeg synes det er mer nærliggende at man lovfester rett til fri ved begravelse i nær familie, men det er ikke umulig. Lovteknisk er det enkelt, det er bare å legge inn en paragraf, sier Heitmann.